Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Να «πατήσουν» το κουμπί της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση ετοιμάζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι που δίνουν ραντεβού στις Σέρρες στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Εκπρόσωποι του αγροκτηνοτροφικού κόσμου μετέφεραν στο in το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί.

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δίνουν ραντεβού στις Σέρρες στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Το «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι είδαν να αφαιρούνται χρήματα από τους λογαριασμούς τους αντί να πιστώνονται, ίσως παίξει καθοριστικό παράγοντα στο μέλλον των κινητοποιήσεων με τα πρώτα μηνύματα να δείχνουν πως κόβονται οι όποιες γέφυρες διαλόγου που είχαν στηθεί τις τελευταίες μέρες με την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτηρίζουν «κοροϊδία» τις δηλώσεις Χατζηδάκη, στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», είπαν εκπρόσωποι των αγροτών στο Mega.

Η Θεσσαλία δείχνει τον δρόμο

Με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ οι κινήσεις της κυβέρνησης μοιάζουν να πέφτουν σε άνυδρη γη. Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι για την τελική σύγκρουση.

Τα τρία πανίσχυρα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας δείχνουν τον δρόμο.

Τα μέλη του Συντονιστικού της Νίκαιας συνεδρίασαν για περισσότερες από δύο ώρες στον συνεταιρισμό στην Πλατεία Κάμπου, προκειμένου να θέσουν προς έγκριση την όποια απόφαση λάβουν.

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μετά το πέρας της συνέλευσης το Συντονιστικό ανέφερε ότι υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου με την κυβέρνηση. Με αυτή την πρόταση οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας θα πάνε στη συνάντηση των Σερρών και παράλληλα θα αποφασίσουν δράσεις, οι οποίες θα πιέσουν την κυβέρνηση.

«Συντονιζόμαστε. Εντείνουμε την αποφασιστικότητα και την πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν θα την γλιτώσει με εμπαιγμό και λίγα ψίχουλα» ήταν το μήνυμα.

Το κλίμα υπήρξε εκρηκτικό και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγροτικοί σύλλογοι που συμμετέχουν αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η επιτροπή του μπλόκου αποφάσισε την ακλόνητη παραμονή των αγροτών στο δρόμο του αγώνα προχωρώντας σε συντονισμένες αγωνιστικές δράσεις με τα υπόλοιπα μπλόκα μετά από τη συνάντηση των Σερρών.

Κλιμάκωση του αγώνα αποφάσισαν οι αγρότες στη συνέλευση του μπλόκου του Λόγγου στα Τρίκαλα. Στη συνέλευση συζητήθηκε η στάση της κυβέρνησης, με τους αγρότες να τονίζουν ότι ο κυβερνητικός εμπαιγμός δεν τους αφήνει άλλη επιλογή από τον δρόμο και πως αυτό θα μεταφερθεί και στην πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων στη Σέρρες.

Αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού στον Προμαχώνα

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν τον μεθοριακό σταθμό για τα φορτηγά και άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων.

Πρόσκαιρα δημιουργήθηκαν «ουρές» χιλιομέτρων από νταλίκες που έφταναν μέχρι το Σιδηρόκαστρο. Η κίνηση αποκαταστάθηκε λίγο πριν τις 21.00, όταν έληξε ο αποκλεισμός.

Και οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Εξαγριώθηκαν δε περισσότερο βλέποντας λεφτά να λείπουν από τους λογαριασμούς τους για να πληρωθεί ο ΕΛΓΑ. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εδώ στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του Μορέα στον κόμβο της Θουρίας για όσο χρειαστεί.

Μπλόκα στις εθνικές οδούς και μερικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων υπάρχουν σε πάνω από 100 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Αγρότες από το Άργος στους δρόμους

Η κοινωνία στο πλευρό των αγροτών

Σε νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας (Pulse/Σκαϊ) η πλειοψηφία των πολιτών (79%) συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Τα ποσοστά σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, αν και χαμηλότερα, κλείνουν με το «συμφωνώ» σε ποσοστό 48% έναντι 45% του «διαφωνώ».

Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
