Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
- Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
- «Τραυματισμένοι γονείς φώναζαν τα παιδιά τους» – Μαρτυρία από τη νύχτα των βομβαρδισμών στη Βηρυτό
- Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 40χρονος με τραύμα στο πόδι, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι
Στο «πόδι» βρίσκεται ολόκληρη η Λέσβος. Η τοπική κοινωνία, με τους κτηνοτρόφους στην πρώτη γραμμή αλλά και την αγορά σε καθολικό «λουκέτο», ένωσε τη φωνή της απαιτώντας άμεσες λύσεις για τις ασφυκτικές επιπτώσεις των μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού που πλήττουν την οικονομία του νησιού.
Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους και εκπρόσωποί τους θα έχουν συνάντηση στη Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό
Η παλλεσβιακή κινητοποίηση της 16ης Απριλίου ξεκίνησε από το κτίριο της Περιφέρειας και εξελίχθηκε σε μια πορεία με πρωτοφανή παλμό κατά μήκος της προκυμαίας.
Δεν υποχωρούν
Το λιμάνι της πόλης παραμένει υπό κατάληψη για φορτηγά και νταλίκες, ενώ στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, οι δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, καθώς και οι βουλευτές του νησιού, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.
Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται για τρίτη μέρα στον δρόμο με συνεχείς δράσεις, ενώ και στο πλευρό τους στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία. Σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους έχει αποφασιστεί γενικευμένο λουκέτο σε καταστήματα, υπηρεσίες και δημόσιους φορείς.
Σε δοκιμασία η Λέσβος
Ο Θανάσης Κόμλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, είπε μιλώντας στο Mega, ότι «ζητήσαμε τις επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Είναι δυνατόν να μας δώσουν τα 8 εκατομμύρια που έχει δεσμευτεί ο Τσιάρας;».
«Παράγουμε το 30% που παράγεται στην Ελλάδα, και δεν ασχολείται κανείς», συμπλήρωσε ο ίδιος και εξήγησε ότι «έχουμε 70.000 αρνιά και δεν μας αφήνουν να τα δώσουμε ούτε να τα βγάλουμε στην ύπαιθρο δεν μπορούμε».
«Ακόμα δεν έχουν έρθει κτηνίατροι να εξετάσουν τα ζώα» είπε ο ίδιος μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγωνία του.
Κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα
Κεντρικά αιτήματα της κοινωνίας που διαδήλωσε μαζικά είναι το άμεσο άνοιγμα της αγοράς για τα τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και η καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς για τις ζημιές που έχουν υποστεί.
Μετά τη συγκέντρωση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων ξεκαθάρισαν πως ο αγώνας θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα είναι αδιαπραγμάτευτη.
Πλέον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Αθήνα, όπου την Παρασκευή (17/04), στις 11:00, έχει προγραμματιστεί κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.
Η συνάντηση αυτή, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της Λέσβου, θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση της έντασης, με τους παραγωγούς να αναμένουν έμπρακτη στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες»
- Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
- Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
- Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο
- Εφιάλτης για 30χρονο στο Αίγιο – Έξι άτομα τον απήγαγαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια
- Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
- Αυτή είναι η νέα πινακίδα που τοποθετείται στους αυτοκινητόδρομους – Ο σκοπός της
