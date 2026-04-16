Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 20:12

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Στο «πόδι» βρίσκεται ολόκληρη η Λέσβος. Η τοπική κοινωνία, με τους κτηνοτρόφους στην πρώτη γραμμή αλλά και την αγορά σε καθολικό «λουκέτο», ένωσε τη φωνή της απαιτώντας άμεσες λύσεις για τις ασφυκτικές επιπτώσεις των μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού που πλήττουν την οικονομία του νησιού.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους και εκπρόσωποί τους θα έχουν συνάντηση στη Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό

Η παλλεσβιακή κινητοποίηση της 16ης Απριλίου ξεκίνησε από το κτίριο της Περιφέρειας και εξελίχθηκε σε μια πορεία με πρωτοφανή παλμό κατά μήκος της προκυμαίας.

Δεν υποχωρούν

Το λιμάνι της πόλης παραμένει υπό κατάληψη για φορτηγά και νταλίκες, ενώ στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, οι δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, καθώς και οι βουλευτές του νησιού, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται για τρίτη μέρα στον δρόμο με συνεχείς δράσεις, ενώ και στο πλευρό τους στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία. Σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους έχει αποφασιστεί γενικευμένο λουκέτο σε καταστήματα, υπηρεσίες και δημόσιους φορείς.

Σε δοκιμασία η Λέσβος

Ο Θανάσης Κόμλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, είπε μιλώντας στο Mega, ότι «ζητήσαμε τις επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Είναι δυνατόν να μας δώσουν τα 8 εκατομμύρια που έχει δεσμευτεί ο Τσιάρας;».

«Παράγουμε το 30% που παράγεται στην Ελλάδα, και δεν ασχολείται κανείς», συμπλήρωσε ο ίδιος και εξήγησε ότι «έχουμε 70.000 αρνιά και δεν μας αφήνουν να τα δώσουμε ούτε να τα βγάλουμε στην ύπαιθρο δεν μπορούμε».

«Ακόμα δεν έχουν έρθει κτηνίατροι να εξετάσουν τα ζώα» είπε ο ίδιος μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγωνία του.

Κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα

Κεντρικά αιτήματα της κοινωνίας που διαδήλωσε μαζικά είναι το άμεσο άνοιγμα της αγοράς για τα τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και η καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Μετά τη συγκέντρωση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων ξεκαθάρισαν πως ο αγώνας θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πλέον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Αθήνα, όπου την Παρασκευή (17/04), στις 11:00, έχει προγραμματιστεί κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Η συνάντηση αυτή, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της Λέσβου, θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση της έντασης, με τους παραγωγούς να αναμένουν έμπρακτη στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.

ΕΚΤ: Επιφυλακτική για μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων – Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

