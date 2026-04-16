Στο «πόδι» βρίσκεται ολόκληρη η Λέσβος. Η τοπική κοινωνία, με τους κτηνοτρόφους στην πρώτη γραμμή αλλά και την αγορά σε καθολικό «λουκέτο», ένωσε τη φωνή της απαιτώντας άμεσες λύσεις για τις ασφυκτικές επιπτώσεις των μέτρων κατά του αφθώδους πυρετού που πλήττουν την οικονομία του νησιού.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους και εκπρόσωποί τους θα έχουν συνάντηση στη Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό

Η παλλεσβιακή κινητοποίηση της 16ης Απριλίου ξεκίνησε από το κτίριο της Περιφέρειας και εξελίχθηκε σε μια πορεία με πρωτοφανή παλμό κατά μήκος της προκυμαίας.

Δεν υποχωρούν

Το λιμάνι της πόλης παραμένει υπό κατάληψη για φορτηγά και νταλίκες, ενώ στην κινητοποίηση έδωσαν το «παρών» ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, οι δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, καθώς και οι βουλευτές του νησιού, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται για τρίτη μέρα στον δρόμο με συνεχείς δράσεις, ενώ και στο πλευρό τους στέκεται σύσσωμη η τοπική κοινωνία. Σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους έχει αποφασιστεί γενικευμένο λουκέτο σε καταστήματα, υπηρεσίες και δημόσιους φορείς.

Σε δοκιμασία η Λέσβος

Ο Θανάσης Κόμλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, είπε μιλώντας στο Mega, ότι «ζητήσαμε τις επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Είναι δυνατόν να μας δώσουν τα 8 εκατομμύρια που έχει δεσμευτεί ο Τσιάρας;».

«Παράγουμε το 30% που παράγεται στην Ελλάδα, και δεν ασχολείται κανείς», συμπλήρωσε ο ίδιος και εξήγησε ότι «έχουμε 70.000 αρνιά και δεν μας αφήνουν να τα δώσουμε ούτε να τα βγάλουμε στην ύπαιθρο δεν μπορούμε».

«Ακόμα δεν έχουν έρθει κτηνίατροι να εξετάσουν τα ζώα» είπε ο ίδιος μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αγωνία του.

Κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα

Κεντρικά αιτήματα της κοινωνίας που διαδήλωσε μαζικά είναι το άμεσο άνοιγμα της αγοράς για τα τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα και η καταβολή αποζημιώσεων στους παραγωγούς για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Μετά τη συγκέντρωση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων ξεκαθάρισαν πως ο αγώνας θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας ότι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πλέον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Αθήνα, όπου την Παρασκευή (17/04), στις 11:00, έχει προγραμματιστεί κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Η συνάντηση αυτή, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της Λέσβου, θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση της έντασης, με τους παραγωγούς να αναμένουν έμπρακτη στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης.