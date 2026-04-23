Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Στα πρόθυρα της καταστροφής ωθεί η ακραία ζέστη τα συστήματα αγροδιατροφής – Προειδοποίηση FAO-WMO
Agro-in 23 Απριλίου 2026, 09:35

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους, καλλιέργειες, ζώα και ψάρια

Ανθή Γεωργίου
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Ακραία φαινόμενα καύσωνα απειλούν σήμερα τα μέσα διαβίωσης και την υγεία πάνω από ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, προκαλώντας απώλεια μισού τρισεκατομμυρίου ωρών εργασίας ετησίως, με την προοπτική ζημιών στα κοπάδια ζώων και στις αποδόσεις των καλλιεργειών να εκτοξεύονται στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι στη γεωργία και τα αγροδιατροφικά συστήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, απορροφώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την ακραία καύσωνα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

Η συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια των ακραίων φαινομένων καύσωνα έχουν αυξηθεί απότομα τον τελευταίο μισό αιώνα, με ανησυχητικές επιπτώσεις στα αγροδιατροφικά συστήματα και τα τοπία, αναφέρει η νέα έκθεση των FAO-WMO με τίτλο «Ακραία καύσωνας και γεωργία».

Για τις περισσότερες μεγάλες καλλιέργειες, η μείωση της απόδοσης αρχίζει να συμβαίνει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου

Η ακραία καύσωνας αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας αυξάνονται πάνω από τα συνήθη εύρη τους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε φυσιολογικό στρες και άμεσες φυσικές ζημιές στις καλλιέργειες τροφίμων, τα ζώα, τα ψάρια, τα δέντρα και τους ανθρώπους.

Αυξανόμενη η πίεση στις καλλιέργειες

Η έκθεση εξετάζει πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα γεωργικά συστήματα και πώς τα κύματα καύσωνα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλες κλιματολογικές μεταβλητές, όπως η βροχή, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία, ο άνεμος και η ξηρασία – για να προκαλέσουν σύνθετες επιπτώσεις που προκαλούν όλεθρο σε άτομα και ολόκληρα οικοσυστήματα.

«Αυτό το έργο υπογραμμίζει πώς η ακραία ζέστη αποτελεί σημαντικό πολλαπλασιαστή κινδύνου, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τα δάση, καθώς και στις κοινότητες και τις οικονομίες που εξαρτώνται από αυτά», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO, QU Dongyu.

«Η ακραία ζέστη καθορίζει ολοένα και περισσότερο τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα αγροδιατροφικά συστήματα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του WMO, Celeste Saulo. Πέρα από έναν απλό μεμονωμένο κλιματικό κίνδυνο, λειτουργεί «ως ένας παράγοντας επιδείνωσης κινδύνου που μεγεθύνει τις υπάρχουσες αδυναμίες σε όλα τα γεωργικά συστήματα».

Θερμικό σοκ

Ο αντίκτυπος των ακραίων φαινομένων ζέστης είναι σχετικός με το πλαίσιο του πότε και πού συμβαίνουν. Η έκθεση αναφέρει πώς την άνοιξη του 2025, ένα μέρος της οροσειράς Fergana του Κιργιστάν υπέστη μια παρατεταμένη περίοδο 30,8 βαθμών Κελσίου, 10 βαθμών υψηλότερη από το συνηθισμένο. Αυτό προκάλεσε θερμικό σοκ στις καλλιέργειες φρούτων και σιταριού, συμβάλλοντας σε μια επιδημία ακρίδων, αυξημένη εξάτμιση που μείωσε την ικανότητα άρδευσης και τελικά σε μείωση κατά 25% των συγκομιδών δημητριακών.

Η άνοδος της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και τα συχνότερα και πιο έντονα ακραία φαινόμενα καύσωνα περιορίζουν το «περιθώριο θερμικής ασφάλειας» στο οποίο βασίζονται τα είδη για βιολογικές διεργασίες που υποστηρίζουν τη φωτοσύνθεση, την κυτταρική αναγέννηση, την αναπαραγωγή και τελικά την επιβίωση. Η ένταση της ακραίας θερμότητας διπλασιάζεται περίπου στους 2 βαθμούς Κελσίου της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τετραπλασιάζεται στους 3 βαθμούς, σε σχέση με την αύξηση των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών κατά 1,5 βαθμούς, σύμφωνα με την έκθεση.

Για τα πιο συνηθισμένα είδη ζώων, το στρες ξεκινά σε θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών Κελσίου και λίγο χαμηλότερα για τα κοτόπουλα και τα γουρούνια, τα οποία δεν μπορούν να δροσιστούν με την εφίδρωση. Πάνω από αυτό το όριο, τα ζώα αρχίζουν να υποφέρουν, αναζητώντας αρχικά σκιά, πίνοντας περισσότερο νερό, τρώγοντας και κινούμενοι λιγότερο, ενώ εάν η έκθεση επιμένει, αρχίζουν να υποφέρουν από βλάβες του πεπτικού συστήματος, οργανική ανεπάρκεια και καρδιαγγειακό σοκ.

Ακόμα και όταν δεν είναι θανατηφόρα, η ακραία ζέστη μειώνει την απόδοση των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και την περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες – γεγονός που, μεταξύ άλλων, επιδεινώνει το αποτύπωμα άνθρακα των τροφών ζωικής προέλευσης. Τα ψάρια μπορεί να υποστούν καρδιακή ανεπάρκεια καθώς αγωνίζονται να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς αναπνοής σε νερά όπου τα ακραία φαινόμενα καύσωνα μειώνουν τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου. Το 2024, το 91% των παγκόσμιων ωκεανών βίωσε τουλάχιστον ένα θαλάσσιο κύμα καύσωνα.

Μείωση των αποδόσεων

Για τις περισσότερες μεγάλες καλλιέργειες, η μείωση της απόδοσης αρχίζει να συμβαίνει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου – χαμηλότερα για ορισμένες καλλιέργειες όπως οι πατάτες και το κριθάρι – οδηγώντας σε αποδυναμωμένα κυτταρικά τοιχώματα, στείρα γύρη και παραγωγή τοξικών οξειδωτικών ενώσεων.

Υπό ακραίες θερμοκρασίες, οι ρυθμοί φωτοσύνθεσης και αναπνοής των δέντρων αποκλίνουν, δημιουργώντας μια ενεργειακή ανισορροπία, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάπτυξη και τη μικρότερη απομάκρυνση άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Τα στοιχεία δείχνουν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των καυσώνων και των πυρκαγιών, με μεγαλύτερες και πιο έντονες περιόδους πυρκαγιών.

Η εξαιρετικά ακραία ζέστη επηρεάζει επίσης τους ανθρώπους, ιδίως τους αγρότες, για τους οποίους μπορεί να αποβεί μοιραία. Ο αριθμός των ημερών κάθε χρόνο που είναι απλώς πολύ ζέστη για εργασία μπορεί να αυξηθεί σε 250 σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ασίας, στην τροπική Υποσαχάρια Αφρική και σε μέρη της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με την έκθεση.

Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των αγροτών στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στην ακραία ζέστη

Σύνθετες επιπτώσεις

Ο πλήρης κίνδυνος της ακραίας ζέστης έγκειται όχι μόνο στις άμεσες επιπτώσεις της, αλλά και στον ρόλο της ως πολλαπλασιαστή κινδύνου, ενισχύοντας την επίδραση της υδάτινης πίεσης, λειτουργώντας ως έναυσμα για ξαφνικές ξηρασίες και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ή ενθαρρύνοντας την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών. Η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά σε τέτοιες σύνθετες επιπτώσεις.

Οι ξαφνικές ξηρασίες συχνά προκαλούνται από ακραία θερμικά φαινόμενα που μειώνουν την υγρασία από το επιφανειακό έδαφος και τη ριζική ζώνη. Αξιοσημείωτες περιπτώσεις σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2012 και το 2017, στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2010, στην Αυστραλία το 2018 και το 2019, στην Κίνα το 2022 και στη Βραζιλία στα τέλη του 2023 και το 2024, όπου οι αποδόσεις σόγιας μειώθηκαν έως και 20%, καθώς οι θερμοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο έως και 7 βαθμούς υψηλότερες για παρατεταμένες περιόδους.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ξεκινούν νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και εκθέτουν όλο και περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δασικές περιοχές και ανθρώπινους πληθυσμούς στις επιπτώσεις τους. Μπορούν να αφήσουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, όπως εδάφη με μειωμένη ικανότητα απορρόφησης νερού και μεγαλύτερη ευπάθεια στη διάβρωση.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής ενός μνημειώδους καύσωνα που κάλυψε 3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Βόρεια Αμερική το 2021, όταν οι μέγιστες θερμοκρασίες αυξήθηκαν σε τέσσερις τυπικές αποκλίσεις πάνω από το κανονικό, οδηγώντας σε σημαντικές μειώσεις στην απόδοση σε οπωρώνες και φυτείες χριστουγεννιάτικων δέντρων και σε μια καταστροφική αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Η ανάλυση τηλεπισκόπησης και οι επίγειες έρευνες αποκάλυψαν ότι ενεργοποιήθηκαν πολλαπλοί βρόχοι ανατροφοδότησης, όπως οι συνθήκες ξηρού εδάφους που επιδεινώνουν την θερμαντική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Βασικές συστάσεις FAO

Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη για καινοτομία και την εφαρμογή προσαρμοστικών μέτρων, όπως η επιλεκτική αναπαραγωγή και οι επιλογές καλλιεργειών προσαρμοσμένες στη νέα κλιματική πραγματικότητα, η προσαρμογή των παραθύρων φύτευσης και η τροποποίηση των πρακτικών διαχείρισης που μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τις γεωργικές δραστηριότητες από τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των αγροτών στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στην ακραία ζέστη.

Η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – μεταφορές μετρητών, συστήματα ασφάλισης και πληρωμών, συστήματα κοινωνικής προστασίας που ανταποκρίνονται σε κραδασμούς και άλλες μορφές – στηρίζει όλες τις κατηγορίες επιλογών προσαρμογής. Οι τεχνικές λύσεις είναι απαραίτητες, αλλά από μόνες τους θα είναι ανεπαρκείς χωρίς την αντιμετώπιση των διάχυτων κοινωνικοοικονομικών εμποδίων στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε πληροφορίες, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση.

«Η προστασία του μέλλοντος της γεωργίας και η διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας θα απαιτήσει όχι μόνο την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και την άσκηση διεθνούς αλληλεγγύης και συλλογικής πολιτικής βούλησης για την κατανομή του κινδύνου, καθώς και μια αποφασιστική μετάβαση από ένα μέλλον υψηλών εκπομπών», αναφέρει η έκθεση.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ 17.04.26 Upd: 14:59

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Βόρεια της Κοπεγχάγης 23.04.26

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
Στο Μενίδι 23.04.26

«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 10:17

«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Αναβρασμός 23.04.26

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 23.04.26

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

