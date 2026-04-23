Στα πρόθυρα της καταστροφής ωθεί η ακραία ζέστη τα συστήματα αγροδιατροφής – Προειδοποίηση FAO-WMO

Ακραία φαινόμενα καύσωνα απειλούν σήμερα τα μέσα διαβίωσης και την υγεία πάνω από ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, προκαλώντας απώλεια μισού τρισεκατομμυρίου ωρών εργασίας ετησίως, με την προοπτική ζημιών στα κοπάδια ζώων και στις αποδόσεις των καλλιεργειών να εκτοξεύονται στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι στη γεωργία και τα αγροδιατροφικά συστήματα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, απορροφώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την ακραία καύσωνα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

Η συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια των ακραίων φαινομένων καύσωνα έχουν αυξηθεί απότομα τον τελευταίο μισό αιώνα, με ανησυχητικές επιπτώσεις στα αγροδιατροφικά συστήματα και τα τοπία, αναφέρει η νέα έκθεση των FAO-WMO με τίτλο «Ακραία καύσωνας και γεωργία».

Η ακραία καύσωνας αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας αυξάνονται πάνω από τα συνήθη εύρη τους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε φυσιολογικό στρες και άμεσες φυσικές ζημιές στις καλλιέργειες τροφίμων, τα ζώα, τα ψάρια, τα δέντρα και τους ανθρώπους.

Αυξανόμενη η πίεση στις καλλιέργειες

Η έκθεση εξετάζει πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα γεωργικά συστήματα και πώς τα κύματα καύσωνα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλες κλιματολογικές μεταβλητές, όπως η βροχή, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία, ο άνεμος και η ξηρασία – για να προκαλέσουν σύνθετες επιπτώσεις που προκαλούν όλεθρο σε άτομα και ολόκληρα οικοσυστήματα.

«Αυτό το έργο υπογραμμίζει πώς η ακραία ζέστη αποτελεί σημαντικό πολλαπλασιαστή κινδύνου, ασκώντας αυξανόμενη πίεση στις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τα δάση, καθώς και στις κοινότητες και τις οικονομίες που εξαρτώνται από αυτά», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO, QU Dongyu.

«Η ακραία ζέστη καθορίζει ολοένα και περισσότερο τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα αγροδιατροφικά συστήματα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του WMO, Celeste Saulo. Πέρα από έναν απλό μεμονωμένο κλιματικό κίνδυνο, λειτουργεί «ως ένας παράγοντας επιδείνωσης κινδύνου που μεγεθύνει τις υπάρχουσες αδυναμίες σε όλα τα γεωργικά συστήματα».

Θερμικό σοκ

Ο αντίκτυπος των ακραίων φαινομένων ζέστης είναι σχετικός με το πλαίσιο του πότε και πού συμβαίνουν. Η έκθεση αναφέρει πώς την άνοιξη του 2025, ένα μέρος της οροσειράς Fergana του Κιργιστάν υπέστη μια παρατεταμένη περίοδο 30,8 βαθμών Κελσίου, 10 βαθμών υψηλότερη από το συνηθισμένο. Αυτό προκάλεσε θερμικό σοκ στις καλλιέργειες φρούτων και σιταριού, συμβάλλοντας σε μια επιδημία ακρίδων, αυξημένη εξάτμιση που μείωσε την ικανότητα άρδευσης και τελικά σε μείωση κατά 25% των συγκομιδών δημητριακών.

Η άνοδος της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και τα συχνότερα και πιο έντονα ακραία φαινόμενα καύσωνα περιορίζουν το «περιθώριο θερμικής ασφάλειας» στο οποίο βασίζονται τα είδη για βιολογικές διεργασίες που υποστηρίζουν τη φωτοσύνθεση, την κυτταρική αναγέννηση, την αναπαραγωγή και τελικά την επιβίωση. Η ένταση της ακραίας θερμότητας διπλασιάζεται περίπου στους 2 βαθμούς Κελσίου της υπερθέρμανσης του πλανήτη και τετραπλασιάζεται στους 3 βαθμούς, σε σχέση με την αύξηση των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών κατά 1,5 βαθμούς, σύμφωνα με την έκθεση.

Για τα πιο συνηθισμένα είδη ζώων, το στρες ξεκινά σε θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών Κελσίου και λίγο χαμηλότερα για τα κοτόπουλα και τα γουρούνια, τα οποία δεν μπορούν να δροσιστούν με την εφίδρωση. Πάνω από αυτό το όριο, τα ζώα αρχίζουν να υποφέρουν, αναζητώντας αρχικά σκιά, πίνοντας περισσότερο νερό, τρώγοντας και κινούμενοι λιγότερο, ενώ εάν η έκθεση επιμένει, αρχίζουν να υποφέρουν από βλάβες του πεπτικού συστήματος, οργανική ανεπάρκεια και καρδιαγγειακό σοκ.

Ακόμα και όταν δεν είναι θανατηφόρα, η ακραία ζέστη μειώνει την απόδοση των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και την περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες – γεγονός που, μεταξύ άλλων, επιδεινώνει το αποτύπωμα άνθρακα των τροφών ζωικής προέλευσης. Τα ψάρια μπορεί να υποστούν καρδιακή ανεπάρκεια καθώς αγωνίζονται να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς αναπνοής σε νερά όπου τα ακραία φαινόμενα καύσωνα μειώνουν τα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου. Το 2024, το 91% των παγκόσμιων ωκεανών βίωσε τουλάχιστον ένα θαλάσσιο κύμα καύσωνα.

Μείωση των αποδόσεων

Για τις περισσότερες μεγάλες καλλιέργειες, η μείωση της απόδοσης αρχίζει να συμβαίνει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου – χαμηλότερα για ορισμένες καλλιέργειες όπως οι πατάτες και το κριθάρι – οδηγώντας σε αποδυναμωμένα κυτταρικά τοιχώματα, στείρα γύρη και παραγωγή τοξικών οξειδωτικών ενώσεων.

Υπό ακραίες θερμοκρασίες, οι ρυθμοί φωτοσύνθεσης και αναπνοής των δέντρων αποκλίνουν, δημιουργώντας μια ενεργειακή ανισορροπία, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάπτυξη και τη μικρότερη απομάκρυνση άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Τα στοιχεία δείχνουν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των καυσώνων και των πυρκαγιών, με μεγαλύτερες και πιο έντονες περιόδους πυρκαγιών.

Η εξαιρετικά ακραία ζέστη επηρεάζει επίσης τους ανθρώπους, ιδίως τους αγρότες, για τους οποίους μπορεί να αποβεί μοιραία. Ο αριθμός των ημερών κάθε χρόνο που είναι απλώς πολύ ζέστη για εργασία μπορεί να αυξηθεί σε 250 σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ασίας, στην τροπική Υποσαχάρια Αφρική και σε μέρη της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με την έκθεση.

Σύνθετες επιπτώσεις

Ο πλήρης κίνδυνος της ακραίας ζέστης έγκειται όχι μόνο στις άμεσες επιπτώσεις της, αλλά και στον ρόλο της ως πολλαπλασιαστή κινδύνου, ενισχύοντας την επίδραση της υδάτινης πίεσης, λειτουργώντας ως έναυσμα για ξαφνικές ξηρασίες και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ή ενθαρρύνοντας την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών. Η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά σε τέτοιες σύνθετες επιπτώσεις.

Οι ξαφνικές ξηρασίες συχνά προκαλούνται από ακραία θερμικά φαινόμενα που μειώνουν την υγρασία από το επιφανειακό έδαφος και τη ριζική ζώνη. Αξιοσημείωτες περιπτώσεις σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 2012 και το 2017, στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2010, στην Αυστραλία το 2018 και το 2019, στην Κίνα το 2022 και στη Βραζιλία στα τέλη του 2023 και το 2024, όπου οι αποδόσεις σόγιας μειώθηκαν έως και 20%, καθώς οι θερμοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο έως και 7 βαθμούς υψηλότερες για παρατεταμένες περιόδους.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ξεκινούν νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και εκθέτουν όλο και περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δασικές περιοχές και ανθρώπινους πληθυσμούς στις επιπτώσεις τους. Μπορούν να αφήσουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, όπως εδάφη με μειωμένη ικανότητα απορρόφησης νερού και μεγαλύτερη ευπάθεια στη διάβρωση.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής ενός μνημειώδους καύσωνα που κάλυψε 3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Βόρεια Αμερική το 2021, όταν οι μέγιστες θερμοκρασίες αυξήθηκαν σε τέσσερις τυπικές αποκλίσεις πάνω από το κανονικό, οδηγώντας σε σημαντικές μειώσεις στην απόδοση σε οπωρώνες και φυτείες χριστουγεννιάτικων δέντρων και σε μια καταστροφική αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Η ανάλυση τηλεπισκόπησης και οι επίγειες έρευνες αποκάλυψαν ότι ενεργοποιήθηκαν πολλαπλοί βρόχοι ανατροφοδότησης, όπως οι συνθήκες ξηρού εδάφους που επιδεινώνουν την θερμαντική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Βασικές συστάσεις FAO

Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη για καινοτομία και την εφαρμογή προσαρμοστικών μέτρων, όπως η επιλεκτική αναπαραγωγή και οι επιλογές καλλιεργειών προσαρμοσμένες στη νέα κλιματική πραγματικότητα, η προσαρμογή των παραθύρων φύτευσης και η τροποποίηση των πρακτικών διαχείρισης που μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τις γεωργικές δραστηριότητες από τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των αγροτών στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στην ακραία ζέστη.

Η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – μεταφορές μετρητών, συστήματα ασφάλισης και πληρωμών, συστήματα κοινωνικής προστασίας που ανταποκρίνονται σε κραδασμούς και άλλες μορφές – στηρίζει όλες τις κατηγορίες επιλογών προσαρμογής. Οι τεχνικές λύσεις είναι απαραίτητες, αλλά από μόνες τους θα είναι ανεπαρκείς χωρίς την αντιμετώπιση των διάχυτων κοινωνικοοικονομικών εμποδίων στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε πληροφορίες, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση.

«Η προστασία του μέλλοντος της γεωργίας και η διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας θα απαιτήσει όχι μόνο την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και την άσκηση διεθνούς αλληλεγγύης και συλλογικής πολιτικής βούλησης για την κατανομή του κινδύνου, καθώς και μια αποφασιστική μετάβαση από ένα μέλλον υψηλών εκπομπών», αναφέρει η έκθεση.

