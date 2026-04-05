Μέση Ανατολή: Τα λιπάσματα αναδεικνύονται σε μια από τις πιο μεγάλες απώλειες του πολέμου
Κόσμος 05 Απριλίου 2026, 08:00

Μέση Ανατολή: Τα λιπάσματα αναδεικνύονται σε μια από τις πιο μεγάλες απώλειες του πολέμου

Ράλι τιμών, αδυναμία φόρτωσης από τη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων - Ο ρόλος του φυσικού αερίου και οι επιπτώσεις στη γεωργία

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δημιουργεί μόνο ανατιμήσεις-ρεκόρ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και στα λιπάσματα, που επηρεάζουν άμεσα με τη σειρά τους τόσο το κόστος όσο και τη διαθεσιμότητα τροφίμων από την Ευρώπη έως την Ασία και την Αμερική.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων μέσω θαλάσσης προέρχεται και διακινείται από τις χώρες του Κόλπου

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει επηρεάσει καίρια τις εξαγωγές λιπασμάτων και βασικών υλικών για την παραγωγή τους από τη Μέση Ανατολή, από όπου εδώ και πολλά χρόνια παράγεται και διακινείται πολύ μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων αναγκών.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων μέσω θαλάσσης προέρχεται και διακινείται από τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα για την ουρία, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αζωτούχο λίπασμα, με περίπου το 46% του παγκόσμιου εμπορίου να συνδέεται με τους παραγωγούς των χωρών του Κόλπου.

Αυτές οι εξαγωγές κατευθύνονται σε μεγάλο βαθμό προς βασικές γεωργικές αγορές, με επικεφαλής την Ινδία (18%), ακολουθούμενη από τη Βραζιλία (10%) και την Κίνα (8%). Επιπλέον σημαντικά μερίδια πηγαίνουν στο Μαρόκο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ινδονησία (6% έως 8%), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Statista. Ελλείψεις σε τέτοιες αγορές επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή και τις τιμές στην Ευρώπη λόγω της μεγάλης αλληλεξάρτησης της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ τόσο περισσότερο θα αρχίσουν να πλήττονται οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Εκτός από τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, «μια παρατεταμένη διαταραχή θα περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα λιπασμάτων σε περιοχές που εξαρτώνται από τις εισαγωγές, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Νότια Ασία και μέρη της Ευρωπαϊκής Ενωσης» ανέφερε η ολλανδική τράπεζα ING σε πρόσφατο σημείωμά της προς τους πελάτες.

Φυσικό αέριο

Τα περισσότερα λιπάσματα παρασκευάζονται με φυσικό αέριο. Ετσι, η πλούσια σε ενέργεια Μέση Ανατολή είχε γίνει βασικός παγκόσμιος παραγωγός τους, ακολουθώντας σε μέγεθος μόνο τη Ρωσία.

Με το κλείσιμο ουσιαστικά των Στενών του Ορμούζ άρχισαν να καταγράφονται φαινόμενα ντόμινο. Στη Σλοβακία, την Ινδία και την Αλγερία, εργοστάσια λιπασμάτων έχουν κλείσει ή έχουν επιβραδύνει την παραγωγή τους λόγω των αυξανόμενων τιμών του φυσικού αερίου.

Η Κίνα έχει περιορίσει τις αντίστοιχες εξαγωγές. Στην Αυστραλία οι καλλιεργητές σιταριού φυτεύουν λιγότερο και οι καλλιεργητές καλαμποκιού και σόγιας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν τρόπους για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, έδειχναν στοιχεία από τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» (ΝΥΤ). Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της σύγκρουσης στην προσφορά λιπασμάτων επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα, αυξάνοντας τις τιμές για τους αγρότες παγκοσμίως και απειλώντας να οδηγήσουν σε επισιτιστική ανασφάλεια σε ορισμένα μέρη του κόσμου.

Η γεωργία

Τα λιπάσματα παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης γεωργίας και οι ελλείψεις στην προσφορά ή οι αυξήσεις των τιμών θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφραστούν πολύ γρήγορα σε υψηλότερο κόστος παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Για τις ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι οι ευρωπαϊκές, αυτό σημαίνει αυξήσεις στα ράφια των σουπερμάρκετ και τελικά υψηλότερο συνολικά πληθωρισμό. Επίσης η κατάσταση κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Για τις πιο φτωχές χώρες, ειδικά στην Αφρική και της Νότια Ασία, οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι αφού αυξάνεται η πιθανότητα επισιτιστικών κρίσεων, ειδικά εάν συνεχιστούν οι περιορισμοί στην προσφορά.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σύνταξη
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του
Κόσμος 05.04.26

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

Σύνταξη
GlobalFirepower: Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 – Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά
GlobalFirepower 05.04.26

Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 - Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Στράτος Ιωακείμ
Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ
«Ισραηλοποίηση» της Παιδείας 05.04.26

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ

«Κόφτες» για τους εκπαιδευτικούς στα χριστιανικά σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εισάγει το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

