Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Τα μέτρα στήριξης για τον αφθώδη πυρετό: Αποζημιώσεις, ενισχύσεις και κρίσιμες αποφάσεις για κτηνοτρόφους και τυροκόμους
Agro-in 20 Απριλίου 2026, 16:23

Τα μέτρα στήριξης για τον αφθώδη πυρετό: Αποζημιώσεις, ενισχύσεις και κρίσιμες αποφάσεις για κτηνοτρόφους και τυροκόμους

Ο αφθώδης πυρετός έχει οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώα

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Σχέδιο με τέσσερα μέτρα περιλαμβάνει το  πακέτο οικονομικής στήριξης για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, οι οποίοι πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό, που δοκιμάζει τόσο την αντοχή της κτηνοτροφίας και τη βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων, αλλά συνολικά της τοπικής οικονομίας.

Μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώα, κυρίως αιγοπρόβατα, με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους του νησιού να βρίσκονται σε απόγνωση.

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις για το γάλα, τις ζωοτροφές, τα θανατωμένα ζώα και την απώλεια εισοδήματος

Απέναντι σε αυτή τη σύνθετη κρίση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιεί ένα πακέτο οικονομικής στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα, και τα οποία παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισήμανε ότι προτεραιότητα είναι να προστατευθεί η ελληνική κτηνοτροφία και ταυτόχρονα να μην μείνει κανείς χωρίς στήριξη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το σχέδιο στήριξης  εκτείνεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • Αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
  • Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, που φτάνει τα 70 ευρώ για αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών, 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και 35 ευρώ για κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών
  • Στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω ενισχύσεων de minimis
  • Πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα που δεν παράγεται ή καταστρέφεται λόγω των περιορισμών, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς στη Λέσβο θα μεταβούν επιπλέον 20 στρατιωτικοί κτηνίατροι, εκτός από τους 10 κτηνίατρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η διακίνηση τυριού από τη Λέσβο

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στους κτηνοτρόφους, καθώς η αλυσίδα παραγωγής – από τη ζωική παραγωγή έως τη μεταποίηση και το εμπόριο – υφίσταται ισχυρούς κραδασμούς. Ιδιαίτερα ο κλάδος της τυροκομίας επηρεάζεται από τους περιορισμούς στη διακίνηση προϊόντων.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε εξετάζεται η σταδιακή και υπό αυστηρούς όρους άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών από το νησί, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Μάλιστα, ήδη έχει ανακοινωθεί το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων. Το ειδικό πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 15/3/2026 έως 5/4/2026

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, η όποια άρση θα γίνει μόνο στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμέων όρων και διαδικασιών βιοασφάλειας, ενώ προϋπόθεση είναι να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος διασποράς της νόσου εκτός νησιού. «Στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά της Λέσβου χωρίς να υπονομεύεται η προσπάθεια ελέγχου της νόσου», σημείωσε.

Ο αφθώδης πυρετός και οι 10.000 θανατώσεις ζώων

Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα καταγράφουν μια εικόνα που προκαλεί ανησυχία και επιβάλλει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση αυστηρών μέτρων και εκτεταμένων παρεμβάσεων στήριξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτήρησης για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου 2026, έχουν επιβεβαιωθεί 43 κρούσματα σε 54 εκτροφές, ενώ περισσότερες από 400 μονάδες έχουν τεθεί υπό κλινική παρακολούθηση. Η δειγματοληψία υπήρξε εκτεταμένη, με πάνω από 11.600 ζώα να εξετάζονται και περισσότερα από 21.000 εργαστηριακά δείγματα να αναλύονται, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η διασπορά της νόσου έχει ήδη οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώων –  9.439 αιγοπροβάτων 257 βοοειδών – πλήττοντας καίρια την παραγωγική βάση του νησιού. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές φτάνει το 12,68%, ενώ στα ζώα διαμορφώνεται στο 5,47%.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ζώων, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου διευκρίνησε ότι «ακόμα δεν είναι η ώρα για εμβολιασμό», ενώ η μέθοδος για την εκρίζωση της νόσου είναι η θανάτωση.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ 17.04.26 Upd: 14:59

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό στο Λέσβο και τη διαχείρισή του. Ποιοι συμμετείχαν

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Από το ΥπΑΑΤ 08.04.26

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορούν συνολικά την αγορά τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
InShorts 20.04.26

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

