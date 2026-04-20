Τα μέτρα στήριξης για τον αφθώδη πυρετό: Αποζημιώσεις, ενισχύσεις και κρίσιμες αποφάσεις για κτηνοτρόφους και τυροκόμους

Σχέδιο με τέσσερα μέτρα περιλαμβάνει το πακέτο οικονομικής στήριξης για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, οι οποίοι πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό, που δοκιμάζει τόσο την αντοχή της κτηνοτροφίας και τη βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων, αλλά συνολικά της τοπικής οικονομίας.

Μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώα, κυρίως αιγοπρόβατα, με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους του νησιού να βρίσκονται σε απόγνωση.

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις για το γάλα, τις ζωοτροφές, τα θανατωμένα ζώα και την απώλεια εισοδήματος

Απέναντι σε αυτή τη σύνθετη κρίση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιεί ένα πακέτο οικονομικής στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα, και τα οποία παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισήμανε ότι προτεραιότητα είναι να προστατευθεί η ελληνική κτηνοτροφία και ταυτόχρονα να μην μείνει κανείς χωρίς στήριξη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το σχέδιο στήριξης εκτείνεται σε τέσσερις πυλώνες:

Αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, που φτάνει τα 70 ευρώ για αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών, 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και 35 ευρώ για κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών

Στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω ενισχύσεων de minimis

Πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα που δεν παράγεται ή καταστρέφεται λόγω των περιορισμών, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς στη Λέσβο θα μεταβούν επιπλέον 20 στρατιωτικοί κτηνίατροι, εκτός από τους 10 κτηνίατρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η διακίνηση τυριού από τη Λέσβο

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στους κτηνοτρόφους, καθώς η αλυσίδα παραγωγής – από τη ζωική παραγωγή έως τη μεταποίηση και το εμπόριο – υφίσταται ισχυρούς κραδασμούς. Ιδιαίτερα ο κλάδος της τυροκομίας επηρεάζεται από τους περιορισμούς στη διακίνηση προϊόντων.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε εξετάζεται η σταδιακή και υπό αυστηρούς όρους άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών από το νησί, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Μάλιστα, ήδη έχει ανακοινωθεί το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων. Το ειδικό πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 15/3/2026 έως 5/4/2026

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, η όποια άρση θα γίνει μόνο στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμέων όρων και διαδικασιών βιοασφάλειας, ενώ προϋπόθεση είναι να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος διασποράς της νόσου εκτός νησιού. «Στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά της Λέσβου χωρίς να υπονομεύεται η προσπάθεια ελέγχου της νόσου», σημείωσε.

Ο αφθώδης πυρετός και οι 10.000 θανατώσεις ζώων

Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα καταγράφουν μια εικόνα που προκαλεί ανησυχία και επιβάλλει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση αυστηρών μέτρων και εκτεταμένων παρεμβάσεων στήριξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτήρησης για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου 2026, έχουν επιβεβαιωθεί 43 κρούσματα σε 54 εκτροφές, ενώ περισσότερες από 400 μονάδες έχουν τεθεί υπό κλινική παρακολούθηση. Η δειγματοληψία υπήρξε εκτεταμένη, με πάνω από 11.600 ζώα να εξετάζονται και περισσότερα από 21.000 εργαστηριακά δείγματα να αναλύονται, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η διασπορά της νόσου έχει ήδη οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώων – 9.439 αιγοπροβάτων 257 βοοειδών – πλήττοντας καίρια την παραγωγική βάση του νησιού. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές φτάνει το 12,68%, ενώ στα ζώα διαμορφώνεται στο 5,47%.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ζώων, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου διευκρίνησε ότι «ακόμα δεν είναι η ώρα για εμβολιασμό», ενώ η μέθοδος για την εκρίζωση της νόσου είναι η θανάτωση.

Πηγή: ΟΤ