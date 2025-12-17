Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε το ΚΚΕ προς την κυβέρνηση για το θέμα των αγροτών, οι οποίοι κλιμακώνουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους μετά και το χθεσινό φιάσκο της κυβέρνησης με τον ΕΛΓΑ.

«Η ομολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ‘φιάσκο’ δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις που τρέχουν»

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στριμωγμένοι από τον μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, το δίκιο τους και την αλληλεγγύη που εκφράζει όλος ο λαός, ανακοίνωσε κάποια ‘φιλοδωρήματα’ και μάλιστα από δικά τους χρήματα, συνεχίζοντας να αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Και προσθέτει: «Τα χρήματα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός προέρχονται από τα πλεονάσματα της φοροληστείας, τα αποθεματικά του ΕΛΓΑ που οι ίδιοι πληρώνουν και την κλοπή των επιδοτήσεων από τα διάφορα κυβερνητικά λαμόγια».

ΚΚΕ: «Συστηματική αφαίμαξη»

«Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε ότι τα ‘κλεμμένα’ ανέρχονται σε 160 εκατομμύρια για το 2025. Έτσι, με απλούς υπολογισμούς, προκύπτει ότι με τη συστηματική αφαίμαξή τους από το 2019, η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους, στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ως ένα στοιχειώδες βήμα» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ συνεχίζει σημειώνοντας ότι «την ίδια στιγμή οι αγρότες όχι μόνο δεν έλαβαν έστω αυτά που ‘διαβεβαίωνε’ η κυβέρνηση εδώ και μέρες, αλλά βρέθηκαν και να πληρώνουν κι από πάνω και να αδειάζουν οι λογαριασμοί τους! Η ομολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ‘φιάσκο’ δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις που τρέχουν. Αποδεικνύεται ξανά ότι το σύστημα αυτό είναι ρυθμισμένο να ‘βουτάει’ πρώτα και να δίνει μετά, όχι λόγω τεχνικού σφάλματος, αλλά εξαιτίας της νοοτροπίας της κυρίαρχης πολιτικής».

«Μέσα σε αυτό το χάος πώς να μην αντιδρούν οι αγρότες στην απόφαση για πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, να εμπιστευτούν δηλαδή έναν ακόμα φοροεισπρακτικό μηχανισμό;» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.