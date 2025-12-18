Αγρότες: «Σήμα» για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από τους αγρότες – Ξεκινά η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων
Οι αγρότες, έκλεισαν επ’ αόριστον και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους αγρότες, αφού αποφασίζουν -όπως όλα δείχνουν- κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.
Στη κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι εν μέσω τεταμένου κλίματος μετά και το χθεσινό φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτών από 58 μπλόκα σε όλη τη χώρα.
Οι αγρότες, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, επιδιώκουν να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν προτίθενται να κάνουν πίσω. Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι δηλώσεις που έκαναν σήμερα οι εκπρόσωποί τους, πριν την σύσκεψη.
Την ίδια ώρα προκλητικός εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις κινητοποιήσεις, ο οποίος ζήτησε από τους αγρότες «να μην κάνουν την τρίχα, τριχιά».
Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι αγρότες που βρίσκονται για 16η ημέρα στον Προμαχώνα, αποφάσισαν τον αποκλεισμό επ’ αόριστον και στα δύο ρεύματα για τα φορτηγά.
Πολύωροι αποκλεισμοί σημειώνονται στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη αλλά και στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.
Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών -μέχρι και τις 20:00 το βράδυ- προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας.
Οι αγρότες της Νίκαιας προειδοποιούν για αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων δρόμων για περισσότερες ώρες, ενισχύοντας έτσι την πίεση των κινητοποιήσεών τους στην περιοχή.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, θα επιτρέπεται ήπια κυκλοφορία για όσους μετακινηθούν για τις γιορτές, ενώ οι περιορισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν για φορτηγά και λεωφορεία.
Η πρόθεση των αγροτών είναι η διατήρηση μιας λωρίδας ανοιχτής στις παρακαμπτήριες οδούς, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των εορτών.
Τα μηνύματα των αγροτών πριν από την σύσκεψη
Σε άλλο σημείο ο κ. Μαρούδας, σχολιάζοντας αυτό που συνέβη χθες, που ο ΕΛΓΑ πήρε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα των εισφορών πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση, επισήμανε ότι μην κοροϊδευόμαστε, δεν ήταν τεχνικό λάθος.
Επίσης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση θέλει κλειστούς τους δρόμους, συμπληρώνοντας ότι «η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει »το πεπόνι και το μαχαίρι» και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο να πάμε να κάνουμε όλοι γιορτές στα σπίτια μας».
«Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει βάση διαλόγου με την κυβέρνηση. Πρέπει να κερδίσουμε την επιβίωση όλης της κοινωνίας, όλοι μαζί σαν μια γροθιά», τόνισε.
Προκλητικός ο Μαρινάκης: «Μην κάνουμε την τρίχα τριχιά»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε προκλητικός.
Βλέποντας ότι οι αγρότες πιθανότατα να αποφασίσουν τις επόμενες ώρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα φύγουν από τα μπλόκα».
Τόνισε ότι τα μπλόκα δεν τα έκανε η κυβέρνηση και ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σειρά ανακοινώσεων που μπήκε – σύμφωνα με τον ίδιο – ένα πλαίσιο το οποίο όπως αναφέρει με τη δική του ερμηνεία, ικανοποιεί κάποια από τα αιτήματά τους.
«Η μπάλα είναι στους αγρότες» είπε για να προσθέσει ότι έρχονται Χριστούγεννα και ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει.
Απευθυνόμενος προς τους αγρότες είπε ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ενώ για το φιάσκο με τις πληρωμές του ΕΛΓΑ είπε ότι έγινε λάθος και την επόμενη μέρα διορθώθηκε. Και πρόσθεσε προκλητικά. Αντιλαμβάνομαι την οργή τους αλλά μην κάνουμε την τρίχα τριχιά» είπε σημειώνοντας μάλιστα ότι κάποια από τα αιτήματα των αγροτών είναι μαξιμαλιστικά.
