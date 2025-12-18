Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους αγρότες, αφού αποφασίζουν -όπως όλα δείχνουν- κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Στη κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι εν μέσω τεταμένου κλίματος μετά και το χθεσινό φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτών από 58 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, επιδιώκουν να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν προτίθενται να κάνουν πίσω. Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και οι δηλώσεις που έκαναν σήμερα οι εκπρόσωποί τους, πριν την σύσκεψη.

Την ίδια ώρα προκλητικός εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για τις κινητοποιήσεις, ο οποίος ζήτησε από τους αγρότες «να μην κάνουν την τρίχα, τριχιά».

Οι αγρότες, έκλεισαν επ’ αόριστον και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι αγρότες που βρίσκονται για 16η ημέρα στον Προμαχώνα, αποφάσισαν τον αποκλεισμό επ’ αόριστον και στα δύο ρεύματα για τα φορτηγά.

Πολύωροι αποκλεισμοί σημειώνονται στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη αλλά και στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών -μέχρι και τις 20:00 το βράδυ- προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας.

Οι αγρότες της Νίκαιας προειδοποιούν για αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων δρόμων για περισσότερες ώρες, ενισχύοντας έτσι την πίεση των κινητοποιήσεών τους στην περιοχή. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των πολιτών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, θα επιτρέπεται ήπια κυκλοφορία για όσους μετακινηθούν για τις γιορτές, ενώ οι περιορισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν για φορτηγά και λεωφορεία. Η πρόθεση των αγροτών είναι η διατήρηση μιας λωρίδας ανοιχτής στις παρακαμπτήριες οδούς, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των εορτών.

Τα μηνύματα των αγροτών πριν από την σύσκεψη

«Βλέπουμε ότι με τους σημερινούς όρους, με τις σημερινές προϋποθέσεις δεν υπάρχει περιθώριο για έναν ουσιαστικό διάλογο. Η κυβέρνηση με τη στάση της έχει αποφασίσει να κρατά κλειστούς τους δρόμους», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, μιλώντας το πρωί σε εκπομπή της ERTNews, σχετικά με τις κινητοποιήσεις βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.

Σε ερώτηση τι θα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες, ο Ρίζος Μαρούδας σημείωσε ότι «εμείς θα πάμε με την πρόταση ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αταλάντευτα η κινητοποίηση, ο ανυποχώρητος αγώνας, με αποφασιστικότητα και με αγωνιστικές δράσεις τις επόμενες ημέρες», ώστε «να αναγκαστεί η κυβέρνηση να αποκτήσει την πολιτική βούληση, γιατί δεν έχει σήμερα τη θέληση να λύσει τα προβλήματα. Και θα την εξαναγκάσουμε να αποκτήσει αυτή τη θέληση».

Σε άλλο σημείο ο κ. Μαρούδας, σχολιάζοντας αυτό που συνέβη χθες, που ο ΕΛΓΑ πήρε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα των εισφορών πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση, επισήμανε ότι μην κοροϊδευόμαστε, δεν ήταν τεχνικό λάθος. Επίσης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση θέλει κλειστούς τους δρόμους, συμπληρώνοντας ότι «η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει »το πεπόνι και το μαχαίρι» και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο να πάμε να κάνουμε όλοι γιορτές στα σπίτια μας».

Η κλιμάκωση του αγώνα «είναι μονόδρομος», είπε και ο εκπρόσωπος αγροτών Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος αγροτών Λάρισας.