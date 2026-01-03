Λαϊκές αγορές: Ξεκινούν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου

Οι λαϊκές αγορές θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον. Πρόκειται για καθολική απεργία επαγγελματιών και παραγωγών.

Την πανελλαδική απεργία αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής: ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

Ο Βασίλης Μακρίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ , εξέφρασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

«Είναι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο είναι ένας «βραχνάς» και δε βρίσκεται λύση. Δεν έχει στο χειρόγραφο όνομα φυσικού προσώπου και ΑΦΜ, άρα όταν πάει κάποιος να το κάνει ηλεκτρονικά, τον πετάει το σύστημα έξω» και πρόσθεσε ότι: «πρέπει να αντιληφθούν οι ιθύνοντες ότι η λαϊκή αγορά δεν έχει σχέση με το στάσιμο εμπόριο» ενώ στάθηκε και σε προβλήματα αναφορικά με τη φορολόγηση.