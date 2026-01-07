Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες, στο ήδη γνωστό πλαίσιο , εξειδίκευσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Στο επίκεντρο ρεύμα, αγροτικό πετρέλαιο και αποζημιώσεις με το Μαξίμου να έχει ξεκαθαρίσει ότι «αυτά θα είναι τα μέτρα και δεν θα έχει άλλα» και να απειλεί με κυρώσεις και πρόστιμα, τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα.

Βασικά αιτήματα «εκτός ορίων»

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζηδάκης επικαλούμενος τα δημοσιονομικά όρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες επανέλαβε την άρνηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει 7 βασικά αιτήματα των αγροτών μεταξύ των οποίων οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε το περίγραμμα των 6 νέων πρωτοβουλιών στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση:

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε:

Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης (80 εκατ. στους κτηνοτρόφους και 80 εκατ. σε βαμβακοπαραγωγούς – σιτοπαραγωγούς)

Επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ για 2 έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές]

Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για θέσπιση αποζημίωσης στο 100%, παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών και αύξηση του ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (χρηματοδοτικά εργαλεία, θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης)

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.

Αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα

Μεταξύ των βασικών ανακοινώσεων περιλαμβάνονται η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία μέσω ειδικής εφαρμογής, η πλήρης αποζημίωση ζημιών από τον ΕΛΓΑ, καθώς και η καθιέρωση εθνικού συστήματος ιχνηλάτησης στα ελληνικά προϊόντα μέσω barcode.

Οπως είπε ο κ. Τσιάρας, από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 80 εκατ. θα τα λάβουν οι κτηνοτρόφοι. «Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Φυσικά εξετάζουμε και την περίπτωση των παραγωγών της μηδικής η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά», είπε ο κ. Τσιάρας.

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ:

• 40 εκατ. ευρώ επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης

• 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης

Επίθεση στους αγρότες: Δεν είναι δυνατόν να αρνούνται οι αγρότες τον διάλογο

Κοινή συνισταμένη στις αναφορές των συναρμόδιων υπουργών ήταν η προσπάθεια να πείσουν ότι η κυβέρνηση έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ότι οι «αγροτοσυνδικαλιστές» δε ήθελαν διάλογο.

«Πάντοτε συζητάμε κι ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι ακόμη πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλιών ότι θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του ο κ.Τσιάρας είπε ότι: «Η πόρτα διαλόγου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να συζητήσει. Ο διάλογος δε συνιστά υποχώρηση. Είναι πράξη ευθύνης απέναντι σε αυτούς που καθένας εκπροσωπεί».

Αναμένονται οι αποφάσεις των αγροτών

Οι αγρότες, με συνελεύσεις στα μπλόκα θα εξετάσουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και συλλογικά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους ενώ θα υπάρξει συντονισμός μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

