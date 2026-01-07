Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Σε θέση μάχης στα μπλόκα, οι αγρότες περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις κρατώντας «μικρό καλάθι», καθώς, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα κινηθούν εντός του γνωστού πλαισίου που έχει θέσει η κυβέρνηση, η οποία χτίζει παράλληλα το αφήγημα για να δικαιολογήσει μέτρα καταστολής και ποινικοποίησης του αγώνα των παραγωγών.

Στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, και ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνος Πετραλιάς, θα παρουσιάσουν πιο εξειδικευμένα τα μέτρα που ήδη έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση ότι συζητά.

Από το Μαξίμου δίνουν στις ανακοινώσεις τον χαρακτήρα ενός ακόμη τελεσιγράφου – «αυτά θα είναι τα μέτρα και δεν θα έχει άλλα» – και ήδη απειλούν με κυρώσεις και πρόστιμα, τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, τους οποίους αντιστρέφοντας την πραγματικότητα χαρακτηρίζουν μειοψηφία.

Μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα, η κυβέρνηση θα περιμένει την απάντηση των αγροτών, ενώ διαρρέεται ότι το μεσημέρι στο Μαξίμου θα γίνει σύσκεψη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την αντιμετώπιση της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων από αύριο.

Σε θέση μάχης περιμένουν τις ανακοινώσεις οι αγρότες

Οι αγρότες, διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση δεν τους τρομοκρατεί με τις απειλές για διοικητικά μέτρα, πρόστιμα και ποινικοποίηση του αγώνα τους. Δηλώνουν ότι δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες, για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, ωστόσο ευελπιστούν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών σε σειρά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Το αίτημα των αγροτών για αναπλήρωση του εισοδήματος είναι από τα βασικότερα και αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για αυτούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν επίσης σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Ως εκ τούτου στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου.

«Περιμένουμε μήπως και δικαιωθούμε. Σύμφωνα με το ύφος του κ. Παύλου Μαρινάκη, δεν νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει. Περιμένουμε να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα στα οποία θα μπορούμε και εμείς να είμαστε βιώσιμοι και να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε αύριο. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Αναφορικά με τα αιτήματα, δεν είναι στο χέρι μας, λένε ότι θα μας δώσουν το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και το ρεύμα. Από την στιγμή που δεν έχουμε λεφτά δεν μπορούμε να έχουμε ούτε πετρέλαιο», ανέφερε αγρότης από το μπλόκο της Θήβας στο MEGA.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα υπάρξει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν οι αγρότες προσέλθουν σε διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τους αγρότες με συσκέψεις και συνελεύσεις στα μπλόκα.

Τι θα περιλαμβάνουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος είπε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»:

«Θα παρουσιαστεί ένας τρόπος που ο μέσος φόρος κατανάλωσης θα μπορεί να επιστρέφεται στην πηγή. Από τους ελέγχους προέκυψαν 160 εκ. παραπάνω, τα οποία θα πάνε στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε αυτούς που τα έπαιρναν χωρίς να τα δικαιούνται. Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Η Μερκοσούρ έχει λυθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένες διασφαλίσεις και της ελληνικής πλευράς και των υπόλοιπων αγροτικών οικονομιών σε σχέση με τα προϊόντα τους. για τη Μερκοσούρ υπάρχουν προβλέψεις που διασφαλίζεται η ποιότητα και τα υψηλά στάνταρ όσον αφορά στον τρόπο παραγωγή και προμήθειας αυτών των προϊόντων. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί ο Έλληνας αγρότης και ο Έλληνας καταναλωτής από αυτά τα εισαγόμενα σε σχέση με την ποιότητα. Είμαστε μια οικονομία που έχει πάρα πολλούς μεσάζοντες είναι, έτσι δομημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια όπου δυστυχώς ο μεσάζων παίρνει και ένα κομμάτι από την τιμή».

Είπε δε ότι πρέπει οι αγρότες να «έρθουν στον διάλογο ούτως ώστε να κάτσουμε ναι βρούμε μία λύση, πώς ένα κομμάτι της τελικής τιμής του προϊόντος να πηγαίνει στους αγρότες. Το ρεύμα το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον 3 βδομάδες. Αυτό που έγινε με τον ΕΛΓΑ ήταν ένα τεχνικό σφάλμα και έγινε γιατί συνδέονται οι πληρωμές του ΕΛΓΑ με τις πληρωμές που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λύθηκε σε λίγες ώρες το ζήτημα. Για τους αγρότες δόθηκαν 3,8 δισεκ. ευρώ το 2025. Από την άλλη υπάρχουν χιλιάδες ΑΦΜ αγροτών τα οποία ελέγχονται. Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει για το ρεύμα σήμερα ότι θα είναι κοντά στα 8 λεπτά», συνέχισε ο κ. Τσάπαλος.

«Θα μας δώσουν τα λεφτά που μας χρωστάνε και θα το κάνουν σαν παροχή»

«Η κυβέρνηση ασχολήθηκε σοβαρά με τα θέματά μας, μετά την γενική συνέλευση των μπλόκων στα Μάλγαρα. Ας το κάνανε νωρίτερα. Λέγαμε ότι θέλουμε διάλογο απλά η κυβέρνηση δεν έκανε διάλογο», σημείωσε μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας.

Ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Βοιωτίας και μέλος του Συντονιστικού στο μπλόκο του Κάστρου υπογράμμισε πως, «έχουμε φέτος 500 εκ. πρόστιμο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από κάτι τύπους που κλάνανε ρεζίλι όλη την Ελλάδα σε όλη την Εξεταστική. Εάν αυτά τα 500 εκ. αντί να ήταν πρόστιμα, είχαν πέσει στον αγροτικό τομέα, σήμερα εμείς δεν θα ήμασταν στον δρόμο». Και πρόσθεσε: «Θα μας δώσουν τα λεφτά που μας χρωστάνε και θα το κάνουν σαν παροχή. Εάν δεν ενισχύσουν τον αγροτικό τομέα με ένα σοβαρό ποσό, ό,τι ρεύμα και να δώσουν ή πετρέλαιο, δεν ξέρουμε τι να καλλιεργήσουμε».