Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, σχεδόν 40 ημέρες μετά την πρώτη κάθοδο των τρακτέρ στις Εθνικές οδούς. Αποκρούοντας τα τελεσίγραφα και αναμένοντας σήμα από το Μαξίμου προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια… Κλιμάκωση ή πορεία προς την Ηρώδου Αττικού και το τραπέζι του διαλόγου.

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές

Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη (07/01) να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα, έχοντας ξεκόψει πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. «Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Προσθέτει εκβιαστικά πως τα μέτρα «θα ανακοινωθούν είτε έρθουν οι αγρότες να ακούσουν είτε όχι» και ξεκόβει πως «αυτά θα είναι και δεν θα έχει άλλα».

Η συνεχής αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί σήμερα έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες πίεσης για τον πρωτογενή τομέα. Οι Έλληνες αγρότες δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα, τη ρευστότητα και τελικά τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων

Τα «κλειδιά» που θα ξεκλειδώσουν το παράθυρο του διαλόγου και θα άρουν το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης περιγράφει ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλειφτήρας.

Μιλώντας στο in και τη συνάδελφο Δήμητρα Τριανταφύλλου, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αν στην τιμή του ρεύματος, μας πουν πως πάμε από τα 9,2 λεπτά στα 8,7 δεν βλέπουμε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κάποια ειδοποιό διαφορά. Αν όμως μας πουν μια τιμή κοντά στα 8 λεπτά τότε ναι, μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτή την πρόταση».

Το ίδιο ισχύει, λέει «και για το πετρέλαιο και για την αποζημίωση του ΕΛΓΑ. Αν όσα διαρρέονται για αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο, ισχύουν, τότε ναι, έχει ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου. Είναι όμως πολύ σημαντικό να πούμε πως όλα αυτά τα μέτρα χρειάζονται εξειδίκευση. Το πετρέλαιο με τους πολλούς του φόρους είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς ακριβώς θα έρθει για εμάς η τελική τιμή. Δεν μας αρκεί απλώς να μας τα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα. Θέλουμε άμεσα μετά τις ανακοινώσεις ένα ραντεβού με την κυβέρνηση τε α τετ από επιτροπή δική μας από όλα τα μπλόκα για να τα συγκεκριμενοποιήσουμε όλα αυτά».

Γιατί αλλιώς, «χωρίς ραντεβού δεν ξεκλειδώνουν τα μπλόκα. Αν οριστεί και θεωρούμε πως έχουμε βάση συζήτησης, θα άρουμε τον 48ωρο αποκλεισμό. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και μετά κάθε μπλόκο θα συσκεφθεί αυτόνομα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν περιλαμβάνουν:

Ρεύμα: Χαμηλότερη τιμή​, κοντά στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα από τα 9,2.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία με την χρήση εφαρμογής.

Αναδιανομή 160 εκατομμυρίων ευρώ​ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς.

Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με διεύρυνση αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές.

<br />

48ωρο μπλακ άουτ εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μίλησε για τις επόμενες κινήσεις. «Περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων ή μια πρώτη απάντηση από την κυβέρνηση σε όσα έχουμε ζητήσει. Αναλόγως θα πράξουμε. Η διάθεση είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα αλλά και να μπούμε στον διάλογο αν έχουμε βάση συζήτησης».

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου Κτηνοτρόφων Τυρνάβου, Αργύρη Μπαϊραχτάρη. «Περιμένουμε μεν την εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση την Τετάρτη, από την άλλη το ύφος του κ. Μαρινάκη μας ξενίζει. Δεν υποκύπτουμε στις απειλές και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης», σημειώνει, φανερώνοντας την αποφασιστικότητα που επικρατεί στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακ άουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα. Ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής.

Το μπλόκο της Νίκαιας προγραμματίζει για την Τετάρτη σύσκεψη (στις 18.00) προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν συλλογικά την απόφασή τους.