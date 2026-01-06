newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
06 Ιανουαρίου 2026 | 10:38

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, βρίσκονται οι αγρότες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αν δεν ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα τους, θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το Μαξίμου -που βλέπει ότι όσα σχέδια έχει απεργαστεί για βγάλει τα τρακτέρ από τους δρόμους, έχουν πέσει στο κενό, δοκιμάζει να σκληρύνει τη στάση του, ρίχνοντας ωστόσο λάδι στη φωτιά.

Η κυβέρνηση και δη ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας αναμένεται, να προβεί  σε ανακοινώσεις αύριο Τετάρτη (ημέρα που λήγει η προθεσμία που έδωσαν οι αγρότες πριν προχωρήσουν σε κλιμάκωση). «Θα εξειδικεύσουμε αυτά που έχουμε ήδη προαναγγείλει» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καθιστώντας σαφές ότι οι ανακοινώσεις θα κινηθούν εντός του πλαισίου που έχει περιγράψει το Μαξίμου. Τα μέτρα «θα ανακοινωθούν είτε έρθουν οι αγρότες να ακούσουν είτε όχι»,  όπως είπε  ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας εκβιαστικά «αυτά θα είναι και δεν θα έχει άλλα».

Το plan b

Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, χαρακτήρισε ξανά «μειοψηφία» όσους βρίσκονται στα μπλόκα και ενέτεινε τις απειλές προς τους αγρότες χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι περιλαμβάνει το περιβόητο plan b. Με εκφράσεις όπως «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», «βρισκόμαστε στο και 5», «η επιείκεια έχει εξαντληθεί» ο κ. Μαρινάκης κατέληξε: «δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τον δρόμο» και ότι «δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων»  καθώς «υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί.

Η κυβέρνηση, αρνούμενη να δώσει ουσιαστικές λύσεις, εξακολουθεί να διαχειρίζεται επικοινωνιακά το αγροτικό ζήτημα, και όπως όλα δείχνουν, οι ανακοινώσεις της Τετάρτης είναι σχεδιασμένες για να δοθεί στο Μαξίμου η ευκαιρία να υποστηρίξει πως έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ότι η «μειοψηφία» τον αγροτών δεν θέλει τον διάλογο. Με τον τρόπο αυτό χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μέτρα όπως η επιβολή προστίμων στους αγρότες για τα τρακτέρ που κλείνουν τους δρόμους (σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, τα τέσσερα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη είναι τα εξής:

-Ρεύμα: Χαμηλότερη τιμή​, κοντά στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα από τα 9,2 λεπτά

-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία με τη συνδρομή εφαρμογής της ΑΑΔΕ

-Αναδιανομή 160 εκατομμυρίων ευρώ​ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς

-Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με διεύρυνση αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές.

Αγρότες: Αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση

Οι αγρότες από την πλευρά τους τηρούν στάση αναμονής μέχρι την Τετάρτη, αλλά ξεκαθαρίζουν πως εάν δεν ικανοποιηθούν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα προχωρήσουν στο 48ωρο αποκλεισμό  Πέμπτη και Παρασκευή.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις για τον συντονισμό των δράσεων. Άμεση ήταν και η αντίδρασή τους στο τελεσίγραφο της κυβέρνησης. Αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου απέκλεισαν ξανά την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας απέκλεισαν επ’ αόριστον την αερογέφυρα του κόμβου, την οποία είχαν ανοίξει προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και ειδικά όσους κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί από τους Θεσσαλούς άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

«Εδώ είναι αγώνας επιβίωσης»

«Η κυβέρνηση αντί να επεξεργάζεται «plan b», τελεσίγραφα και διάφορα άλλα σενάρια, καλά θα κάνει να ικανοποιήσει ζωτικής σημασίας αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, από τα οποία κρίνεται εάν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και ελληνική ύπαιθρο», επισήμανε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Μιλώντας σε συνέλευση στο μπλόκο Νίκαιας, ξεκαθάρισε: «εδώ είναι αγώνας επιβίωσης, είμαστε χιλιάδες στους δρόμους όχι μια μειοψηφία που λέει προκλητικά ή κυβέρνηση». Πρόσθεσε ότι οι αγρότες θα ακούσουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης «θα τις εξετάσουν τα μπλόκα και ανάλογα θα αποφασίσουν».

Μιλώντας στο in και τη συνάδελφο Δήμητρα Τριανταφύλλου, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Σωκράτης Αλειφτήρας σημείωσε:  «Αν στην τιμή του ρεύματος, μας πουν πως πάμε από τα 9,2 λεπτά στα 8,7 δεν βλέπουμε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κάποια ειδοποιό διαφορά. Αν όμως μας πουν μια τιμή κοντά στα 8 λεπτά τότε ναι, μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτή την πρόταση. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο και για την αποζημίωση του ΕΛΓΑ. Αν όσα διαρρέονται για αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αύριο, ισχύουν, τότε ναι, έχει ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου.

Είναι όμως πολύ σημαντικό να πούμε πως όλα αυτά τα μέτρα χρειάζονται εξειδίκευση. Το πετρέλαιο με τους πολλούς του φόρους είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς ακριβώς θα έρθει για εμάς η τελική τιμή. Δεν μας αρκεί απλώς να μας τα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα. Θέλουμε άμεσα μετά τις ανακοινώσεις ένα ραντεβού με την κυβέρνηση τε α τετ από επιτροπή δική μας από όλα τα μπλόκα για να τα συγκεκριμενοποιήσουμε όλα αυτά.

Χωρίς ραντεβού δεν ξεκλειδώνουν τα μπλόκα. Αν οριστεί και ραντεβού και θεωρούμε πως έχουμε βάση συζήτησης, θα άρουμε τον 48ωρο αποκλεισμό. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε τις αυριανές ανακοινώσεις και μετά κάθε μπλόκο θα συσκεφθεί αυτόνομα. Στη Νίκαια η σύσκεψη μας θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 (το απόγευμα της Τετάρτης). Το βράδυ θα πάρουμε συλλογικά την τελική απόφαση όλα τα μπλόκα

«Περιμένουμε με ανυπομονησία τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ελπίζοντας ότι έχει έρθει η στιγμή της Θείας Φώτισης. Μια φωνή από όλους στην χθεσινή συνέλευση ήταν η φράση ότι αν γυρίσουμε στα σπίτια μας δεν έχουμε να φάμε» είπε στο ΕΡΤnews, o Iορδάνης Ιωαννίδης, από το συντονιστικό του μπλόκου Νίκαιας, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες δεν θα πάνε σε διαπραγμάτευση «σαν ζητιάνοι».

 «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα με ψίχουλα»

Ανάλογο κλίμα επικρατεί και στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65. Οι αγρότες του μπλόκου, θα μεταβούν την Πέμπτη με τρακτέρ στον Μπράλο με στόχο να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αγρότες της περιοχής, ώστε να αποκλείσουν κάθε δίοδο από και προς την Αθήνα έως την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

«Γιατί χρειάστηκαν 35 μέρες για να μας μιλήσουν για το ρεύμα και το πετρέλαιο; Μας άφησαν στον δρόμο για να κουραστούμε και να στρέψουν την κοινωνία εναντίον μας», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον διάλογο που επικαλείται  η κυβέρνηση ως προσχηματικό, σημειώνοντας πως η ίδια προσέρχεται με προειλημμένες αποφάσεις, υπό τη λογική του «αυτά παίρνετε, άλλα δεν έχει».

«Δεν πρόκειται να φύγουμε από τα μπλόκα με ψίχουλα», κατέληξε ξεκαθαρίζοντας πως η αναπλήρωση του εισοδήματος αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τους αγρότες.

Και αγιασμός στα μπλόκα

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Iερέας από τη Μητρόπολη Πατρών, μετέβη στο σημείο των συγκεντρώσεων προκειμένου να τελεστεί αγιασμός στους αγρότες και στα τρακτέρ.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, έχουν πει ότι θα προχωρήσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής.

Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων στον Έβρο μόνο για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία. Η κίνηση από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι περιορισμένη, μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, ενώ δεν πραγματοποιούνται καθόλου μεταφορές φορτηγών από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Στην ελληνική πλευρά, δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού, με την ουρά να φτάνει τα δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα.

