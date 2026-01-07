newspaper
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07 Ιανουαρίου 2026 | 11:57

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
Spotlight

Στην πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο πάνω ένα μήνα. O κ. Μητσοτάκης «πουλάει» την πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν σε μία προσπάθεια να δείξει ότι υπάρχουν προοπτικές για τον αγροτικό τομέα.

Επί της ουσίας ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα αποδεσμευθούν και αφορούν στον αγροτικό τομέα.

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών» ανέφερε προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά».

Συνεχίζουμε, πρόσθεσε, «με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.».

Τράπεζες
Alpha bank: Άλλαξε χέρια το 4,40% με discount πάνω από 10%

Alpha bank: Άλλαξε χέρια το 4,40% με discount πάνω από 10%

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει εποικοδομητική η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει εποικοδομητική η JP Morgan

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος
Κόσμος 07.01.26

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Αυστραλία - Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07.01.26

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Έκθεση - καταπέλτης 07.01.26

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» στη Δυτική Όχθη

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ όλα δείχνουν ότι θα είναι ο προσωρινός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν γινόταν να μην έχει επικοινωνία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον προτού αναλάβει…

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ θέλει να την αρπάξει με τέσσερις κινήσεις – Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους
Απειλών συνέχεια 07.01.26

Ο Τραμπ θέλει να αρπάξει τη Γροιλανδία με τέσσερις κινήσεις - Λογαριάζει χωρίς τους ντόπιους

Το Politico εξετάζει πώς θα μπορούσε να ξεδιπλωθεί η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάκτηση της Γροιλανδίας - Οι ντόπιοι, σε ποσοστό 85%, αντιτίθεται στην ένταξή τους στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
