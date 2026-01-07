Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Στην πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο πάνω ένα μήνα. O κ. Μητσοτάκης «πουλάει» την πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν σε μία προσπάθεια να δείξει ότι υπάρχουν προοπτικές για τον αγροτικό τομέα.

Επί της ουσίας ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα αποδεσμευθούν και αφορούν στον αγροτικό τομέα.

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών» ανέφερε προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά».

Συνεχίζουμε, πρόσθεσε, «με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.».