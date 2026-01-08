Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των αγροτών μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης οι οποίοι μιλούν για εμπαιγμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμμένει στο κυβερνητικό αφήγημα ότι έγινε ότι καλύτερο μπορούσε και πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα.

Ανέφερε πως η κυβέρνηση δε λέει όχι σε έναν διάλογο με τους αγρότες ενώ ξεκαθάρισε πως για να υπάρξει συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πρέπει η αντιπροσωπεία που θα οριστεί να είναι αντιπροσωπευτική και να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι.

Νέες απειλές

Ο κ. Μαρινάκης πάντως άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί.

«Σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριους δρόμους ή εμποδιστεί η πρόσβαση σε σημαντικούς χώρους της χώρας όπως λιμάνια και τελωνεία, η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει άμεσα . Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις».

Είναι άλλο – πρόσθεσε – «να στηρίζεις τα αιτήματα και άλλο να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες .

O κ. Μαρινάκης εκτός από τις απειλές προς τους αγρότες, εκτόξευσε και «πυρά» προς την αντιπολίτευση.

«Η αντιπολίτευση είναι αμετανόητη. Καμία άλλη κυβέρνηση, δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα» είπε και πρόσθεσε πως όποιος προτείνει παραπάνω μέτρα από την αντιπολίτευση, θα πρέπει να πει πόσο θα φορολογήσει άλλες επαγγελματικές ομάδες. δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια των αντοχών».