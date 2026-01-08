newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
08.01.2026 | 11:10
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08 Ιανουαρίου 2026 | 12:25

Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Upd:8.01.2026, 12:50
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Ξεκίνησαν τους διήμερους αποκλεισμούς οι αγρότες, καταγγέλλοντας ως εμπαιγμό τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ενώ ζητούν απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Από τη Χαλκίδα, τη Θήβα και τη Λάρισα μέχρι τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων, σε ΠΑΘΕ, Τέμπη, Ιόνια Οδό και αλλού.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα κατευθύνονται στις σήραγγες των Τεμπών τις οποίες πρόκειται να αποκλείσουν και στα δύο ρεύματα.

«Υπάρχει οργή και αγανάκτηση γιατί επιβεβαιώθηκε ξανά ότι θέλουν να μας ξεκληρίσουν, να συγκεντρώσουν τη γη σε λίγα χέρια και να εμείς να είμαστε σύγχρονοι κολίγοι», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ News, ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου της Νίκαιας. Πρόσθεσε δε ότι οι αγρότες είναι 40 μέρες στα Μπλόκα και θα είναι άλλες 40 αν χρειαστεί καθώς ο αγώνας αφορά την ίδια τους την επιβίωση.

YouTube thumbnail

 Κλειστή  Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο

Παράλληλα, το μπλόκο αγροτών του Κάστρου Βοιωτίας προχώρησε σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, με την Τροχαία να ανακοινώνει εκτροπές κυκλοφορίας.

YouTube thumbnail

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου, όπου και εκεί αναμένεται να υπάρξει αποκλεισμός.

Αγρότες από το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 θα μετακινηθούν με τρακτέρ, στον Μπράλο στη Λαμία, μαζί με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής για να ενισχύσουν τον αποκλεισμό του δρόμου από και προς την Αθήνα.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις εκτός από το μπλόκο της Καρδίτσας, και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι,  το κλείσιμο όλων των παραδρόμων.

Εύβοια, Δυτική Ελλάδα , Πελοπόννησος

Δυναμικά και με αποφασιστικότητα οι αγρότες, της Εύβοιας, προχωρώντας σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα Χαλκίδας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν κάνουν βήμα πίσω από τα αιτήματα που αφορούν την επιβίωσή τους.

Με ενίσχυση από νέα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από το μπλόκο της Κηρίνθου και άλλες περιοχές της Εύβοιας, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας, παρέταξαν δεκάδες τρακτέρ στη γέφυρα.

Φωτογραφία in/ Δημήτρης Μιχαλάκης

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11.00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, από τις 8.00 το πρωί, οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Αγγελόκαστρου προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, καθώς και του κόμβου Κουβαρά, έξω από το Αγρίνιο. Παράλληλα, κλειστή αναμένεται να παραμείνει και η παλαιά εθνική οδός.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Στη Θήβα οι αγρότες διαμηνύουν ότι στις 15:00 όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι παρακαμπτήριοι θα κλείσουν.

Αποκλεισμοί και μπλόκα παντού

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχώρησαν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Νέες απειλές από το Μαξίμου

Η κυβέρνηση από την πλευρά της ετοιμάζεται να βάλει σε εφαρμογή το plan b, αξιοποιώντας και τη χθεσινή παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας κατά των αγροτών, ενώ συνεχίζει τις απειλές με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δε συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Αφού ανέφερε ότι «το πράγμα έχει παραγίνει», ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε (Σκάι) ότι «η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής».

Ο ίδιος, στη λογική διαίρει και βασίλευε, μίλησε για διαφοροποιήσεις ανάμεσα «στους αγροτοσυνδικαλιστές», είπε ότι «υπάρχουν σκληρά κομματικά στελέχη, αλλά και ηπιότεροι και κυρίως όλοι εκείνοι που βλέπουν ότι η λογική «δεν συζητώ» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία». Και συνέχισε: « Δεν γίνεται να λες ότι έχω αιτήματα αλλά δεν συζητώ. Ξεπερνά την κοινή λογική. Δεν έχει κανένα νόημα η παράταση αυτής της κατάστασης. Κάποια μπλόκα έχουν στείλει αιτήματα για συνάντηση με την κυβέρνηση. Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Παραγνωρίζοντας πως οι αποφάσεις των αγροτών λαμβάνονται συλλογικά μέσα από συνελεύσεις, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση «των αγροτοσυνδικαλιστών, εφόσον αποφασίσουν να προσέλθουν όλοι μαζί συντεταγμένα σε συζήτηση. «Αν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, ο κύριος Τσιάρας και εγώ είμαστε στη διάθεσή τους να τους δούμε. Ο διάλογος πάντα βοηθά να μαθαίνεις κάποιες παραμέτρους που δεν γνώριζες».

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Business
Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες παραμένουν σε θέση μάχης και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
inStream - Ροή Ειδήσεων
FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» – Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ
«Άρνηση υπηρεσίας» 08.01.26

«Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» - Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Αναφορικά με τα σενάρια δολιοφθοράς στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
Πολιτική 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας

O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
