Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Ξεκίνησαν τους διήμερους αποκλεισμούς οι αγρότες, καταγγέλλοντας ως εμπαιγμό τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ενώ ζητούν απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Από τη Χαλκίδα, τη Θήβα και τη Λάρισα μέχρι τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων, σε ΠΑΘΕ, Τέμπη, Ιόνια Οδό και αλλού.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα κατευθύνονται στις σήραγγες των Τεμπών τις οποίες πρόκειται να αποκλείσουν και στα δύο ρεύματα.

«Υπάρχει οργή και αγανάκτηση γιατί επιβεβαιώθηκε ξανά ότι θέλουν να μας ξεκληρίσουν, να συγκεντρώσουν τη γη σε λίγα χέρια και να εμείς να είμαστε σύγχρονοι κολίγοι», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ News, ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της συντονιστικής του μπλόκου της Νίκαιας. Πρόσθεσε δε ότι οι αγρότες είναι 40 μέρες στα Μπλόκα και θα είναι άλλες 40 αν χρειαστεί καθώς ο αγώνας αφορά την ίδια τους την επιβίωση.

Κλειστή Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο

Παράλληλα, το μπλόκο αγροτών του Κάστρου Βοιωτίας προχώρησε σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, με την Τροχαία να ανακοινώνει εκτροπές κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ο χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου, όπου και εκεί αναμένεται να υπάρξει αποκλεισμός.

Αγρότες από το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 θα μετακινηθούν με τρακτέρ, στον Μπράλο στη Λαμία, μαζί με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής για να ενισχύσουν τον αποκλεισμό του δρόμου από και προς την Αθήνα.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις εκτός από το μπλόκο της Καρδίτσας, και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι, το κλείσιμο όλων των παραδρόμων.

Εύβοια, Δυτική Ελλάδα , Πελοπόννησος

Δυναμικά και με αποφασιστικότητα οι αγρότες, της Εύβοιας, προχωρώντας σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην υψηλή γέφυρα Χαλκίδας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν κάνουν βήμα πίσω από τα αιτήματα που αφορούν την επιβίωσή τους.

Με ενίσχυση από νέα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από το μπλόκο της Κηρίνθου και άλλες περιοχές της Εύβοιας, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας, παρέταξαν δεκάδες τρακτέρ στη γέφυρα.

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11.00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, από τις 8.00 το πρωί, οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Αγγελόκαστρου προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, καθώς και του κόμβου Κουβαρά, έξω από το Αγρίνιο. Παράλληλα, κλειστή αναμένεται να παραμείνει και η παλαιά εθνική οδός.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Στη Θήβα οι αγρότες διαμηνύουν ότι στις 15:00 όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι παρακαμπτήριοι θα κλείσουν.

Αποκλεισμοί και μπλόκα παντού

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχώρησαν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Νέες απειλές από το Μαξίμου

Η κυβέρνηση από την πλευρά της ετοιμάζεται να βάλει σε εφαρμογή το plan b, αξιοποιώντας και τη χθεσινή παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για εκκίνηση αυτόφωρης διαδικασίας κατά των αγροτών, ενώ συνεχίζει τις απειλές με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δε συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Αφού ανέφερε ότι «το πράγμα έχει παραγίνει», ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε (Σκάι) ότι «η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής».

Ο ίδιος, στη λογική διαίρει και βασίλευε, μίλησε για διαφοροποιήσεις ανάμεσα «στους αγροτοσυνδικαλιστές», είπε ότι «υπάρχουν σκληρά κομματικά στελέχη, αλλά και ηπιότεροι και κυρίως όλοι εκείνοι που βλέπουν ότι η λογική «δεν συζητώ» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία». Και συνέχισε: « Δεν γίνεται να λες ότι έχω αιτήματα αλλά δεν συζητώ. Ξεπερνά την κοινή λογική. Δεν έχει κανένα νόημα η παράταση αυτής της κατάστασης. Κάποια μπλόκα έχουν στείλει αιτήματα για συνάντηση με την κυβέρνηση. Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Παραγνωρίζοντας πως οι αποφάσεις των αγροτών λαμβάνονται συλλογικά μέσα από συνελεύσεις, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση «των αγροτοσυνδικαλιστών, εφόσον αποφασίσουν να προσέλθουν όλοι μαζί συντεταγμένα σε συζήτηση. «Αν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, ο κύριος Τσιάρας και εγώ είμαστε στη διάθεσή τους να τους δούμε. Ο διάλογος πάντα βοηθά να μαθαίνεις κάποιες παραμέτρους που δεν γνώριζες».