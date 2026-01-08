Για εμπαιγμό μιλούν οι αγρότες αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες που παρά τις τυμπανοκρουσίες δεν προσέφεραν τίποτα καινούριο στους παραγωγούς που βρίσκονται στον δρόμο για πάνω από ένα μήνα.

Σήμερα και αύριο, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής επιτροπής στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό σε κομβικά σημεία της χώρας, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση που απειλεί με καταστολή, πρόστιμα και φυλάκιση.

Το in βρέθηκε στη Χαλκίδα όπου έχουν συγκεντρωθεί οι αγρότες από την Εύβοια και από τις 10 π.μ. έχουν προχωρήσεις σε αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας για 48 ώρες.

Ο Μπάμπης Τσιβιδας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδιου, Λίμνης Αγ Άννας δήλωσε:

«Υλοποιούμε την απόφαση που πήραμε στα πανελλαδική επιτροπή στα Μάλγαρα για 48ωρη κλιμάκωση σε κομβικά σημεία όλης της χώρας. Τα τρία μπλόκα της Εύβοιας κατέβηκαν στη γέφυρα της Χαλκίδας και από τις 10 π.μ. θα προχωρήσουμε σε κλείσιμό της.

Είναι μία μορφή πίεσης προς την κυβέρνηση μετά τα μέτρα που εξήγγειλε χθες τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι μια ανακύκλωση των μέτρων που μας έχουν παρουσιάσει ξανά και ξανά. Πιέζουμε με τα μεγαλειώδη μπλόκα σε όλη τη χώρα για να αποσπάσουμε ό,τι μπορούμε από τα αιτήματα που έχουμε βάλει».

<br />

Συμπαράσταση από το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

Στο σημείο βρέθηκε και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας που συμπαρίσταται στον αγώνα των παραγωγών. Ο Αντώνης Κουκουρας, πρόεδρος του εργατικού κέντρου ανέφερε:

«Το Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας βρίσκεται και σήμερα στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας αγώνας που αφορά την επιβίωσή τους, τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, τη δυνατότητα να παράγουν φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για όλον τον λαό. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια και στηρίζονται από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού.

Η κυβέρνηση δεν έδωσε τίποτα περισσότερο από αυτά που είχε εξαγγείλει, μέτρα που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των αγροτών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο κόστος και τις ανάγκες της παραγωγής του. Καλούμε τα εργατικά συνδικάτα να βρεθούν σήμερα και αύριο στους αγώνες των αγροτών. Να δώσουμε μαζί τον κοινό αγώνα γιατί μαζί έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε».