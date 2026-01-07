«Ξαναζεσταμένο φαγητό» η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες με τα μπλόκα να σηκώνουν το γάντι και με συλλογικές αποφάσεις προχωρούν σε κλιμάκωση του αγώνα, χωρίς να αποκλείουν τον διάλογο.

Αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης – «Βροχή» οι αποφάσεις για αποκλεισμούς δρόμων

Οι πρώτες αντιδράσεις από την πλειοψηφία των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα είναι αρνητικές απέναντι στις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης αλλά το μέτωπο δεν είναι ενιαίο.

Στην κυβέρνηση το plan b δείχνει να μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή και οι επόμενες ώρες και μέρες είναι κρίσιμες.

«Η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας (MEGA) δείχνοντας πως η κυβέρνηση πρόκειται να σκληραίνει τη στάση της. «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει δυνατότητα (…)».

Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Ο κ. Μαρινάκης θέλοντας να δείξει την πυγμή της κυβέρνησης είπε πως οι αγρότες «τραβάνε το σχοινί» τονίζοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει δείξει «δείξει μεγάλη ανοχή» και δεν θα επιτρέψει «να κοπεί η χώρα στα δύο».

Ο λόγος του «πασπαλίστηκε» και με μπόλικο κοινωνικό αυτοματισμό λέγοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν οι πολίτες, με τα μπλόκα των αγροτών.

Μέρος της δύσκολης εξίσωσης γίνεται και η Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητάει εκ νέου «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία» την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κάνει τα δικά της σχέδια στο ενδεχόμενο που η χώρα «κοπεί» στα δύο.

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά λέγοντας πως: «Η Δικαιοσύνη, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών (…)» ενώ για το αν θα υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας απαντά χωρίς υπεκφυγές πως «επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει» και πως το τελευταίο διάστημα «έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση (…)».

Απάντηση με αποκλεισμός εθνικών οδών και κομβικών σημείων

Με όλα τα χαρτιά της κυβέρνησης να βρίσκονται στο τραπέζι και κοινή συνισταμένη την προσπάθεια από το Μαξίμου να πείσει ότι έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα η καυτή πατάτα πέρασε στους ανθρώπους του μόχθου που δεν άργησαν να απαντήσουν με αποφάσεις για 48ωρη κλιμάκωση.

Μιλώντας στο in και στη Δήμητρα Τριανταφύλλου, ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου, μέλος του ΣΕΚ- Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος της Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας έσπευσε να σημειώσει πως η εισήγηση των κτηνοτρόφων σε όλα τα μπλόκα της χώρας δεν είναι απλά η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με εφαρμογή του 48ωρου αποκλεισμού από Πέμπτη (08/01) αλλά και «η πολιορκία της κυβέρνησης».

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «ειδικά οι κτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν ελάχιστα στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το ρεύμα στα 8,5 λεπτά για δύο χρόνια για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες είναι σκέτη κοροϊδία. Ποιός αντέχει να πληρώνει 5.000 ευρώ τον μήνα όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα παραγωγής και να μην καθυστερεί ούτε μία μέρα; Όταν υπάρχουν 2.500 οικογένειες κτηνοτρόφων αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα εισόδημα; Οταν οι υπόλοιποι 40.000 ζούμε σε επισφάλεια;»

Και συνέχισε: «To πετρέλαιο δεν είναι πλήρως αφορολόγητο, δεν μας είπαν τίποτα νέο πάνω σε αυτό. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων έρχεται με σημαντικότατη καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν γνωρίζουμε καν αν θα μπορέσουν να την εφαρμόσουν και αυτή τη φορά, μιας και την έχουν εξαγγείλει και στο παρελθόν. Εχουν συνειδητοποιήσει στην κυβέρνηση πως από 137% επάρκεια που είχαμε στο αιγοπρόβειο κρέας το 2003 έχουμε πέσει στο 80% το 2026; Πώς από τον Daniel και έπειτα έχουν χαθεί 700.000 ζώα;»

Ο «κύβος ερρίφθη», στα «δύο» κόβεται η Ελλάδα

Η σπίθα, άναψε το φυτίλι. Λίγο αργότερα, στο μπλόκο της Νίκαιας, πάρθηκε απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Πέμπτης (08/01), στις 10.00 οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11.00 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «Δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», ζητώντας παράλληλα διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στην Καρδίτσα με 100 τρακτέρ αλλά και με αυτοκίνητα οι αγρότες κλείνουν τον Μπράλο στην Εθνική Οδό. Το μπλόκο θα παραμείνει στη θέση του.

Σκληρή κλιμάκωση αποφασίστηκε και στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας. «Από αύριο θα είναι όλα κλειστά εδώ στην περιοχή μας και δεν θα περνάει τίποτα» είπε στο in ο Κυριάκος Κυριαζής, από τους επικεφαλής του συγκεκριμένου μπλόκου.

Αποκλεισμοί παντού

Σε εισήγηση για 48ώρο αποκλεισμό στρατηγικών σημείων δείχνει πως βαδίζει και το μπλόκο της Θήβας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κώστας Παπαδάκης τόνισε στο in πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μπλόκο προτείνουν κλιμάκωση άμεση με εφαρμογή καταρχάς του 48 ωρου αποκλεισμού.

Τα Μάλγαρα κλιμακώνουν επίσης, όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης στο in. Στο ύψος των διοδίων της Θεσσαλονίκης εκεί όπου βρίσκεται το μπλόκο, για 48 ώρες κλείνουν είσοδο και έξοδο στη Θεσσαλονίκη.

Καταγγέλλουν επίσης το κλίμα τρομοκρατίας που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο Άρειος Πάγος. Ζητάνε πάντως ως Πανελλαδική Επιτροπή συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να μας ακούσει. Ο 48ωρος αποκλεισμός της Θεσσαλονίκης και όλων των άλλων σημείων θα αρθεί αν τους δοθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Μετά από ομόφωνες αποφάσεις των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σε 48ωρο αποκλεισμό τίθεται η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, από αύριο Πέμπτη 8/1 και ώρα 10:00 π.μ.

«Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά την επιβίωσή μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω, συνεχίζουμε οργανωμένα, συντονισμένα και αποφασιστικά, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το παρών και την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό μας. Ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρει η ανακοίνωση από το κοινό μπλόκο.

Από την Πέμπτη (08/01), αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκινούν 48ωρες κινητοποιήσεις και στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης, αποκλείοντας κυρίως φορτηγά.

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Αστυνομικοί βρίσκονται προς την πλευρά του Αντιρρίου, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες σαφείς εντολές να μην επιτρέψουν να πλησιάσουν αγρότες με οχήματα στα διόδια.

Οι… πρόθυμοι

Με το κλίμα να έχει βαρύνει και τα μπλόκα, το ένα μετά το άλλο, να ανακοινώνουν κλιμάκωση του αγώνα τους, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε στη βόρεια Ελλάδα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε αίτημα για συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον πρωθυπουργό και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα υπουργεία.

Όπως έγινε γνωστό, αρκετοί από τους παραγωγούς έστειλαν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρα, ζητώντας απευθείας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς, ωστόσο, να «σπάνε» τα μπλόκα τους.

Συμμετείχαν τα μπλόκα από: Πράσινα Φανάρια (το μπλόκο έχει διασπαστεί), Κερδύλλια, Μικροθήβες, Νησέλι, Σκύδρα, Αιγίνιο, Β.Χαλκιδική, Κ.Αχαϊα (Πάτρα). Καθώς και από τέσσερις αγροτικούς συλλόγους.

Οι προϋποθέσεις του Μαξίμου για να δει ο πρωθυπουργός τους αγρότες

Με τους παραπάνω να έχουν εκδηλώσει πρόθεση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών», και πως «δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πεντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο».

Ωστόσο όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Υπενθυμίζουν ότι, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.