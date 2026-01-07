newspaper
weather-icon 21o
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
Ελλάδα 07 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Ξαναζεσταμένο φαγητό» η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες με τα μπλόκα να σηκώνουν το γάντι και με συλλογικές αποφάσεις προχωρούν σε κλιμάκωση του αγώνα, χωρίς να αποκλείουν τον διάλογο.

Αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης – «Βροχή» οι αποφάσεις για αποκλεισμούς δρόμων

Οι πρώτες αντιδράσεις από την πλειοψηφία των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα είναι αρνητικές απέναντι στις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης αλλά το μέτωπο δεν είναι ενιαίο.

Στην κυβέρνηση το plan b δείχνει να μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή και οι επόμενες ώρες και μέρες είναι κρίσιμες.

«Η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας (MEGA) δείχνοντας πως η κυβέρνηση πρόκειται να σκληραίνει τη στάση της. «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει δυνατότητα (…)».

Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Ο κ. Μαρινάκης θέλοντας να δείξει την πυγμή της κυβέρνησης είπε πως οι αγρότες «τραβάνε το σχοινί» τονίζοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει δείξει «δείξει μεγάλη ανοχή» και δεν θα επιτρέψει «να κοπεί η χώρα στα δύο».

Ο λόγος του «πασπαλίστηκε» και με μπόλικο κοινωνικό αυτοματισμό λέγοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν οι πολίτες, με τα μπλόκα των αγροτών.

Μέρος της δύσκολης εξίσωσης γίνεται και η Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητάει εκ νέου «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία» την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κάνει τα δικά της σχέδια στο ενδεχόμενο που η χώρα «κοπεί» στα δύο.

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά λέγοντας πως: «Η Δικαιοσύνη, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών (…)» ενώ για το αν θα υπάρξει παρέμβαση της αστυνομίας απαντά χωρίς υπεκφυγές πως «επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει» και πως το τελευταίο διάστημα «έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση (…)».

Απάντηση με αποκλεισμός εθνικών οδών και κομβικών σημείων

Με όλα τα χαρτιά της κυβέρνησης να βρίσκονται στο τραπέζι και κοινή συνισταμένη την προσπάθεια από το Μαξίμου να πείσει ότι έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα η καυτή πατάτα πέρασε στους ανθρώπους του μόχθου που δεν άργησαν να απαντήσουν με αποφάσεις για 48ωρη κλιμάκωση.

Μιλώντας στο in και στη Δήμητρα Τριανταφύλλου, ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου, μέλος του ΣΕΚ- Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και μέλος της Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας έσπευσε να σημειώσει πως η εισήγηση των κτηνοτρόφων σε όλα τα μπλόκα της χώρας δεν είναι απλά η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με εφαρμογή του 48ωρου αποκλεισμού από Πέμπτη (08/01) αλλά και «η πολιορκία της κυβέρνησης».

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «ειδικά οι κτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν ελάχιστα στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το ρεύμα στα 8,5 λεπτά για δύο χρόνια για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες είναι σκέτη κοροϊδία. Ποιός αντέχει να πληρώνει 5.000 ευρώ τον μήνα όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα παραγωγής και να μην καθυστερεί ούτε μία μέρα; Όταν υπάρχουν 2.500 οικογένειες κτηνοτρόφων αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα εισόδημα; Οταν οι υπόλοιποι 40.000 ζούμε σε επισφάλεια;»

Και συνέχισε: «To πετρέλαιο δεν είναι πλήρως αφορολόγητο, δεν μας είπαν τίποτα νέο πάνω σε αυτό. Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων έρχεται με σημαντικότατη καθυστέρηση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν γνωρίζουμε καν αν θα μπορέσουν να την εφαρμόσουν και αυτή τη φορά, μιας και την έχουν εξαγγείλει και στο παρελθόν. Εχουν συνειδητοποιήσει στην κυβέρνηση πως από 137% επάρκεια που είχαμε στο αιγοπρόβειο κρέας το 2003 έχουμε πέσει στο 80% το 2026; Πώς από τον Daniel και έπειτα έχουν χαθεί 700.000 ζώα;»

Ο «κύβος ερρίφθη», στα «δύο» κόβεται η Ελλάδα

Η σπίθα, άναψε το φυτίλι. Λίγο αργότερα, στο μπλόκο της Νίκαιας, πάρθηκε απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Πέμπτης (08/01), στις 10.00 οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11.00 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «Δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», ζητώντας παράλληλα διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στην Καρδίτσα με 100 τρακτέρ αλλά και με αυτοκίνητα οι αγρότες κλείνουν τον Μπράλο στην Εθνική Οδό. Το μπλόκο θα παραμείνει στη θέση του.

Σκληρή κλιμάκωση αποφασίστηκε και στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας. «Από αύριο θα είναι όλα κλειστά εδώ στην περιοχή μας και δεν θα περνάει τίποτα» είπε στο in ο Κυριάκος Κυριαζής, από τους επικεφαλής του συγκεκριμένου μπλόκου.

Αποκλεισμοί παντού

Σε εισήγηση για 48ώρο αποκλεισμό στρατηγικών σημείων δείχνει πως βαδίζει και το μπλόκο της Θήβας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κώστας Παπαδάκης τόνισε στο in πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μπλόκο προτείνουν κλιμάκωση άμεση με εφαρμογή καταρχάς του 48 ωρου αποκλεισμού.

Τα Μάλγαρα κλιμακώνουν επίσης, όπως ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης στο in. Στο ύψος των διοδίων της Θεσσαλονίκης εκεί όπου βρίσκεται το μπλόκο, για 48 ώρες κλείνουν είσοδο και έξοδο στη Θεσσαλονίκη.

Καταγγέλλουν επίσης το κλίμα τρομοκρατίας που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο Άρειος Πάγος. Ζητάνε πάντως ως Πανελλαδική Επιτροπή συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να μας ακούσει. Ο 48ωρος αποκλεισμός της Θεσσαλονίκης και όλων των άλλων σημείων θα αρθεί αν τους δοθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Μετά από ομόφωνες αποφάσεις των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σε 48ωρο αποκλεισμό τίθεται η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, από αύριο Πέμπτη 8/1 και ώρα 10:00 π.μ.

«Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά την επιβίωσή μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω,  συνεχίζουμε οργανωμένα, συντονισμένα και αποφασιστικά, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το παρών και την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό μας. Ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρει η ανακοίνωση από το κοινό μπλόκο.

Από την Πέμπτη (08/01), αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκινούν 48ωρες κινητοποιήσεις και στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης, αποκλείοντας κυρίως φορτηγά.

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Αστυνομικοί βρίσκονται προς την πλευρά του Αντιρρίου, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες σαφείς εντολές να μην επιτρέψουν να πλησιάσουν αγρότες με οχήματα στα διόδια.

Οι… πρόθυμοι

Με το κλίμα να έχει βαρύνει και τα μπλόκα, το ένα μετά το άλλο, να ανακοινώνουν κλιμάκωση του αγώνα τους, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε στη βόρεια Ελλάδα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε αίτημα για συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον πρωθυπουργό και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα υπουργεία.

Όπως έγινε γνωστό, αρκετοί από τους παραγωγούς έστειλαν επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρα, ζητώντας απευθείας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς, ωστόσο, να «σπάνε» τα μπλόκα τους.

Συμμετείχαν τα μπλόκα από: Πράσινα Φανάρια (το μπλόκο έχει διασπαστεί), Κερδύλλια, Μικροθήβες, Νησέλι, Σκύδρα, Αιγίνιο, Β.Χαλκιδική, Κ.Αχαϊα (Πάτρα). Καθώς και από τέσσερις αγροτικούς συλλόγους.

Οι προϋποθέσεις του Μαξίμου για να δει ο πρωθυπουργός τους αγρότες

Με τους παραπάνω να έχουν εκδηλώσει πρόθεση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών», και πως «δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πεντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο».

Ωστόσο όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Υπενθυμίζουν ότι, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Stream newspaper
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες παραμένουν σε θέση μάχης και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Εξοντωτική φορολόγηση 06.01.26

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
