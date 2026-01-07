newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Ελλάδα 07 Ιανουαρίου 2026 | 14:20

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, σημειώθηκε σήμερα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα, επανέρχεται με νεώτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς εφετών της χώρας.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά την άμεση και πλήρη εφαρμογή του νόμου σε εκτέλεση της προηγούμενης παραγγελίας του

Με αυτήν υπενθυμίζει και παραπέμπει ουσιαστικά στην παραγγελία που είχε δώσει από τις αρχές Δεκεμβρίου ζητώντας, όταν παραβιάζεται ο νόμος και παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές και αφού ταυτοποιούν τους δράστες, να ασκούν εναντίον τους ποινική δίωξη εφαρμόζοντας κατά περίπτωση και την αυτόφωρη διαδικασία.

Με την παρέμβαση του αυτή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ζητά την άμεση και πλήρη εφαρμογή του νόμου σε εκτέλεση και της προηγούμενης δικής του παραγγελίας.

Αγροτικά μπλόκα: Η εισαγγελική παραγγελία

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει τα εξής:

«Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
