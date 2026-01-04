Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στα Νέα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, προετοιμαζόμενοι για τις οριστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τις μορφές πάλης του αγώνα τους για το ερχόμενο διάστημα.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, την ώρα που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

«Να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας»

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων εάν δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Προς ώρας δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτόν τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

«Τα μπλόκα στους δρόμους ήταν μονόδρομος» – Τι λένε οι συνδικαλιστές

Η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων ξεκίνησε με ομιλία του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν επιδεικνύει διάθεση για διάλογο, χαρακτηρίζοντας την αδιάλλακτη. «Ρίχνουν τις ευθύνες σε εμάς», επισήμανε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το thestival.gr.

Έστειλε μήνυμα για κοινό αγώνα λέγοντας ότι «αυτοί που κάθονται στα μπαουλοντίβανα να έρθουν μαζί μας». Είπε ότι τα μπλόκα στους δρόμους ήταν μονόδρομος επισημαίνοντας ότι «οι δρόμοι είναι το δικό μας μετερίζι».

Αναφέρθηκε στα προβλήματα των αγροτών λέγοντας ότι δεν είναι μόνο το ρεύμα και το πετρέλαιο αλλά και ότι έχουν συσσωρευθεί πολλά προβλήματα όπως η συμφωνία της Mercosur.

«Είμαι με την πανελλαδική από το 1995 ήμουν ο κρίκος μεταξύ Βορρά και Θεσσαλίας. Και σήμερα είμαι συγκινημένος που συγκεντρωθήκαμε τόσοι πολλοί εδώ σήμερα» είπε και πρόσθεσε ό,τι αισθάνεται τους Θεσσαλούς αγρότες ως αδέρφια του.

Ζήτησε από τους αγρότες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τις κινητοποιήσεις λέγοντας ότι επιθυμεί ενωτικό κλίμα με σημαία τη Mercosur που αφορά τη συμφωνία της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής για εισαγωγή προϊόντων από αυτές χωρίς δασμούς.

Ο Ρίζος Μαρούδας από τη Λάρισα είπε από την πλευρά του ότι διεκδικούμε λύσεις για αυτό βγαίνουμε στους δρόμους. Τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει διάλογος χωρίς εχέγγυα από την κυβέρνηση για λύσεις.

Ο Κώστας Τζελας από την Καρδίτσα τόνισε ότι όλοι πλέον πιστεύουν στον αγώνα μας και ότι θα υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Μίλησε για τα χρόνια προβλήματα των αγροτών που πλέον όπως είπε δεν μπορούν να ζήσουν καθώς και για 2000 κτηνοτρόφους που τους θανατώθηκαν τα ζώα.

«Θέλουμε να μείνουν οι αγρότες στα χωράφια, οι κτηνοτρόφοι να έχουνε ζώα, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι. Αυτή είναι η Ελλάδα», υπογράμμισε και άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της έναντι των αγροτικών κινητοποιήσεων τους. «Προσπάθησε να πετύχει κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο κόσμος είναι μαζί μας», τόνισε. Πρότεινε να γίνει γενικότερος αποκλεισμός δυο ημερών με κλείσιμο – κόψιμο της Ελλάδας στη μέση, με κάθοδο τρακτέρ στον Μπράλο.

Από τον Προμαχώνα ο εκπρόσωπος μίλησε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενώ από το μπλόκο του Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε να υπάρξει κλιμάκωση με αποκλεισμό δομών όπως αεροδρόμια και λιμάνια.

Υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων τάχθηκε και ο εκπρόσωπος του μπλόκου στον Μπράλο αλλά και ο εκπρόσωπος του μπλόκου στο τελωνείο Ευζώνων. Η σύσκεψη συνεχίζεται με τοποθετήσεις εκπροσώπων από τα μπλόκα.