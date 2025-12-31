Αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες που διαφωνούν με την στάση άλλων συναδέλφων τους, οι οποίοι είναι υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας υπονόμευση του πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα τους.

Αγρότες από τον νόμο Χαλκιδικής αποφάσισαν να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από το μπλόκο. Αποχώρησαν συντεταγμένα με προορισμό την Νέα Τρίγλια, όπου, όπως δήλωσαν, θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο, δηλώνοντας την αποφασιστικότητα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Εκεί, θα συντονιστούν με το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των Μπλόκων, που θα συνεδριάσει την Κυριακή, στα Μάλγαρα.

Ράγισε το γυαλί στην Επανομή

Το ρήγμα προήλθε όταν στις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Επανομή συνάντηση αγροτών από διάφορα μπλόκα και έγινε «κάλεσμα για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αγρότες που παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια υποστηρίζουν, ότι όσοι έφυγαν είναι μικρός αριθμός και ότι το μπλόκο θα ενισχύεται διαρκώς μέχρι να γίνει ο διάλογος, στον οποίο έχουν ταχθεί υπέρ.

Θυμίζουμε πως σειρά στελεχών, της κυβέρνησης και ΝΔ, στη γραμμή που χάραξε προχθές ο κ. Μητσοτάκης, επέμειναν ότι στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, αλλά έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρόβαλλαν δε τον ισχυρισμό ότι τα μπλόκα έχουν πολιτικό πρόσημο και ότι στόχος είναι να «πέσει η κυβέρνηση».