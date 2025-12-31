Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Στην τακτική της σύγκρουσης με τα μπλόκα προχωρά η κυβέρνηση, αρνούμενη να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα των αγροτών. Το Μαξίμου απειλεί ότι θα σκληρύνει τη στάση του αν δεν σταματήσουν οι παραγωγοί τις κινητοποιήσεις, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να «ποντάρει» στο «διαίρει και βασίλευε» με την επίκληση της διάθεσης διαλόγου, από ορισμένους αγρότες.

Σειρά στελεχών, της κυβέρνησης και ΝΔ, στη γραμμή που χάραξε προχθές ο κ. Μητσοτάκης, επέμειναν ότι στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, αλλά έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρόβαλλαν δε τον ισχυρισμό ότι τα μπλόκα έχουν πολιτικό πρόσημο και ότι στόχος είναι να «πέσει η κυβέρνηση».

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί (κάτι που διαψεύδουν οι παραγωγοί) , ενώ κατηγόρησε συγκεκριμένες ομάδες ότι επιχειρούν μέσω των μπλόκων να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Στα βήματα Μητσοτάκη που έκανε λόγο για «μειοψηφία στα μπλόκα», αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες.

Προκλητικός ο Γεωργιάδης

«Στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες, βρίσκονται ορισμένοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί, τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση είναι πολιτική πράξη και εμείς καθόμαστε και τους χαϊδεύουμε» είπε.

Στη συνέχεια κούνησε το δάχτυλο στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αν και έχουν πληρωθεί. «Τα μπλόκα και οι αντιδράσεις είχαν μια δικαιολογητική βάση και αφορούσε στην καθυστέρηση των πληρωμών (…) η οποία προκάλεσε πραγματικά προβλήματα στους αγρότες και βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Στο μεταξύ έχουν γίνει όλες οι πληρωμές και τα περισσότερα αιτήματα έχουν υλοποιηθούν ή βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης άρα από εκεί και πέρα τα μπλόκα γίνονται όχι για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση» αποφάνθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Επένδυση ξανά στον κοινωνικό αυτοματισμό

«Το ένα μπλόκο λέει δεν ανοίγει αν δεν διπλασιαστούν οι συντάξεις, το άλλο λέει δεν ανοίγω εάν δεν γίνει εμβολιασμός που σημαίνει ότι αποκλείεται η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές αγορές για δέκα χρόνια και το άλλο δεν ανοίγει αν δεν καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας τα μπλόκα πλέον είναι πολιτική πράξη», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει μαξιμαλιστικά βασικά αιτήματα των αγροτών, και αρνείται να τα ικανοποιήσει επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ώρα που οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι χωρίς πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, οι μικροί και οι μεσαίοι κινδυνεύουν με αφανισμό.

Προσπερνώντας το γεγονός ότι οι τακτικές της κυβέρνησης, που επικεντρώνονται στην επικοινωνία και όχι στην ουσία των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, έχουν επανειλημμένα αποτύχει, ο κ. Γεωργιάδης, επιχείρησε εκ νέου να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Επιτέθηκε στους αγρότες για το κλείσιμο των δρόμων λέγοντας πως η Μαγνησία απώλεσε το -30% των εσόδων που ανέμενε «ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που καλύπτει τη χρονιά σε χειμερινούς προορισμούς στην εστίαση και άλλες επιχειρήσεις». «Την ώρα που ο άλλος δουλεύει για τη χρονιά του κλείνεις το σπίτι; Έχουν καταστρέψει τους συμπολίτες τους και δεν ντρέπονται;» είπε προκλητικά.

Οι σχεδόν ταυτόσημες δηλώσεις Λαζαρίδη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος μιλώντας στο Σκάι ανέφερε ότι «τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες, όχι η Αστυνομία» ενώ υποστήριξε ότι «δεν χρωστάμε τίποτα στους αγρότες, έχουν πληρωθεί οι οφειλές του 2024 και σήμερα με την εξισωτική κλείνει το 2025 με 3,8 δισ. έναντι 3,1 δισ. το 2024». Προκλητικά ισχυρίστηκε πως η κυβέρνηση «έχει απαντήσει στα βασικά τους αιτήματα».

Και ισχυρίστηκε με τη σειρά του ότι τα μπλόκα έχουν καθαρά πολιτικό πρόσημο γι’ αυτό και δεν βρίσκεται εκεί η πλειοψηφία των αγροτών.

«Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που θέλει να μιλήσει» είπε, τονίζοντας ότι η στήριξη του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων προς τους αγρότες έχει καθαρά πολιτικό πρόσημο με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση.

«Το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις έχει πάρει το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας», πρόσθεσε ο και επανέφερε το αφήγημα περί «τραμπούκων», λέγοντας πως «ήδη υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν τον διάλογο και τραμπουκζονται από κάποιους άλλους και στο τέλος της ημέρας ο έντιμος αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και αλιέας θα πάρει τα χρήματα τα οποία πρέπει να παίρνει μέσα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ».

To plan B της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε χθες ευθέως για το plan B, που υπάρχει στο συρτάρι της κυβέρνησης. «Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα Plan B», είπε και ανέφερε πως το σχέδιο αυτό «θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος, σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτηθείς για το είδος των κυρώσεων, έφερε ως παράδειγμα το άνοιγμα διοδίων όπου «κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές – αστικές ευθύνες».

Σε ανάλογο ύφος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοϊδης, δήλωσε πως «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου» ή «μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

Αγρότες: Τα προβλήματα μας έβγαλαν στον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, πάντως ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα, έχοντας αναδιατάξει τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων, ενώ την Κυριακή, στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Μετά από ένα μήνα στους δρόμους, σε μία από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι αγρότες απαιτούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις μεθοδεύσεις και να δώσει λύσεις.

«Η κυβέρνηση λέει ότι υποκινούμαστε από το ΚΚΕ και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Δεν είναι δυνατόν να μας υποκινεί ένα κόμμα. Τα προβλήματα μας έχουν βγάλει στον δρόμο», σημείωσε μιλώντας στο MEGA, o Κώστας Τζέλας, πρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας.

«Συνεχίζουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα και εν μέσω εορτών. Πρώτη φορά είμαστε στον δρόμο γιορτές, κάναμε Χριστούγεννα, θα κάνουμε και Πρωτοχρονιά στον δρόμο. Η κυβέρνηση, αφού εξάντλησε όλα τα ατού που είχε για να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας, για να μας συκοφαντήσει, λοιδορήσει, τραμπουκίσει, να εκφοβίσει τους αγρότες, έφτασε η στιγμή να δώσει λύσεις ώριμα και ψύχραιμα για να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου.

Εμείς από την πρώτη στιγμή, ως πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων κάτσαμε και αποφασίσαμε πώς θα κάνουμε τον αγώνα μας. Από την άλλη, ξέρουμε καλά ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Αυτό που δεν δεχόμαστε από την αρχή είναι να πάμε σε ένα τραπέζι προσχηματικού διαλόγου. Αυτό η κυβέρνηση το έδειξε και το καταλάβαμε. Δεν γίνεται να πας σε διάλογο εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει τίποτα. Χρησιμοποιεί τον διάλογο μόνο και μόνο για να φύγουμε από τον δρόμο και χωρίς να δώσει λύσεις. Αυτό έχουμε καταλάβει και γι’ αυτό δεν πάμε σε διάλογο. Έχουμε στείλει 14 βασικά αιτήματα και υπάρχουν και κάποια επιμέρους», είπε χαρακτηριστικά.

Ανεστίδης: Οι αγρότες είμαστε ενωμένοι

«Οι αγρότες είμαστε ενωμένοι, όση λάσπη και αν θέλει να ρίξει η κυβέρνηση στους αγρότες δεν θα το καταφέρει», τόνισε και ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης.

«Κυνήγησαν και μένα και άλλους αγρότες. Με έβγαλαν ότι έχω ανύπαρκτα χωράφια, ενώ είναι ιδιόκτητα. Δέχθηκα έλεγχο, τελείωσε ο έλεγχός μου, και πληρώθηκα στις 17 του μηνός. Εμένα είναι δεσμευμένα τα πάντα. Ζητάω προτεραιότητα στον φάκελό μου για να ακουστεί η αλήθεια. Οι πραγματικοί λωποδύτες δεν την πληρώνουν», συμπλήρωσε ο κ. Ανεστίδης.