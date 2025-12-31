newspaper
31.12.2025
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 31 Δεκεμβρίου 2025

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Spotlight

Στην τακτική της σύγκρουσης με τα μπλόκα προχωρά η κυβέρνηση, αρνούμενη να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα των αγροτών. Το Μαξίμου απειλεί ότι θα σκληρύνει τη στάση του αν δεν σταματήσουν οι παραγωγοί τις κινητοποιήσεις, συνεχίζοντας ταυτόχρονα  να «ποντάρει» στο «διαίρει και βασίλευε» με την επίκληση της διάθεσης διαλόγου, από ορισμένους αγρότες.

Σειρά στελεχών, της κυβέρνησης και ΝΔ, στη γραμμή που χάραξε προχθές ο κ. Μητσοτάκης, επέμειναν ότι στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, αλλά έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από άλλους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρόβαλλαν δε τον ισχυρισμό ότι τα μπλόκα έχουν πολιτικό πρόσημο και ότι στόχος είναι να «πέσει η κυβέρνηση».

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος υποστήριξε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιηθεί (κάτι που διαψεύδουν οι παραγωγοί) , ενώ κατηγόρησε συγκεκριμένες ομάδες ότι επιχειρούν μέσω των μπλόκων να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Στα βήματα Μητσοτάκη που έκανε λόγο για «μειοψηφία στα μπλόκα», αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες.

Προκλητικός ο Γεωργιάδης

«Στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες, βρίσκονται ορισμένοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί, τα μπλόκα δεν γίνονται για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση είναι πολιτική πράξη και εμείς καθόμαστε και τους χαϊδεύουμε» είπε.

Στη συνέχεια κούνησε το δάχτυλο στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αν και έχουν πληρωθεί. «Τα μπλόκα και οι αντιδράσεις είχαν μια δικαιολογητική βάση και αφορούσε στην καθυστέρηση των πληρωμών (…) η οποία προκάλεσε πραγματικά προβλήματα στους αγρότες και βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Στο μεταξύ έχουν γίνει όλες οι πληρωμές και τα περισσότερα αιτήματα έχουν υλοποιηθούν ή βρίσκονται στη διαδικασία της υλοποίησης άρα από εκεί και πέρα τα μπλόκα γίνονται όχι για αγροτικά θέματα αλλά για να πέσει η κυβέρνηση» αποφάνθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Επένδυση ξανά στον κοινωνικό αυτοματισμό

«Το ένα μπλόκο λέει δεν ανοίγει αν δεν διπλασιαστούν οι συντάξεις, το άλλο λέει δεν ανοίγω εάν δεν γίνει εμβολιασμός που σημαίνει ότι αποκλείεται η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές αγορές για δέκα χρόνια και το άλλο δεν ανοίγει αν δεν καταργηθεί το χρηματιστήριο της ενέργειας τα μπλόκα πλέον είναι πολιτική πράξη», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει μαξιμαλιστικά βασικά αιτήματα των αγροτών, και αρνείται να τα ικανοποιήσει επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ώρα που οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι χωρίς πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, οι μικροί και οι μεσαίοι κινδυνεύουν με αφανισμό.

Προσπερνώντας το γεγονός ότι οι τακτικές της κυβέρνησης, που επικεντρώνονται στην επικοινωνία και όχι στην ουσία των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, έχουν επανειλημμένα αποτύχει, ο κ. Γεωργιάδης, επιχείρησε εκ νέου να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Επιτέθηκε στους αγρότες για το κλείσιμο των δρόμων λέγοντας πως η Μαγνησία απώλεσε το -30% των εσόδων που ανέμενε «ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που καλύπτει τη χρονιά σε χειμερινούς προορισμούς στην εστίαση και άλλες επιχειρήσεις». «Την ώρα που ο άλλος δουλεύει για τη χρονιά του κλείνεις το σπίτι; Έχουν καταστρέψει τους συμπολίτες τους και δεν ντρέπονται;» είπε προκλητικά.

Οι σχεδόν ταυτόσημες δηλώσεις Λαζαρίδη

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος μιλώντας στο Σκάι ανέφερε ότι «τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες, όχι η Αστυνομία» ενώ υποστήριξε ότι «δεν χρωστάμε τίποτα στους αγρότες, έχουν πληρωθεί οι οφειλές του 2024 και σήμερα με την εξισωτική κλείνει το 2025 με 3,8 δισ. έναντι 3,1 δισ. το 2024». Προκλητικά ισχυρίστηκε πως η κυβέρνηση «έχει απαντήσει στα βασικά τους αιτήματα».

Και ισχυρίστηκε με τη σειρά του ότι τα μπλόκα έχουν καθαρά πολιτικό πρόσημο γι’ αυτό και δεν βρίσκεται εκεί η πλειοψηφία των αγροτών.

«Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που θέλει να μιλήσει» είπε, τονίζοντας ότι η στήριξη του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων προς τους αγρότες έχει καθαρά πολιτικό πρόσημο με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση.

«Το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις έχει πάρει το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας», πρόσθεσε ο και επανέφερε το αφήγημα περί «τραμπούκων», λέγοντας πως «ήδη υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν τον διάλογο και τραμπουκζονται από κάποιους άλλους και στο τέλος της ημέρας ο έντιμος αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και αλιέας θα πάρει τα χρήματα τα οποία πρέπει να παίρνει μέσα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ».

To plan B της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε χθες ευθέως για το plan B, που υπάρχει στο συρτάρι της κυβέρνησης. «Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα Plan B», είπε και ανέφερε πως το σχέδιο αυτό «θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος, σε βάρος όλων των αγροτών αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτηθείς για το είδος των κυρώσεων, έφερε ως παράδειγμα το άνοιγμα  διοδίων όπου «κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές – αστικές ευθύνες».

Σε ανάλογο ύφος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοϊδης, δήλωσε πως «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου» ή «μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

Αγρότες: Τα προβλήματα μας έβγαλαν στον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, πάντως ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον νέο χρόνο στα μπλόκα, έχοντας αναδιατάξει τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων, ενώ την Κυριακή, στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Μετά από ένα μήνα στους δρόμους, σε μία από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι αγρότες απαιτούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις μεθοδεύσεις και να δώσει λύσεις.

«Η κυβέρνηση λέει ότι υποκινούμαστε από το ΚΚΕ και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Δεν είναι δυνατόν να μας υποκινεί ένα κόμμα. Τα προβλήματα μας έχουν βγάλει στον δρόμο», σημείωσε μιλώντας στο MEGA, o Κώστας Τζέλας, πρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας.

«Συνεχίζουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα και εν μέσω εορτών. Πρώτη φορά είμαστε στον δρόμο γιορτές, κάναμε Χριστούγεννα, θα κάνουμε και Πρωτοχρονιά στον δρόμο. Η κυβέρνηση, αφού εξάντλησε όλα τα ατού που είχε για να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας, για να μας συκοφαντήσει, λοιδορήσει, τραμπουκίσει, να εκφοβίσει τους αγρότες, έφτασε η στιγμή να δώσει λύσεις ώριμα και ψύχραιμα για να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου.

Εμείς από την πρώτη στιγμή, ως πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων κάτσαμε και αποφασίσαμε πώς θα κάνουμε τον αγώνα μας. Από την άλλη, ξέρουμε καλά ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Αυτό που δεν δεχόμαστε από την αρχή είναι να πάμε σε ένα τραπέζι προσχηματικού διαλόγου. Αυτό η κυβέρνηση το έδειξε και το καταλάβαμε. Δεν γίνεται να πας σε διάλογο εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει τίποτα. Χρησιμοποιεί τον διάλογο μόνο και μόνο για να φύγουμε από τον δρόμο και χωρίς να δώσει λύσεις. Αυτό έχουμε καταλάβει και γι’ αυτό δεν πάμε σε διάλογο. Έχουμε στείλει 14 βασικά αιτήματα και υπάρχουν και κάποια επιμέρους», είπε χαρακτηριστικά.

Ανεστίδης: Οι αγρότες είμαστε ενωμένοι

«Οι αγρότες είμαστε ενωμένοι, όση λάσπη και αν θέλει να ρίξει η κυβέρνηση στους αγρότες δεν θα το καταφέρει», τόνισε και ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης.

«Κυνήγησαν και μένα και άλλους αγρότες. Με έβγαλαν ότι έχω ανύπαρκτα χωράφια, ενώ είναι ιδιόκτητα. Δέχθηκα έλεγχο, τελείωσε ο έλεγχός μου, και πληρώθηκα στις 17 του μηνός. Εμένα είναι δεσμευμένα τα πάντα. Ζητάω προτεραιότητα στον φάκελό μου για να ακουστεί η αλήθεια. Οι πραγματικοί λωποδύτες δεν την πληρώνουν», συμπλήρωσε ο κ. Ανεστίδης.

Economy
Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά την Πρωτοχρονιά αποφασίζουν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων – Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση
Agro-in 29.12.25

Μετά την Πρωτοχρονιά οι αγρότες αποφασίζουν για τη συνέχεια - Την ίδια αποτυχημένη συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση

Μετά από ένα μήνα στους δρόμους οι αγρότες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν χωρίς σαφείς εγγυήσεις για ικανοποίηση των αιτημάτων τους - Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη συζητά επί της ουσίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
Αγανάκτηση 28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις 27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
Agro-in 27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Ο αποχαιρετισμός της 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

