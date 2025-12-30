Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αρνούνται να μπουν σε έναν προσχηματικό διάλογο»

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα, στηλιτεύοντας τη στάση της απέναντι στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους. Κυβερνητικά στελέχη την ίδια ώρα, επιμένουν στα περί διαλόγου χαρακτηρίζοντας ωστόσο «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα των αγροτών. Επαναλαμβάνουν παράλληλα το αφήγημα ότι η πλειοψηφία αυτών έχει ήδη ικανοποιηθεί, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό.

Ενδεικτικές είναι οι αναφορές του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου.

«Οι αγρότες έχουν σοβαρά προβλήματα. Τους σεβόμαστε και εμείς δεν είμαστε απέναντί τους, είμαστε μαζί τους. Θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα των αγροτών και να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας όσο καλύτερα γίνεται στην Ελλάδα. Ότι έχει εξαγγελθεί θα πραγματοποιηθεί και πραγματοποιείται», είπε στο MEGA και συμπλήρωσε:

«Εφόσον πληρωθούν οι αγρότες, να έρθουν να συζητήσουμε. Να μη θέτουμε μαξιμαλιστικά ζητήματα, όπως οι ελάχιστα εγγυημένες τιμές. Η μεγάλη μεταρρύθμιση της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν θέλουμε κομματικές κινητοποιήσεις, θέλουμε σοβαρό, υγιή και υπεύθυνο διάλογο, πέρα από κόμματα».

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τους αγρότες

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει από την πλευρά του ότι πλέον έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι αγρότες κατέθεσαν μία λίστα αιτημάτων. Σε αυτά τα αιτήματα δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση, οπότε αρνούνται να μπουν σε ένα διάλογο που εκτιμούν ότι θα είναι προσχηματικός και θα έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά», είπε ο Βαγγέλης Τσόγκας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. «Οι αγρότες ζητάνε από τον πρωθυπουργό να απαντήσει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων και μετά να συναντηθούν. Το να κάνουν μία συνάντηση για κάποιες φωτογραφίες, αυτό δεν το επιθυμούν οι αγρότες και λένε ότι θα τα παίξουν όλα για όλα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα του ΕΛΓΑ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση έχει τα κλειδιά για να λύσει τα προβλήματα. Ο πρωθυπουργός επιλέγει τον τακτικισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Κατηγορεί τους αγρότες και προσπαθεί να κινητοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, το οποίο δεν υπάρχει», είπε ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως εξυπηρετεί συμφέροντα με το να μη διευθετεί το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτών.

