ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.
Σκληρή ανακοίνωση με αφορμή τη συνέντευξη Μητσοτάκη, από το ΚΚΕ.
«Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη», σημειώνει το ΚΚΕ και τονίζει:
«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αυτός που προσπαθεί να καλλιεργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί βλέπει ότι η λαϊκή πλειοψηφία στηρίζει αυτόν τον αγώνα, αυτός που για χρόνια τάιζε «φραπέδες» και «χασάπηδες» για να κάνουν το μάρκετινγκ της ΚΑΠ της ΕΕ μέσα στην αγροτιά.
Συνεπώς, στην υπόθεση του αγώνα των αγροτών ο τραμπούκος και μάλιστα σεσημασμένος είναι η ίδια η κυβέρνηση, η πολιτική της και τα συμφέροντα που υπηρετεί».
