ΚΚΕ: Οι αγρότες έχουν μαζί τους το δίκιο και την αλληλεγγύη του λαού

Στο πλευρό των αγροτών που έχουν απέναντί τους την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασπάσει τον αγώνα τους, στέκεται το ΚΚΕ.

«Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους, αρχικά με την καταστολή και τις συκοφαντίες, στη συνέχεια με τις προβοκάτσιες στους δρόμους και τους εκβιασμούς, τώρα με τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους» σημειώνει το γραφείο Τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, στο πλευρό των αγροτών τάσσονται όλοι οι πολίτες, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να δυναμώσουν και να συνεχιστούν έως ότου ακυρωθούν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης.

«Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τις συνελεύσεις και τα μπλόκα του, έχοντας μαζί το δίκιο του και την αλληλεγγύη όλου του λαού, που πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακυρώσει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ώστε με ενότητα και κλιμάκωση να διεκδικήσει αποφασιστικά την ικανοποίηση των αιτημάτων του» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Στο πλευρό των αγροτών με κάθε τρόπο

Υπενθυμίζεται ότι από τον Περισσό έχουν «μπει μπροστά» και στα αγροτικά μπλόκα, δίνοντας πλήρη στήριξη στον αγώνα των αγροτών, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δώσει στις κινητοποιήσεις το χαρακτήρα μίας μερίδας της κοινωνίας που αποφάσισε να ταλαιπωρήσει τους πολίτες εν μέσω εορτών και να υπονομεύσει την αποκαλούμενη ως βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό.

Παράλληλα, το ΚΚΕ αποκαλύπτει και υπογραμμίζει το ρόλο της αστυνομίας στο παιχνίδι της κυβέρνησης, ενώ ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας επιμένει να δίνει σταθερά το «παρών» στα μπλόκα, χωρίς δηλώσεις ήξεις αφίξεις, αλλά στηρίζοντας τους αγρότες ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, όπως άλλες πολιτικές δυνάμεις, που εγκλωβίζονται σε διάφορα «ναι μεν αλλά».