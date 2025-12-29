newspaper
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
ΚΚΕ: Οι αγρότες έχουν μαζί τους το δίκιο και την αλληλεγγύη του λαού
Επικαιρότητα 29 Δεκεμβρίου 2025 | 17:22

ΚΚΕ: Οι αγρότες έχουν μαζί τους το δίκιο και την αλληλεγγύη του λαού

Από τον Περισσό σημειώνουν ότι οι αγρότες «έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους».

Στο πλευρό των αγροτών που έχουν απέναντί τους την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διασπάσει τον αγώνα τους, στέκεται το ΚΚΕ.

«Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους, αρχικά με την καταστολή και τις συκοφαντίες, στη συνέχεια με τις προβοκάτσιες στους δρόμους και τους εκβιασμούς, τώρα με τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους» σημειώνει το γραφείο Τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Όπως υπογραμμίζουν από τον Περισσό, στο πλευρό των αγροτών τάσσονται όλοι οι πολίτες, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να δυναμώσουν και να συνεχιστούν έως ότου ακυρωθούν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης.

«Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τις συνελεύσεις και τα μπλόκα του, έχοντας μαζί το δίκιο του και την αλληλεγγύη όλου του λαού, που πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακυρώσει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ώστε με ενότητα και κλιμάκωση να διεκδικήσει αποφασιστικά την ικανοποίηση των αιτημάτων του» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Στο πλευρό των αγροτών με κάθε τρόπο

Υπενθυμίζεται ότι από τον Περισσό έχουν «μπει μπροστά» και στα αγροτικά μπλόκα, δίνοντας πλήρη στήριξη στον αγώνα των αγροτών, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δώσει στις κινητοποιήσεις το χαρακτήρα μίας μερίδας της κοινωνίας που αποφάσισε να ταλαιπωρήσει τους πολίτες εν μέσω εορτών και να υπονομεύσει την αποκαλούμενη ως βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό.

Παράλληλα, το ΚΚΕ αποκαλύπτει και υπογραμμίζει το ρόλο της αστυνομίας στο παιχνίδι της κυβέρνησης, ενώ ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας επιμένει να δίνει σταθερά το «παρών» στα μπλόκα, χωρίς δηλώσεις ήξεις αφίξεις, αλλά στηρίζοντας τους αγρότες ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, όπως άλλες πολιτικές δυνάμεις, που εγκλωβίζονται σε διάφορα «ναι μεν αλλά».

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο

Σημαντική αλλαγή στο οφσάιντ εξετάζει η FIFA προκειμένου να ευνοήσει την επίτευξη περισσοτέρων τερμάτων στο ποδόσφαιρο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»

Ο ατζέντης του Ζόρζε Μέντες μίλησε για το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και προέβλεψε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η καριέρα του σταρ της Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια
Αντίο στον ρομαντισμό 29.12.25

Η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας πρόκειται να σταματήσει την παράδοση γραμμάτων μετά από 400 χρόνια

Η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει γράμματα στη Δανία από το 1624, ωστόσο, η ψηφιακή εποχή νίκησε τα κόκκινα γραμματοκιβώτια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Betsson Super Cup στην Κρήτη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε
Βίντεο 29.12.25

«Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»: Συγκινεί η Αγγελική Λάμπρη για το reunion του Παρά Πέντε

«Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αγγελική Λάμπρη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 29.12.25

Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Άντονι Τζόσουα συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο φορτηγό, ωστόσο οι αρχές διευκρίνισαν ότι ο 36χρονος πυγμάχος υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και η υγεία του είναι καλή.

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
«Μετακίνηση Γης» 29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
