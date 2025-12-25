ΚΚΕ: Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει τον αγώνα των αγροτών, θα φάει τα μούτρα της
«Οι αγρότες δίνουν μια δίκαιη μάχη επιβίωσης», τονίζει το ΚΚΕ.
«Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει, να καταστείλει και να προβοκάρει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της, όχι μόνο γιατί οι αγρότες δίνουν μια δίκαιη μάχη επιβίωσης, αλλά και γιατί η λαϊκή πλειοψηφία αναγνωρίζει σε αυτόν τον αγώνα τα κοινά προβλήματα, τον κοινό αντίπαλο και την κοινή προσπάθεια για ζωή με αξιοπρέπεια απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.
📌Για τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών
— Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) December 25, 2025
