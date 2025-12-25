Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους διαμηνύουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κάνοντας λόγο για αγώνα επιβίωσης και καταγγέλλοντας «κυβερνητικές μεθοδεύσεις και αποτυχημένες προσπάθειες κοινωνικού αυτοματισμού». Τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στην άκρη των δρόμων, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, όμως οι αγρότες προειδοποιούν ότι ζεσταίνουν μηχανές.

Η ημέρα των Χριστουγέννων, βρίσκει χιλιάδες αγρότες στους δρόμους. Κάποιοι φεύγουν για λίγες ώρες και ξαναγυρνούν, στα μπλόκα που ποτέ δεν μένουν χωρίς ισχυρή παρουσία αγροτών. Στα μπλόκα πέρασαν οι αγρότες και την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στο μπλόκο Μαλαχιά πέρασαν οι αγρότες της Αργολίδας, την παραμονή των Χριστουγέννων. Το μπλόκο μετατράπηκε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, αφού αντί για την παραδοσιακή οικογενειακή γιορτή στο σπίτι, αρκετοί αγρότες συναθροίστηκαν στο μπλόκο, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο γλέντι με ζωντανή μουσική και μεζέδες σε ένα… εναλλακτικό ρεβεγιόν.

«Δεν μπορούσαμε να λείψουμε από το μέτωπο της πάλης μας ακόμα και σήμερα. Μαζί εδώ νιώθουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια», ήταν το μήνυμα στην πρόποση με τα ποτήρια ψηλά, όπως μεταδίδουν οι argolikeseidhseis.

Προς κλιμάκωση μετά τις γιορτές οι αγρότες – «Δεν πέρασε ο κοινωνικός αυτοματισμός»

Αντίστοιχες εικόνες έρχονται και από τα υπόλοιπα μπλόκα, με τους αγρότες να υπόσχονται νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές. Το στίγμα δόθηκε από το μπλόκο της Νίκαιας, από όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ανακοίνωσαν την απόφαση συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. «Εμείς ανοίξαμε τους δρόμους για να περάσουν οι πολίτες… Η κυβέρνηση ταλαιπωρεί χιλιάδες εκδρομείς», τόνισαν στην συνέντευξή τους. «Οι πολίτες πέταξαν στα σκουπίδια τον κοινωνικό αυτοματισμό», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σπάσει τα μπλόκα… Θα αποτύχει».

Στο σημείο, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν συμβολικές δράσεις με ανταλλαγή ευχών και στιγμές επικοινωνίας με διερχόμενους οδηγούς.

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», τονίζοντας πως το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής». Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν». Υπογράμμισε ακόμη, ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να αποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Ο Ρ. Μαρούδας τόνισε ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε».

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωση μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα» ξεκαθάρισε.