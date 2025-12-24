«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Ακλόνητοι συνεχίζουν για 4η εβδομάδα, τον «αγώνα για την επιβίωση» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα.

Συνεχίζουν παράλληλα τις πολύμορφες δράσεις τους, κρατώντας ανοιχτούς τους δρόμους για όσους μετακινούνται στις γιορτές, και σηκώνοντας τις μπάρες διοδίων για την ελεύθερη και δωρεάν διέλευση των ταξιδιωτών ακόμη κι αν αυτό τους φέρνει αντιμέτωπους με διώξεις.

Συνεχίζουν οι αγρότες, δυναμώνει η αλληλεγγύη – Υπό αυξημένη πίεση η κυβέρνηση

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει ουσιαστική δέσμευση της κυβέρνησης για λύσεις στα οξυμμένα προβλήματά τους. «Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα», σημειώνεται σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση», τονίζεται.

Με βάση και τις δημοσκοπήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, δηλώνει τη στήριξή της όχι μόνο στα αιτήματα των αγροτών αλλά και στις μορφές των κινητοποιήσεών τους, ενώ καθημερινά, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και μεταβαίνουν στα μπλόκα. Χθες, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μετέβη στα μπλόκα της Βοιωτίας.

Στα μπλόκα της Βοιωτίας αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας Εργατιά – Αγροτιά μια φωνή και μία γροθιά#ΜΠΛΟΚΑ #αγρότες_μπλόκα pic.twitter.com/qylHYHRjua — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) December 23, 2025

Το Μαξίμου, που έχασε το στοίχημα της απόσυρσης των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα, καταφεύγει σε εκβιασμούς και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ρίχνει λάδι στη φωτιά λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς απέναντι σε όσους – όπως είπε – «διεκδικούν αλλά δεν συζητούν». Είπε δε ότι τον λόγο έχει η… Τροχαία, υποστηρίζοντας ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι ώστε «να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς και να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνους παρακαμπτηρίους δρόμους».

Ως εκ τούτου, οι χθεσινές εικόνες απείρου κάλλους, με τις ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς που είχαν ανοίξει οι αγρότες αναδιατάσσοντας τα τρακτέρ τους, στις εθνικές οδούς, είχαν την υπογραφή της ΕΛ.ΑΣ. η οποία με πρόσχημα την ασφάλεια είχε κλείσει τους δρόμους και η διέλευση των οχημάτων γινόταν από παρακαμπτήριες οδούς στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ οδηγοί κατήγγειλαν πως βρέθηκαν μέσα σε… χωματόδρομους.

Περνάνε μέσα από τα μπλόκα οι εκδρομείς

Οι αγρότες, έχοντας αντιληφθεί την «παγίδα», έδωσαν περισσότερες λωρίδες στην κυκλοφορία, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψής τους στις Σέρρες και διαμηνύοντας πως «η προσπάθεια της κυβέρνησης για κοινωνικό αυτοματισμό πέφτει ξανά στο κενό».

Στο μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα πλάγια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης και αφού η κυβέρνηση απέτυχε για μία ακόμη φορά να στρέψει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες, η αστυνομία επέτρεψε την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης μέσα από τα μπλόκα σε, Θήβα, Κάστρο, Αταλάντη και Μπράλο.

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Παράλληλα, για την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα και στόχος είναι τόσο η αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων όσο και η αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία, η οποία στηρίζει τον αγώνα τους.