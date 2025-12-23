Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 

Την ώρα που οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στους δρόμους διευκολύνοντας όμως την διέλευση των οχημάτων των εκδρομέων στις εθνικές οδούς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε προκλητικά στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς απέναντι σε όσους – όπως είπε – «διεκδικούν αλλά δεν συζητούν».

Μετά και την σημερινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει καμία διάθεση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και το μόνο που την ενδιαφέρει, είναι να φύγουν από τα μπλόκα.

Επανέλαβε, ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι ώστε «να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς και να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνους παρακαμπτηρίους δρόμους» τονίζοντας ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η τροχαία για απευλευθέρωση δρόμων.

Ο πρωθυπουργός έστειλε άλλο ένα μήνυμα στα μπλόκα της οργής λέγοντας επί της ουσίας πως δεν θα ικανοποιήσει κανένα άλλο αίτημα πέραν όσων έχει πει μέχρι σήμερα.

«Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. η πολιτικής μας επιλογή είναι η κυβέρνηση να αναλαμβάνει δράσεις υπέρ των πολλών».

Πρόσθεσε δε, ότι «δεν θα μεροληπτήσουμε εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων»

Ελπίζει σε εκτόνωση των κινητοποιήσεων ο Μητσοτάκης

Όπως και πριν από λίγες ημέρες έτσι και τώρα, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα εκτόνωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, κάτι που όχι μόνο δεν είναι ορατό, αντιθέτως συνεχώς κλιμακώνονται καθώς εκπρόσωποι όλων των μπλόκων κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δίνει ψίχουλα και προσπαθεί να τους παγιδεύσει και να τους αναγκάσει να προσέλθουν σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Σε μία ακόμη προσπάθεια να στρέψει την κοινωνία εναντίον των αγροτών, ανέφερε ότι έχει έρθει η ώρα της ευθύνης από τους αγρότες και ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται οι εκδρομείς.