Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης καθώς όπως αναφέρει η κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια δεν έχει κάνει ούτε τα βασικά για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα.

Όπως ανέφερε, «τα αιτήματα των αγροτών δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Οι αγρότες δεν είναι στους δρόμους, παραμονές Χριστουγέννων, γιατί θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους υπόλοιπους Έλληνες αλλά γιατί είναι απλήρωτοι», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης (ΣΚΑΪ).

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι, επί σειρά ετών, δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε με αποτέλεσμα τώρα «μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά».

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Και ενώ τώρα ελέγχονται κάποιοι άνθρωποι, η ΑΑΔΕ και το αρμόδιο Υπουργείο δεν έβλεπαν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που περνούσαν με τις Φεράρι και τις Μαζεράτι και έκαναν ραντεβού με τους υπουργούς στο Κολωνάκι», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «Σας δείχνω στοιχεία για το τι χρωστάτε από το 2024-2025, για το γεγονός ότι εκεί που τους χρωστούσατε, τους πήρατε και λεφτά από τον ΕΛΓΑ. Σας δείχνουμε στοιχεία για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά πανευρωπαϊκά άλλο προηγούμενο στο οποίο ο ελεγκτής να είναι και ελεγχόμενος, όπως συμβαίνει στην ΑΑΔΕ. Με κίνδυνο στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, στη διατροφική αλυσίδα, στον τρόπο με τον οποίο η πρωτογενής παραγωγή της πατρίδας μένει πολύ πίσω».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη «να μάθουμε αν πράγματι από το Μαξίμου έπαιρναν τηλέφωνο τον κ. Ανεστίδη ή άλλους αγρότες και τους ζητούσαν, επειδή ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, να κάνουν πίσω από τα μπλόκα. Να μάθουμε δηλαδή με πολύ καθαρό τρόπο τις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας».

Έβαλε, τέλος, στο στόχαστρο την επιλογή της κυβέρνησης να εντάξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως έχει στην ΑΑΔΕ και – όπως είπε – «αυτό το θεωρούν μεταρρύθμιση. Θα έπρεπε η ΑΑΔΕ να έχει πιάσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σήμερα είναι μπροστά στη Δικαιοσύνη;», κατέληξε.