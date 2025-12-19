newspaper
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
Επικαιρότητα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 17:39

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
Spotlight

Στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι «εκτεθειμένος μετά την καταψήφιση της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», απάντησε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «θράσος».

«Η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρούν με θράσος να εμφανιστούν ως εγγυητές της διαφάνειας, ενώ οι ίδιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τη σημερινή κατάρρευση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Και υπογραμμίζει πως «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει ‘μεταρρύθμιση’ μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων και όχι την ουσιαστική εξυγίανση του οργανισμού. Μια επιλογή που δεν έχει καμία σχέση με το« ευρωπαϊκό παράδειγμα, όπως ψευδώς διατείνεται η κυβέρνηση».

«Όλα συνέβαιναν υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, την οποία εμφανίζουν ως ‘αδιάφθορο σωτήρα’»

Παράλληλα, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση, που μιλά σήμερα για ‘νέα εποχή’, είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε και ανέχθηκε:

• »εικονικά ενοικιαστήρια γεωργικής γης,

• »αλλεπάλληλες μεταβιβάσεις με εναλλασσόμενους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κάθε χρόνο,

• »δηλώσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα,

• »και ταυτόχρονα την προκλητική απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δήλωναν ελάχιστα ή μηδενικά εισοδήματα».

«Και όλα αυτά», όπως σημειώνει, «συνέβαιναν υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, την οποία σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζει ως ‘αδιάφθορο σωτήρα’».

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πώς «οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που όφειλαν να γίνουν, δεν έγιναν. Τα προφανή φορολογικά και περιουσιακά ασύμβατα αγνοήθηκαν. Το σκάνδαλο δεν αποκαλύφθηκε από το κράτος, αλλά από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Για να επισημάνει πως «ο κ. Μαρινάκης επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στο ουσιώδες: ποιοι ευθύνονται που επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στήθηκε και λειτούργησε αυτός ο μηχανισμός καταστρατήγησης των αγροτικών ενισχύσεων;».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν απλώς το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς κάθαρση, χωρίς σχέδιο και χωρίς σεβασμό στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα», ξεκαθαρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, καταλήγοντας πως «όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να στοχοποιήσει την αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι μία: η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και αυτό είναι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

