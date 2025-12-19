Τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με στόχο, όπως διατυμπανίζει η κυβέρνηση, «τη διαφάνεια και την εξυγίανση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων» αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με 159 ψήφους) η Βουλή.

Σε τεταμένο κλίμα και με βαριά τα σύννεφα από την απόφαση συνέχισης των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με τα καταιγιστικά «πυρά» της αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την υπαγωγή, τελευταίο πριν την εορταστική ανάπαυλα, ήταν και η τελευταία δοκιμασία εντός Κοινοβουλίου για το κυβερνών κόμμα διαμορφώνοντας ένα κλίμα αμφισβήτησης για το κυβερνητικό έργο ενόψει και της έλευσης του νέου έτους.

Η «μάχη» του κοινοβουλίου

Η εισηγήτρια της πλειοψηφίας Ασημίνα Σκόνδρα ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών, λέγοντας πως «η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει συνεχώς ότι δεν περιορίζεται στη διαχείριση. Προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις, ανοίγει δύσκολους φακέλους, συγκρούεται με χρόνιες παθογένειες».

Το παρόν νομοσχέδιο, είπε, διέπεται από αυτή τη φιλοσοφία και αποτελεί μια θεσμική τομή. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού που φέρει πραγματική λογοδοσία, σαφή στοχοθεσία, γρήγορη εκτέλεση και διαφάνεια στις δημόσιες επενδύσεις».

Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, είπε ότι «διασφαλίζει ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα αποδίδονται αξιόπιστα, δίκαια και γρήγορα. Απαντά σε κρίσιμες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας». Η Ελλάδα για τις επιδοτήσεις, είπε, «αποκτά σταθερό, σύγχρονο, πολυετές πλαίσιο, εξασφαλίζεται ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων θα αποδίδονται σωστά και με διαφάνεια, για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των παραγωγών και να αποκατασταθεί η αξιοπιστία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε λύσεις σε εκκρεμότητες καθημερινότητας, σε ζητήματα διοίκησης και λειτουργίας φορέων».

«Oμολογία αποτυχίας»

Ο εισηγητής της μειοψηφίας Γιώργος Νικητιάδης δήλωσε την αντίθεσή του με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ. υποστήριξε πως «η κυβέρνηση δεν κάλεσε ποτέ σε ουσιαστικό διάλογο για κρίσιμα εθνικά και θεσμικά ζητήματα και σήμερα προτείνει τον διάλογο στον πρωτογενή τομέα, την ώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ».

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι αποτελεί «ομολογία αποτυχίας» και «διοικητική ανικανότητα» τονίζοντας πως «η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα, αλλά δεν μπόρεσε να τα αντιμετωπίσει, ενώ το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μόνον όταν επενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφώνησε με την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ λέγοντας πως αυτή «είναι μηχανισμός είσπραξης δημοσίων εσόδων, όχι φορέας διαχείρισης αγροτικών ενισχύσεων».

«Επικοινωνιακά παιχνίδια»

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης δήλωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις είπε ότι στην κυβέρνηση «τους καλείτε σε σε διάλογο, αφού πρώτα αποφασίσατε το πετσόκομμα κατά 400 εκ. ευρώ των πόρων».

Για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι η κυβέρνηση παίζει «επικοινωνιακά παιχνίδια». Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, είπε ότι γίνεται «χωρίς θεσμική και νομική κάλυψη, δημιουργώντας κινδύνους νέων καταλογισμών από την Ε.Ε». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα « 160 εκατ. ευρώ που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα «ελέγχων» είναι στην πραγματικότητα αδιάθετα ποσά λόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων, γεγονός που προμηνύει λιγότερες ενισχύσεις στο μέλλον για βασική, συνδεδεμένη και οικολογικά σχήματα».

«Επιχείρηση συγκάλυψης»

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου δήλωσε την καταψήφιση του νομοσχεδίου χαρακτηρίζοντας την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «θηλιά στο λαιμό των αγροτών» και «ταφόπλακα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση «αγνοεί επιδεικτικά τους αγρότες ανακοινώνοντας κάποια φιλοδωρήματα και μάλιστα από δικά τους λεφτά». Αντί για λύσεις, είπε η κυρία Μανωλάκου η κυβέρνηση «επιχειρεί να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φορτώνει νέα βάρη και απειλές και έχει διπλό στόχο: Να σβήσει τα ίχνη των πολιτικών υπεύθυνων και να ενισχύσει τον εισπρακτικό μηχανισμό σε βάρος του αγρότη».

«Πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα;»

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, είπε πως πρόκειται για ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο «σκούπα» της κυβέρνησης που περιλαμβάνει διατάξεις από πολλά και διαφορετικά υπουργεία με βασικά άρθρα, κατά τη γνώμη μας, αυτά που αφορούν στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η υπόθεση των επιδοτήσεων του Οργανισμού είπε αποδεικνύεται για την κυβέρνηση ένα φιάσκο, ένα συνεχές Βατερλώ του επιτελικού μπάχαλου με τις πληρωμές.

Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση με τίποτα να σταυρώσει μία σωστή πληρωμή και στην ώρα της είπε ο βουλευτής. Ρώτησε, εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις δυσκολίες της οριζόντιας διασύνδεσης μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ. Έθεσε το θέμα των ελέγχων και της επιλεξιμότητας και ότι δεν θα υπάρξουν νέα φαινόμενα φαυλότητας και κατέληξε ότι «συνενόχους σε αυτές τις μεθοδεύσεις σας δεν θα μας έχετε. Προφανώς και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας γνωστοποίησε πως το κόμμα του καταψηφίζει το νομοσχέδιο και εξέφρασε την εναντίωση του κόμματος του στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος κατέγραψε την αντίθεσή του στις διατάξεις για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας, σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι «η συνένωση ενός οργανισμού πληρωμών με έναν ελεγκτικό μηχανισμό φορολογικής εξουσίας εγείρει εύλογα ερωτήματα θεσμικής συμβατότητας».