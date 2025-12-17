newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η πρόταση Ανδρουλάκη έξι σημείων για τους αγρότες – Τι περιλαμβάνει
Πολιτική Γραμματεία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 09:33

Η πρόταση Ανδρουλάκη έξι σημείων για τους αγρότες – Τι περιλαμβάνει

Πρόταση έξι σημείων για την στήριξη των αγροτών ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Ολοκληρωμένη πρόταση για τους αγρότες κατέθεσε χθες, από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση του Προϋπολογισμού ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων εξέφρασε τη στήριξή του προς τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, πρότεινε τα εξής:

-θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

-καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

-φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

-δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

-Και τέλος, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

Όπως τόνισε μιλώντας από το βήμα της Βουλής, «αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Μυλωνάκης και Σκέρτσος – Δείτε live τη συνεδρίαση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25 Upd: 12:04

«Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν ενημέρωσα κανένα», λέει ο Μυλωνάκης - Live η συνεδρίαση της Εξεταστικής

Με την κατάθεση δύο προσώπων κοντά στο Μαξίμου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιμέτωποι με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης Μυλωνάκης και Σκέρτσος

Σύνταξη
Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πιο κοντά το κόμμα Τσίπρα: Ευρύ κάλεσμα από την Πάτρα και σε συντρόφους – Το μήνυμα στην τρόικα των πρώην

Άνοιγμα χωρίς προαπαιτούμενα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας - Σκληρή γραμμή απέναντι σε Ανδρουλάκη και Τσακαλώτο, στα «μαλακά» τον Φάμελλο.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»
Υπάρχει ελπίδα; 16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες
Το μαύρο-άσπρο 16.12.25

Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Σε μετωπική από την Πάτρα 16.12.25 Upd: 21:36

Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη

Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού (2026).

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις διεξάγονται στο φινάλε της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή

Σύνταξη
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο