Η πρόταση Ανδρουλάκη έξι σημείων για τους αγρότες – Τι περιλαμβάνει

Ολοκληρωμένη πρόταση για τους αγρότες κατέθεσε χθες, από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση του Προϋπολογισμού ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος από την πρώτη στιγμή των κινητοποιήσεων εξέφρασε τη στήριξή του προς τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, πρότεινε τα εξής:

-θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

-καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

-φθηνό, δίκαιο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος με ανώτατη τιμή ενέργειας για πέντε χρόνια στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα.

-δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-διαφάνεια σε κάθε στάδιο των ενισχύσεων και των ελέγχων.

-Και τέλος, μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσους ασφυκτιούν από τα αγροτικά δάνεια και προστασία της αγροτικής γης από πλειστηριασμούς.

Όπως τόνισε μιλώντας από το βήμα της Βουλής, «αυτό είναι ένα σχέδιο, που, αν σήμερα το παρουσιάσουμε στον πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν Χριστούγεννα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, ελπίδα και προοπτική, κάτι που δεν τους παρέχετε».