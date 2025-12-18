Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Την κατάθεση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζουν πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν.
Για την κατάθεση Παπασταύρου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την κατάθεσή του παραδέχθηκε την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ύπαρξη σκανδάλου στον οργανισμό, χωρίς όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο αποποιούνται κάθε ευθύνης τους οι αρμόδιοι υπουργοί, κ. Βορίδης και κ. Αυγενάκης» αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ.
Όπως σημειώνουν: «ο κ. Παπασταύρου ισχυρίστηκε ότι στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου παρουσία των κ.κ. Σημανδράκου, Μπρατάκου και Βορίδη, ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε αποκλειστικά για το σοβαρό θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Αυγενάκη. Όπως όμως σαφώς προκύπτει από τις επιστολές του κ. Σημανδράκου, αλλά και από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προβληματικές πληρωμές ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης όπου και εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης. Ωστόσο, ο κ. Παπασταύρου επιχείρησε να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι δεν τέθηκε κανένα ζήτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το συμπέρασμα της επιστολής αγνοώντας το συνολικό περιεχόμενό της!».
Κατά τις ίδιες πηγές: «Ο κ. Παπασταύρου παραδέχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ενημερωθεί από τον κ. Μπρατάκο για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, η επαναλαμβανόμενη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν είχε καμία γνώση για τα ζητήματα που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να χαρακτηριστεί «εγκληματική οργάνωση» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον πρωτογενή τομέα της χώρας σε κατάρρευση. Πόσο αξιόπιστος είναι ο κ. Μητσοτάκης όταν δηλώνει ότι «το πάρτυ τελείωσε» ενώ είχε απόλυτη γνώση του πάρτυ πολλούς μήνες πριν; Ακολουθώντας στην πλειονότητα των ζητημάτων το γνωστό δόγμα της ΝΔ «δεν ήξερα, δεν είδα, δεν ενημερώθηκα», ο κ. Παπασταύρου αρνήθηκε να σχολιάσει το «πραξικόπημα» Μπαμπασίδη, στελέχους της ΝΔ, στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο ακύρωσε αποφάσεις του διορισμένου με διαδικασία ΑΣΕΠ προέδρου, Σημανδράκου, καθώς επίσης τη λειτουργία του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού κ. Ζερβού, κομματάρχη του κ. Αυγενάκη, ο οποίος με βάση τις επισυνδέσεις κανονίζει με τον υπουργό να κρύψει καταγγελίες για 7-8 μήνες. Παραδέχτηκε παρ´ όλα αυτά ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο και ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε σχέση με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ υπήρξαν ατυχείς».
Τέλος, οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «ο κ. Παπασταύρου σήμερα παραδέχθηκε αυτό που γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση απέτυχε και ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο».
Κατάλογος μαρτύρων από το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν, αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής το νέο έτος.
Όπως επισήμαναν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για την ορθή λειτουργία της επιτροπής, είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της να γνωρίζουν πριν το κλείσιμο της Βουλής, ποιοι μάρτυρες και με ποια σειρά θα κληθούν στην επιτροπή το νέο έτος. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, θα συνιστά άλλη μια μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να φέρει προ τετελεσμένων τους Βουλευτές της αντιπολίτευσης και να καλέσει αποκλειστικά τους μάρτυρες που επιθυμεί .
Ο κατάλογος μαρτύρων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ:
- Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- Κουνάβη Μαρία, Διευθύντρια Ελέγχων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- Παπουτσή Σίσσυ, Διευθύντρια Ελέγχων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- Καρχριμάνης Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
- Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας
- Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ
- Μαγειρία Ανθούλα, Παραγωγός
- Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπάλληλος στην ΜΕΑ, Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ
- Αλεξόπουλος Κώστας, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης
- Μαχλέρας Φραγκίσκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Αμεσων Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ
- Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
- Τσικνάκης Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης
- Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης
- Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
- Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
- Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018
- Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019
