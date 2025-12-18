Την κατάθεση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζουν πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν.

Για την κατάθεση Παπασταύρου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την κατάθεσή του παραδέχθηκε την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ύπαρξη σκανδάλου στον οργανισμό, χωρίς όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο αποποιούνται κάθε ευθύνης τους οι αρμόδιοι υπουργοί, κ. Βορίδης και κ. Αυγενάκης» αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημειώνουν: «ο κ. Παπασταύρου ισχυρίστηκε ότι στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου παρουσία των κ.κ. Σημανδράκου, Μπρατάκου και Βορίδη, ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε αποκλειστικά για το σοβαρό θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Αυγενάκη. Όπως όμως σαφώς προκύπτει από τις επιστολές του κ. Σημανδράκου, αλλά και από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προβληματικές πληρωμές ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης όπου και εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης. Ωστόσο, ο κ. Παπασταύρου επιχείρησε να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι δεν τέθηκε κανένα ζήτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το συμπέρασμα της επιστολής αγνοώντας το συνολικό περιεχόμενό της!».

Κατά τις ίδιες πηγές: «Ο κ. Παπασταύρου παραδέχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ενημερωθεί από τον κ. Μπρατάκο για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, η επαναλαμβανόμενη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν είχε καμία γνώση για τα ζητήματα που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να χαρακτηριστεί «εγκληματική οργάνωση» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον πρωτογενή τομέα της χώρας σε κατάρρευση. Πόσο αξιόπιστος είναι ο κ. Μητσοτάκης όταν δηλώνει ότι «το πάρτυ τελείωσε» ενώ είχε απόλυτη γνώση του πάρτυ πολλούς μήνες πριν; Ακολουθώντας στην πλειονότητα των ζητημάτων το γνωστό δόγμα της ΝΔ «δεν ήξερα, δεν είδα, δεν ενημερώθηκα», ο κ. Παπασταύρου αρνήθηκε να σχολιάσει το «πραξικόπημα» Μπαμπασίδη, στελέχους της ΝΔ, στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο ακύρωσε αποφάσεις του διορισμένου με διαδικασία ΑΣΕΠ προέδρου, Σημανδράκου, καθώς επίσης τη λειτουργία του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού κ. Ζερβού, κομματάρχη του κ. Αυγενάκη, ο οποίος με βάση τις επισυνδέσεις κανονίζει με τον υπουργό να κρύψει καταγγελίες για 7-8 μήνες. Παραδέχτηκε παρ´ όλα αυτά ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο και ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε σχέση με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ υπήρξαν ατυχείς».

Τέλος, οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «ο κ. Παπασταύρου σήμερα παραδέχθηκε αυτό που γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση απέτυχε και ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο».

Κατάλογος μαρτύρων από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν, αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής το νέο έτος.

Όπως επισήμαναν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για την ορθή λειτουργία της επιτροπής, είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της να γνωρίζουν πριν το κλείσιμο της Βουλής, ποιοι μάρτυρες και με ποια σειρά θα κληθούν στην επιτροπή το νέο έτος. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, θα συνιστά άλλη μια μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να φέρει προ τετελεσμένων τους Βουλευτές της αντιπολίτευσης και να καλέσει αποκλειστικά τους μάρτυρες που επιθυμεί .

Ο κατάλογος μαρτύρων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ: