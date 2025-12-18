Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με φόντο την εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία καταθέτει ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Νέα Δημοκρατία ευτελίζει την εξεταστική επιτροπή και διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Σ. Παπασταύρου ενώ η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη!

Η διαρροή αυτή ευτελίζει την επιτροπή, καταστρατηγεί τη νομοθεσία και τον ΚΠΔ που προϋποθέτει να μην υπάρχει συνεννόηση του μάρτυρα με τα όργανα εξέτασης» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει σημειώνοντας ότι «τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας».

Νωρίτερα, στη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι η ΝΔ έχει κυκλοφορήσει non paper με την κατάθεση Παπασταύρου.

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε τη σχετική πληροφορία θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα και θέτοντας το ερώτημα πώς η ΝΔ ήξερε εκ των προτέρων την κατάθεση του κ. Παπασταύρου.

Ο κ. Λαζαρίδης απάντησε στην ουσία ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα με την κ. Αποστολάκη να εγείρει θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης.