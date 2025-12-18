Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος – Live η συνεδρίαση
Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου ΕΕΒΑ, Γιάννη Μπρατάκου
Συνεχίζονται οι καταθέσεις υπουργών και πρώην υπουργών στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να επικεντρώνουν τις ερωτήσεις τους στο Μέγαρο Μαξίμου και στο πότε ο πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες έμαθαν για το σκάνδαλο.
Η συνεδρίαση της Τετάρτης με τις καταθέσεις Μυλωνάκη και Σκέρτσου διήρκησε 12 ώρες και συνοδεύτηκε από στιγμές έντασης.
Σήμερα καταθέτουν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου (πρώην υπουργός Επικρατείας) και ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΕΒΑ (πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ).
