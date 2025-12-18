Συνεχίζονται οι καταθέσεις υπουργών και πρώην υπουργών στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να επικεντρώνουν τις ερωτήσεις τους στο Μέγαρο Μαξίμου και στο πότε ο πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες έμαθαν για το σκάνδαλο.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης με τις καταθέσεις Μυλωνάκη και Σκέρτσου διήρκησε 12 ώρες και συνοδεύτηκε από στιγμές έντασης.

Σήμερα καταθέτουν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου (πρώην υπουργός Επικρατείας) και ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΕΒΑ (πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ).

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in