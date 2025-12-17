Ούτε ο Σκέρτσος γνώριζε για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα αρμοδιότητα ούτε γνώση, δεν ξέρω τα πρόσωπα»

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται τα στελέχη της κυβέρνησης που δηλώνουν ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής πως δεν είχαν γνώση της κατάστασης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Στον μακρύ κατάλογο των υπουργών που δηλώνουν άγνοια, προστέθηκε πριν από λίγο και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος δήλωσε πως ούτε είχε αρμοδιότητα ελέγχου και επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε γνώση των όσων συνέβαιναν ούτε γνωρίζει – ακόμα και σήμερα – κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

«Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα για τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Δεν έχω συμμετάσχει σε συσκέψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, λάβει αλληλογραφία ή έρθει σε επαφή με διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω τους ανθρώπους. Δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή τη δικογραφία», είπε στην εισηγητική του τοποθέτηση ο υπουργός και πρόσθεσε: «δεν έχω εκφράσει γνώμη επί τεχνικών ζητημάτων ή αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων, δεν έχω καμία γνώση ή εμπειρία για τον πρωτογενή τομέα. Δεν ασχολούμαι με ζητήματα που δεν γνωρίζω. Δεν έχω ειδικότερη γνώση για τα ζητήματα».

«Το πρόβλημα ναι είναι γνωστό στα κόμματα στους βουλευτές, στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα, καμία αναφορά μου σε ποινικές διαδικασίες και ελέγχους δεν είχα γνώση ούτε για τα αμιγώς τεχνικά ζητήματα πόσω μάλλον για τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Γι’ αυτό και υποστήριξα ότι πρόκειται για διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα», είπε και πρόσθεσε πως δεν έχει συνεργαστεί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάλληλο της προεδρίας της κυβέρνησης ούτε έχει συνεργαστεί μαζί του για κανένα θέμα. «Η απάντηση δεν είναι ότι δεν είναι επί της ουσίας συνύπαρξη», είπε.

Ο κ. Σκέρτος απαντώντας σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν ο κ. Βορίδης σταμάτησε να ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε έχει εμπλοκή σε επιλογές διοικήσεων του Οργανισμού. «Πιστεύω και τηρώ απαρέγκλιτα τη θεσμική αρμοδιότητα. Δεν θα με βρείτε σε καμία από τις συσκέψεις γιατί σέβομαι την αυτοτέλεια των υπουργών και δεν παρεμβαίνω στο έργο τους», σημείωσε.