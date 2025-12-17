«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Άγνοια για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν, σχετικά με την φημολογούμενη ενημέρωση που φέρεται να είχε για τις επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκεται ως τμήμα της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή, ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε επίσης πως το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα για την κατάσταση στον Οργανισμό το ζήτησε για προσωπική χρήση και δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό σχετικώς. “ Είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος και δεν ήξερα για τη δικογραφία των επισυνδέσεων, ούτε ενημέρωσα κανέναν”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυλωνάκης στην κατάθεσή του επέλεξε να δώσει ακόμα και παράταιρες απαντήσεις από το να αφήσει υπόνοιες πως κάτι δεν έγινε σωστά από κυβερνητικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό, παραδέχθηκε ότι δεν έκανε τίποτα όταν άκουσε από τον Χρήστο Μπουκώρο πως κυβερνητική πηγή τον ενημέρωσε για την επισύνδεση στην οποία βρέθηκε ένα χρόνο πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Επίσης, αναγνώρισε πως αφότου έλαβε το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των στελεχών του αλλά και τις αιχμές στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, δεν ενημέρωσε σχετικώς τον πρωθυπουργό παρότι παραδέχθηκε πως το σημείωμα το ζήτησε προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση, η οποία ήδη είχε κατακλύσει τη δημόσια σφαίρα με σειρά σχετικών δημοσιευμάτων και αποκαλύψεων.

Επικαλέστηκε την απόφαση – τραγέλαφο της πλειοψηφίας

Έφτασε δε στο σημείο να επικαλεστεί την απόφαση-τραγέλαφο της πλειοψηφίας της Βουλής να απορρίψει την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής (η ψηφοφορία με τις 75 επιστολικές) στη βάση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να αποδείξει τη θέση του πως δεν υπήρχαν ενδείξεις υπουργικών ποινικών ευθυνών. “ Το θέμα αυτό και με βάση τη πρότασή σας για σύσταση προανακριτικής, εξετάστηκε από το κοινοβούλιο και προέκυψε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. Η ελληνική βουλή το αποφάσισε κυρίαρχα”, είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα για το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα ο κ. Μυλωνάκης είπε: “ ήταν ένα άτυπο ενημερωτικό εσωτερικό στις 15/6/25 από τον κ. Βάρρα. Όχι από εν ενεργεία στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης. Δεν το έλαβα σε χρόνο που δεν ήταν γνωστή η έρευνα. Το ζήτησα στις 28/5/25 από τον κ. Βάρρα και μου εστάλη μέσω εφαρμογής στις 15/6. Τώρα που έχετε το σημείωμα στη κατοχή σας δεν έχει χαρακτηριστικά εγγράφου. Συνεπώς δεν είναι επίσημο έγγραφο που απέκρυψα καθώς ο κ Βάρρας το χαρακτηρίζει ενημερωτικό σημείωμα.

Το ζήτησα γιατί το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων κυριαρχούσε στην επικαιρότητα και ήθελα να ενημερωθώ προσωπικά. Μου διαμήνυσε κιόλας ότι θέλει συνάντηση επειδή επίκειται και νέο πρόστιμο σε βάρος της χώρας μας. Μια μέρα πριν τη συνάντησή μας, στις 27/5 έγινε σύσκεψη στο Μαξίμου που συμμετείχα και ανακοινώθηκε η μεταφορά στην ΑΑΔΕ. Του ζήτησα την άποψη για το πως πρέπει να λειτουργεί ο νέος φορέας.

Λίγες ημέρες πριν στις 19/5 η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε γνωστοποιήσει για τους επιτόπιους ελέγχους. Ακολούθησε η παραίτηση του τότε προέδρου, κ. Σαλάτα ως αποτέλεσμα μπαράζ επιθετικών ανακοινώσεων μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Το περίεργο θα ήταν να μη ζητήσω ενημέρωση από έναν συνεργάτη με εμπειρία. Ο κ. Σαλάτας στην κατάθεσή του τόνισε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία μας του επισήμανα την ανάγκη για πλήρη συνεργασία με την Εισαγγελία. Να ξεκαθαρίσω κάτι που που πήρε έκταση. Ποτέ δεν κατηγόρησα τον κ. Σαλάτα για διάθεση παρακώλυσης του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δεν πήρα θέση στη μεταξύ τους. Επισήμανα όμως και σε καμία περίπτωση δεν τον απέλυσα όμως ισχυρίστηκα ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι παρακωλύεται το έργο της”.

Τι είπε για τις δηλώσεις Μπουκώρου

Αναφορικά με τις δηλώσεις Μπουκώρου και την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Μυλωνάκης είπε: “ Έχω διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς με δημόσιες ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα μπορούσα να έχω καμία ενημέρωση και κανέναν δεν ενημέρωσα για το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Δεν υπάρχει ούτε μια δήλωση ή συνέντευξη Μπουκώρου που να με κατονομάζει. Ακόμα και ο κ. Σαλμάς άλλαξε άποψη και μιλά χωρίς βεβαιότητες. Ο κ. Μπουκώρος διέψευσε τον κ. Σαλμά. Αντί για παραπολιτικά κουτσομπολιά σας καλώ να μείνετε στην αλήθεια και τη λογική. Καμία συγκάλυψη καμία παρέμβαση στο έργο δικαιοσύνης”.