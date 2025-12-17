Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην επιτροπή Μυλωνάκης και Σκέρτσος – Δείτε live τη συνεδρίαση
Με την κατάθεση δύο προσώπων κοντά στο Μαξίμου συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιμέτωποι με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης Μυλωνάκης και Σκέρτσος
Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, καταθέτει σήμερα ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή και θα ερωτηθεί για το εάν ο ίδιος και το Μαξίμου γνώριζαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ νωρίτερα από όταν έγιναν οι αποκαλύψεις.
Ο Χρήστος Μπουκώρος που είχε αποδεχτεί αρχικά σε συνεντεύξεις του μετά την παραίτησή του λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο ότι το Μαξίμου γνώριζε και τον είχε ειδοποιήσει μήνες πριν, απέφυγε να απαντήσει σχετικά στην Εξεταστική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας.
Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, από την άλλη κλήθηκε από την αντιπολίτευση στην Εξεταστική, που τον κατηγορεί ότι σε δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση ήξερε τα όσα γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019.
- «Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική
