Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Να μην αποκαλύψει την πηγή της προνομιακής ενημέρωσης που έλαβε τον Ιούνιο του 2024 μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, πως βρίσκεται σε νόμιμες επισυνδέσεις, ένα χρόνο πριν φτάσει στη Βουλή η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε τελικά ο Χρήστος Μπουκώρος, επιβεβαιώνοντας το κρυφτούλι της πλειοψηφίας στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής.

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες, καλύπτοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως η δική του επισύνδεση έγινε το 2021 για υπόθεση που μπήκε στο αρχείο ενώ η ενημέρωση που έλαβε από το Μαξίμου έγινε τον Ιούνιο του 2024.

«Αντιλαμβάνομαι τη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συσκοτίσει το πραγματικό αντικείμενο της εξεταστικής. Αλλά εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι γιατί δεν κατονομάζω τη κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε. Τον προηγούμενο Ιούνιο όταν εγώ έκανα κύκλο συνεντεύξεων δεν κατονόμασα τη κυβερνητική πηγή. Η αξιοπιστία δεν αποδείχθηκε και στη συνέχεια δεν με απασχόλησε περεταίρω και έμεινε εκεί το θέμα. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο από το συσκοτίσει την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «σε εκείνες τις συνεντεύξεις είχα πει ότι πράγματι κυβερνητική πηγή από τον Ιούνιο του 2024, ένα χρόνο νωρίτερα με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε δικογραφία που έχει τεθεί σε αρχείο. Η δική μου επισύνδεση είναι στις 10/10/, 4/10, 19/10 του 2021. Και δήλωσα στον κύκλο συνεντεύξεων ότι ενημερώθηκα Ιούνιο 24 δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια μετά. Ελέχθη και στη Βουλή και στα media ότι κάποιο κυβερνητικό στέλεχος με ενημέρωσε για να είμαι προσεκτικός. Δεν έχει χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η μια και μοναδική μου εμπλοκή- συνομιλία που όπως κρίθηκαν μέχρι σήμερα δεν περιλαμβάνει ίχνος ποινικής εμπλοκής έγινε αρχές Οκτώβρη 21 και εγώ έχω δηλώσει ότι ενημερώθηκα Ιούνιο 2024. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι είναι προφανές πως καμιά προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, παρεμπόδισης ή διαχείρισης της προδικασίας υπήρξε από κανέναν. Αυτό που μου προκύπτει και είναι ακλόνητη πεποίθηση μου γι’ αυτό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Μπουκώρος εξήγησε πως όταν ενημερώθηκε για την ύπαρξη του ονόματος του στη δικογραφία, ανησύχησε αρχικά αλλά καθησυχάστηκε ότι άμαθε πως η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ωστόσο παραδέχθηκε πως έγιναν 2-3 επιπλέον συναντήσεις όπου έλαβε τις ίδιες ακριβώς διαβεβαιώσεις. «Δεν έχω γνώση της πηγής των πληροφοριών που μου δόθηκαν καθώς εφησύχασα όταν μου είπε ότι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Έγιναν 2-3 συναντήσεις με διάφορες άλλες αφορμές και ήταν αυτή η επωδός…».