Μπουκώρος – Εξεταστική: Επιχείρηση συσκότισης – Δεν θα αποκαλύψω την κυβερνητική πηγή που με ενημέρωσε
Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live
Συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του «γαλάζιου» βουλευτή Χρήστου Μπουκώρου, μία μέρα μετά την κατάθεση – παρωδία του πρωταγωνιστή του σκανδάλου, Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου ως «Φραπέ».
Ο κ. Μπουκώρος είχε παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του αναφέρεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στη συνέχεια ο ίδιος δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για την εμπλοκή του στην υπόθεση από κυβερνητικές πηγές 1,5 χρόνο πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, καταρρίπτοντας το αφήγημα του Μαξίμου ότι δεν γνώριζε για το θέμα, ενώ ο άνθρωπος που τον ενημέρωσε φέρεται να είναι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης.
