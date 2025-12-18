Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Στην παραδοχή πως η κυβέρνηση δεν κατάφερε ν’ αντιμετωπίσει τις παθογένειες και να κάνει τη δουλειά της καλά στο κομμάτι των αγροτικών πληρωμών, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή ο Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

“ Οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις πληρωμές δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες και υπήρξαν φαινόμενα από επιτήδειους που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες”, είπε και πρόσθεσε με νόημα: η κυβέρνηση δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καλά στο στο κομμάτι ων αγροτικών πληρωμών”.

Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε στην εξεταστική λόγω της συμμετοχής του σε δύο κυβερνητικές συσκέψεις με αντικείμενο τη μένουσα διαμάχη μεταξύ του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο υπουργός παρά το μπαράζ των ερωτήσεων που δέχθηκε δεν δέχθηκε πως οι συσκέψεις αυτές είχαν οποιαδήποτε άλλο περιεχόμενο πέρα από τη προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο ανδρών.

“Δεν είχα ανάμιξη στον Οργανισμό. Είχα συμμετοχή σε δύο συναντήσεις με τον κ. Σημανδράκο μετά από μια επιστολή που είχε στείλει, όπου επισημαίνει την διένεξη, αντιδικία που είχε με τον τότε υπουργό, τον κ. Αυγενάκη”, είπε και συνέχισε: “σε αυτή τη συνάντηση μας είπε για τις πληρωμές τις οποίες είχε να κάνει. Η δεύτερη συνάντηση έγινε τον Δεκέμβριο, όταν είχαν γίνει οι πληρωμές και η διένεξη είχε φτάσει σε άσχημο σημείο”.

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε επίσης πως η κυβέρνηση έκανε πολλά λάθη στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως απέτυχε. “Προφανώς ήταν ατυχής. Δεν έκανε καλά τη δουλειά της δεν προστάτευσε”, είπε.