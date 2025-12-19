ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις 5+1 προτάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα έθεσε σε πρώτο πλάνο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσία του στις Βρυξέλλες. Στο ΠΑΣΟΚ ζυγίζουν τις κινήσεις τους γύρω από το αγροτικό, δίνοντας στήριξη στα «μπλόκα της οργής», τα οποία δημιουργούν -τουλάχιστον στην παρούσα φάση- τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μέσα σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης, στη Χαριλάου Τρικούπη διαβάζουν πολύ προσεκτικά τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων. Κλίμα ευφορίας στο «πράσινο» στρατόπεδο δεν υπάρχει. Ωστόσο, αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι το «σενάριο Τσίπρα» φθίνει.

Ανάγκη εμπροσθοβαρούς πολιτικής

Σε αυτό το πλαίσιο, κομματικές πηγές τόνιζαν ότι η σεναριολογία γύρω από την ίδρυση νέων κομμάτων, στο τέλος της ημέρας, ευνοεί την κυβέρνηση της ΝΔ. Από την άλλη, με δεδομένες τις χαμηλές δημοσκοπικές «πτήσεις» και του ΠΑΣΟΚ, οι ίδιες πηγές αναγνώριζαν ότι χρειάζεται μία έντονα εμπροσθοβαρής πολιτική από την πλευρά της παράταξης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κυβέρνηση.

Η ομιλία της Δευτέρας στο Μοσχάτο και ο προσυνεδριακός διάλογος

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι οι απαντήσεις στα όποια προβλήματα θα δοθούν με το βλέμμα στην κοινωνία. Μπορεί να πλησιάζει η εορταστική ανάπαυλα, εντούτοις, ήδη, σχεδιάζεται ένα πλέγμα εξωστρεφών παρεμβάσεων και περιοδειών με επίκεντρο την Αττική. Ο λόγος είναι προφανής, με δεδομένο ότι το Λεκανοπέδιο αποτελεί δημοσκοπικά την «αχίλλειο πτέρνα» της παράταξης. Μάλιστα, ένα πρώτο δείγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η ηγεσία του Κινήματος θα δοθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να περιοδεύσει και να μιλήσει στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη κίνηση θα εγκαινιάσει έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ενόψει και του επικείμενου συνεδρίου.

Πάντως, τα κορυφαία στελέχη του κόμματος κινούνται σε ρυθμούς προσυνεδριακού διαλόγου, καθώς επισκέπτονται και συνομιλούν με τη βάση του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα.

Όσο το συνέδριο πλησιάζει χρονικά τόσο πιο έντονα θα μπαίνουν στο τραπέζι και τα διλήμματα της επόμενης ημέρας. Στην ηγεσία του Κινήματος επιμένουν ότι στόχος είναι ένα ενωτικό συνέδριο, ενώ πρόσωπα από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζουν ότι ο ίδιος θα καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει εκ νέου κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ, αρνητική όμως η αξιολόγηση των πολιτών

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρή άνοδο, παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα δεν διαφέρει από τις προηγούμενες. Στην πρόθεση ψήφου το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκεται στο 11%, ανεβασμένο κατά 0,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο. Επιπλέον, διατηρεί την ισχυρότερη παρουσία στους κεντροαριστερούς (23,7%) και κεντρώους ψηφοφόρους (20,7%). Ανοδικά κινείται και στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 14,1% έναντι 13,5%. Υπενθυμίζεται ότι στις Ευρωεκλογές του 2024 είχε λάβει 12,8%.

Από την άλλη, εντελώς αρνητικά αξιολογεί η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων την παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, αρνητικά την αξιολογεί το 81%, ενώ θετικά μόλις το 10%. Αρνητική είναι και η αξιολόγηση που γίνεται στον Νίκο Ανδρουλάκη. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 77% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά, ενώ θετική ψήφο δίνει το 15%.

Τρεις «νάρκες»

Πέρα από τη δημοσκοπική πραγματικότητα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, θα κληθεί να διαχειριστεί τρία ακόμη «μέτωπα». Το πρώτο αφορά τυχόν αναταράξεις που δημιουργεί η μη συμμετοχή του Χάρη Δούκα στη γραμματεία του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο σχετίζεται με τα «απόνερα» της τοποθέτησης του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει μεγάλη εσωκομματική δυσφορία. Σημειωτέον ότι, όπως αναφέρει ο «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ», η Νομαρχιακών Επιτροπή Λέσβου συνέταξε επιστολή, ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να λάβει μέτρα. Το τρίτο «μέτωπο» σχετίζεται με την Άννα Διαμαντοπούλου και τα όσα είπε περί ηγεσίας σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι το επιθυμητό.