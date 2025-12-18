Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης μεταξύ δημοσκοπήσεων, Βενιζέλου και Τσίπρα

Σταθερά στη δεύτερη θέση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της ΝΔ, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Προς το παρόν, δεν παρατηρείται κάποια ριζική αλλαγή στους συσχετισμούς, ενώ το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών δεν αποκλείεται, με βάση τους πολιτικούς αναλυτές, να πολλαπλασιάσει τις πιέσεις προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αξιωματική αντιπολίτευση διαβάζουν με πολύ προσοχή όλες τις μετρήσεις. Βέβαια, δεν θεωρούν ότι η συνθήκη που αποτυπώνεται είναι μη αντιστρέψιμη. Άλλωστε, όπως σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος, βασικό χαρακτηριστικό της συγκυρίας είναι η πολιτική ρευστότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωναν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και μπορεί ταυτόχρονα να αποσπάσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.

Το «καμπανάκι» των δημοσκοπήσεων

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, στη δημοσκόπηση της MRB, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 10.9%. Στη δημοσκόπηση της ALCO καταγράφεται στο 11,6%. Στην GPO διατηρείται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12,3%, ενώ στην Pulse εμφανίζεται στο 11%. Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, εφόσον δεν αλλάξουν, σε συνδυασμό με την πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων, όπως αυτών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες εντάσεις στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν αρκετά στελέχη του Κινήματος, ανεξαρτήτως εσωκομματικής στοίχισης.

Από την άλλη, υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξοι που εκφράζουν τη θέση ότι το κόμμα θα καταφέρει να διαχειριστεί τους κραδασμούς που θα προκύψουν από τη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων. Κατά τους ίδιους, η δεύτερη θέση δεν αμφισβητείται παρά τη «μάχη» που θα δοθεί.

Πάντως, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, υπάρχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια των κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Οι τάσεις που δείχνουν είναι συγκεκριμένες. Παραδείγματος χάριν, σε Θεσσαλία, Κρήτη και σε συγκεκριμένες περιοχές της Μακεδονίας, η οργανωμένη δουλειά που έχει γίνει εκ μέρους του κόμματος φέρνει αποτελέσματα, καθώς αυξάνεται η εκλογική του επιρροή.

Το μεγάλο «πρόβλημα» παραμένει η Αττική. Γι’ αυτόν τον λόγο, είχε υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο παρέμβασης. Εντούτοις, λόγω διαφόρων καθυστερήσεων δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, η εκδήλωση για τις συγκοινωνίες είναι χαρακτηριστική της «λογικής» που θα ακολουθήσει η ηγεσία του Κινήματος.

Η απόρριψη της συμπόρευσης με τη ΝΔ

Οι επόμενες κάλπες, όπως εκτιμούν δημοσκόποι και αναλυτές, θα οδηγήσουν σε μη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Υπάρχει σενάριο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ; Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υφίσταται ένα τέτοιο ενδεχόμενο υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζουν ότι το αίτημα της πολιτικής αλλαγής δεν είναι κενού περιεχομένου. Άλλωστε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να «φλερτάρει» πολιτικά με τα κόμματα της Αριστεράς παρά με τη Νέα Δημοκρατία.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη Βουλή

Σημειωτέον ότι το μήνυμα που έστειλε κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό ο Νίκος Ανδρουλάκης κινούνταν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μάλιστα, αρκετοί βουλευτές θεώρησαν το συγκεκριμένο σημείο της τοποθέτησής του άξιο σχολιασμού, με δεδομένο ότι για πολλούς «έκλεισε το μάτι» στα αριστερά του.

«Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή. Όσο μένει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η απαξίωση του πολιτικού κόσμου θα είναι ραγδαία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να κλείσει λέγοντας: «καλώ κάθε Έλληνα πολίτη, ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή που θα φέρει την Ελλάδα ξανά πιο ψηλά, πιο δυνατά. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας. Μια Ελλάδα για όλους».

Φαίνεται πως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει λάβει τις αποφάσεις της. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά γενικώς απορρίπτεται. Κατ’ επέκταση, το «μπλοκ» του Χάρη Δούκα δεν αποκλείεται να μείνει ευχαριστημένο από την έκβαση του συνεδρίου. Άλλωστε, στελέχη που ανήκουν στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκαθάριζαν ότι η πρόταση που θα κατατεθεί θα είναι «συμπεριληπτική».

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν βλέπουν κατ’ ανάγκη με αρνητικό μάτι τη συνύπαρξη με τη ΝΔ, στα πρότυπα του μνημονιακού παρελθόντος. Εάν ηγεμόνευε μία τέτοια «γραμμή» στο εσωτερικό του κόμματος, η διάσπαση θα φαντάζει μονόδρομος για αρκετούς.

Η πίεση από τον Τσίπρα

Με βάση τα παραπάνω, η έμμεση κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας προς το ΠΑΣΟΚ από την Πάτρα, τονίζουν πως δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. «Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάριζαν ότι το ΠΑΣΟΚ μιλά για πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση και όχι απλά για φυγή Μητσοτάκη. Το ζητούμενο, όπως λένε, είναι η ουσιαστική ρήξη με την πολιτική της ΝΔ. Παρ’ όλα αυτά δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι στο πάνελ της βιβλιοπαρουσίασης της «Ιθάκης» συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα που είχαν ή έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Ο Βασίλης Αϊβαλής στηρίχθηκε τόσο από τη Χαριλάου Τρικούπη όσο και την Κουμουνδούρου στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Γιώργος Σιακαντάρης, που πρόσκειται στην ανανεωτική αριστερά (του ΠΑΣΟΚ) και ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Η παρέμβαση Βενιζέλου

Από το ΠΑΣΟΚ επέλεξαν να μην σχολιάσουν την πρόσφατη συνέντευξη του Ευάγγελου Βενιζέλου, παρ’ όλο που αποτέλεσε πεδίο συζήτησης μεταξύ στελεχών και βουλευτών. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διαπιστώνουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αυξήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε σχέση με το παρελθόν. Το αν είναι τυχαίο θα φανεί. Πάντως, κομματικές πηγές επισήμαναν ότι ο κ. Βενιζέλος εμφανίστηκε άκρως υπερασπιστικός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

«Έχει σημασία το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο σημείο ισορροπίας, στο κέντρο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Και αυτό πρέπει να λειτουργήσει ευεργετικά για τον τόπο» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του Κινήματος. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να είναι «όσο γίνεται ψηλότερα», λέγοντας ότι «είναι ένας παράγων σοβαρότητας, θεσμικής σοβαρότητας, ιστορικής σοβαρότητας».

Βέβαια, πέρα από τις παραπάνω αναφορές, εντύπωση προκάλεσε το εξής σημείο της συνέντευξης:

«Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αν κληθεί, θα πει, είμαι εδώ;», ρώτησαν οι δημοσιογράφοι με τον ίδιο να απαντά: «Από ποιους να κληθεί;». «Από τα κόμματα τα οποία μπορεί να αποφασίσουν να κάνουν μία συνεργασία», συμπλήρωσαν οι δημοσιογράφοι. «Τα κόμματα εάν θεωρήσουν ότι πρέπει να απευθυνθούν σε άλλα πρόσωπα, τα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και εγώ, δεν παριστάνω τώρα τον σεμνότυφο, θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι» επισήμανε ο κ. Βενιζέλος για να συμπληρώσει ότι «εάν υπάρχει εμπιστοσύνη, εάν υπάρχουν συσχετισμοί, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά δεν θα έλεγε κανείς όχι σε μία παρόμοια περίσταση».