17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 21:32

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Spotlight

Κέφι, σέλφις, συγκρατημένη αισιοδοξία, μενού θαλασσινών και μπόλικη πολιτική συζήτηση περιλάμβανε η συνάντηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε γνωστή ψαροταβέρνα της Καισαριανής, μία λαϊκή περιοχή με διαχρονικό προοδευτικό στίγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ραντεβού με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Ο… απολογισμός

Είχε προηγηθεί «μετωπική» σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη «μεγάλη εικόνα», όπως σημείωναν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, καταγράφηκε με νούμερα και με στοιχεία η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι το «success story» του Πρωθυπουργού προσκρούει στην απαισιοδοξία των πολιτών, στο μείζον πρόβλημα του στεγαστικού και στην ακρίβεια. Όπως τόνιζαν, για την επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, δεν αρκεί να εμφανίζεται ενόψει εορτών, προαναγγέλλοντας επιδόματα. Όσον αφορά το αγροτικό; Στην παρούσα φάση, αποτελεί τον μεγαλύτερο κυβερνητικό πονοκέφαλο. Περιθώριο κοινωνικού αυτοματισμού, κατά το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει και αυτό φαίνεται από την στήριξη των πολιτών στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Αντίστοιχα, φάνηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος και στα ζητήματα του Κράτους Δικαίου.

Θαλασσινά σε «ήρεμα νερά»

Το περιεχόμενο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, τόσο επί των θεμάτων του προϋπολογισμού όσο και άλλα ζητήματα τέθηκαν στο… τραπέζι. Πάντως, το κλίμα στη φιλόξενη «Τράτα», ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά καλό. Υπήρχε θετική διάθεση από τους βουλευτές, οι οποίοι άφησαν για λίγο τα βουλευτικά τους γραφεία και τις περιφέρειές τους. Αντάλλαξαν ευχές ενόψει Χριστουγέννων, τσούγκρισαν τα ποτήρια τους και συζήτησαν χαλαρά τόσο για το μέλλον όσο και για το ένδοξο παρελθόν της παράταξης.

Στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν στα τραπέζια, οι βουλευτές αντάλλαξαν απόψεις για διαφορετικά θέματα. Άλλοι σχολίαζαν -χωρίς απαισιοδοξία- τις δημοσκοπήσεις και άλλοι εξέφραζαν την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται πραγματικά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να αλλάξει αρκετές φορές θέση, προκειμένου να μιλήσει με αρκετούς βουλευτές.

Το κλείσιμο της ομιλίας του Ανδρουλάκη

Αυτό που φαίνεται πως απασχόλησε αρκετούς εκ των παρόντων είναι το κλείσιμο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε επισημάνει τα εξής:

«Oι πολίτες είναι βαθιά απογοητευμένοι. Το θέμα είναι τι θα γίνει η απογοήτευσή τους. Η απογοήτευσή τους θα γίνει συμβιβασμός και αποχή; Μια συνολική απαξίωση; Μια συνολική αποδόμηση του πολιτικού κόσμου; Θα επιτρέψουμε την άποψη του καφενείου ότι είμαστε όλοι το ίδιο; Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή».

Αυτή η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται πως έκανε εντύπωση σε αρκετούς βουλευτές, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν το περιεχόμενό της, με δεδομένο ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η αυτόνομη πορεία του κόμματος. Μάλιστα, υπήρξαν και αυτοί που συζήτησαν μεταξύ τους πώς θα τοποθετηθούν στα Μέσα Ενημέρωσης εφόσον ερωτηθούν από τους δημοσιογράφους επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Οι δύο βουλευτές που κάθονταν μακριά

Πέρα από το καλό κλίμα, που κατά γενική ομολογία των παρόντων, καταγράφηκε στη συνάντηση της Καισαριανής, από βουλευτές σχολιάστηκε -ως αυτονόητο βέβαια- και κάτι άλλο. Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης μετά το ρατσιστικό του παραλήρημα και την επίθεση σε βάρος του Παναγιώτη Δουδωνή, καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι και σε απόσταση από τον βουλευτή Επικρατείας. Βέβαια, συνέχεια στην ένταση δεν δόθηκε.

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: «Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης – Τι κατέθεσε ο Λεοντόπουλος
Δίκη υποκλοπών 17.12.25

«Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης - Η κατάθεση Λεοντόπουλου

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές στις σχέσεις Δημητριάδη - Μπίτζιου - Λαβράνου, στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του πρώην γγ του πρωθυπουργού και στον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα
Αθήνα 17.12.25

Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

Πυρά ΚΚΕ προς την κυβέρνηση - «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή – Αιχμές ΝΔ για ΜΚΟ

Το Σώμα αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους (σύνολο 249, 5 κατά και 17 “παρών”, να άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στο γνωστό μοτίβο οι απαντήσεις Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική

«Στο γνωστό μοτίβο που έχουν ακολουθήσει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μυλωνάκης  επιχείρησε να παρουσιάσει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια "διαχρονική παθογένεια"» λένε πηγές από το ΠΑΣΟΚ.  

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων
Παρασκήνιο 17.12.25

Εορταστικό «μασάζ» στο Μαξίμου από Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές του εν όψει Χριστουγέννων

Στο μέγαρο Μαξίμου υποδέχεται τα μέλη της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυρ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και πέρυσι μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος
Εκκενώθηκε το κτίριο 17.12.25 Upd: 21:50

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος

Το σημείωμα βρέθηκε πάνω σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα με καλεσμένους και υπουργούς - Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο μέσα είχε βιβλία

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
