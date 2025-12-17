Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Κέφι, σέλφις, συγκρατημένη αισιοδοξία, μενού θαλασσινών και μπόλικη πολιτική συζήτηση περιλάμβανε η συνάντηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε γνωστή ψαροταβέρνα της Καισαριανής, μία λαϊκή περιοχή με διαχρονικό προοδευτικό στίγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ραντεβού με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

Ο… απολογισμός

Είχε προηγηθεί «μετωπική» σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη «μεγάλη εικόνα», όπως σημείωναν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, καταγράφηκε με νούμερα και με στοιχεία η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι το «success story» του Πρωθυπουργού προσκρούει στην απαισιοδοξία των πολιτών, στο μείζον πρόβλημα του στεγαστικού και στην ακρίβεια. Όπως τόνιζαν, για την επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, δεν αρκεί να εμφανίζεται ενόψει εορτών, προαναγγέλλοντας επιδόματα. Όσον αφορά το αγροτικό; Στην παρούσα φάση, αποτελεί τον μεγαλύτερο κυβερνητικό πονοκέφαλο. Περιθώριο κοινωνικού αυτοματισμού, κατά το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει και αυτό φαίνεται από την στήριξη των πολιτών στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Αντίστοιχα, φάνηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος και στα ζητήματα του Κράτους Δικαίου.

Θαλασσινά σε «ήρεμα νερά»

Το περιεχόμενο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης, τόσο επί των θεμάτων του προϋπολογισμού όσο και άλλα ζητήματα τέθηκαν στο… τραπέζι. Πάντως, το κλίμα στη φιλόξενη «Τράτα», ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά καλό. Υπήρχε θετική διάθεση από τους βουλευτές, οι οποίοι άφησαν για λίγο τα βουλευτικά τους γραφεία και τις περιφέρειές τους. Αντάλλαξαν ευχές ενόψει Χριστουγέννων, τσούγκρισαν τα ποτήρια τους και συζήτησαν χαλαρά τόσο για το μέλλον όσο και για το ένδοξο παρελθόν της παράταξης.

Στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν στα τραπέζια, οι βουλευτές αντάλλαξαν απόψεις για διαφορετικά θέματα. Άλλοι σχολίαζαν -χωρίς απαισιοδοξία- τις δημοσκοπήσεις και άλλοι εξέφραζαν την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν απειλείται πραγματικά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να αλλάξει αρκετές φορές θέση, προκειμένου να μιλήσει με αρκετούς βουλευτές.

Το κλείσιμο της ομιλίας του Ανδρουλάκη

Αυτό που φαίνεται πως απασχόλησε αρκετούς εκ των παρόντων είναι το κλείσιμο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε επισημάνει τα εξής:

«Oι πολίτες είναι βαθιά απογοητευμένοι. Το θέμα είναι τι θα γίνει η απογοήτευσή τους. Η απογοήτευσή τους θα γίνει συμβιβασμός και αποχή; Μια συνολική απαξίωση; Μια συνολική αποδόμηση του πολιτικού κόσμου; Θα επιτρέψουμε την άποψη του καφενείου ότι είμαστε όλοι το ίδιο; Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να την επιτρέψουμε. Και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή».

Αυτή η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται πως έκανε εντύπωση σε αρκετούς βουλευτές, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν το περιεχόμενό της, με δεδομένο ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση η αυτόνομη πορεία του κόμματος. Μάλιστα, υπήρξαν και αυτοί που συζήτησαν μεταξύ τους πώς θα τοποθετηθούν στα Μέσα Ενημέρωσης εφόσον ερωτηθούν από τους δημοσιογράφους επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Οι δύο βουλευτές που κάθονταν μακριά

Πέρα από το καλό κλίμα, που κατά γενική ομολογία των παρόντων, καταγράφηκε στη συνάντηση της Καισαριανής, από βουλευτές σχολιάστηκε -ως αυτονόητο βέβαια- και κάτι άλλο. Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης μετά το ρατσιστικό του παραλήρημα και την επίθεση σε βάρος του Παναγιώτη Δουδωνή, καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι και σε απόσταση από τον βουλευτή Επικρατείας. Βέβαια, συνέχεια στην ένταση δεν δόθηκε.