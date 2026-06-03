Drone στη Λευκάδα: Κατατέθηκε το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο – Τι αναφέρει
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε ότι η Ελλάδα κατέθεσε διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών ενημέρωσε σχετικά με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φορτωμένο με εκρηκτικά.
Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ενημερώσει την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, για τα αποτελέσματα της έρευνας σε ό,τι αφορά το drone. Σχετική επικοινωνία είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενώ το θέμα έθεσε δια ζώσης στον Ουκρανό ομόλογό του στη Λεμεσό.
Τι αναφέρει το διάβημα
Την Πέμπτη και την Παρασκευή (28 και 29 Μαΐου) πραγματοποιήθηκε γραπτό και προφορικό διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής:
«Το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο απειλεί την εθνική ασφάλεια και δύναται να επιφέρει πλήγματα στην εθνική οικονομία.
Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Η Ελλάδα καλεί την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον καθώς και από την αδικαιολόγητη μεταφορά επιχειρήσεων στην Μεσόγειο.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση του Κιέβου για το συμβάν».
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