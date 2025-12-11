Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Ανδρουλάκης: Σύγκρουση με τον Μητσοτάκη, κριτική στον Τσίπρα και στο βάθος δημοσκοπικές «βελόνες»
11 Δεκεμβρίου 2025 | 17:45

Ανδρουλάκης: Σύγκρουση με τον Μητσοτάκη, κριτική στον Τσίπρα και στο βάθος δημοσκοπικές «βελόνες»

Για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απέρριψε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν έχω εξαρτήσεις», «δεν είμαι σε κανένα άρμα δεμένος» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι θα βάλει «τέρμα στην ατιμωρησία».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε τροχιά διαρκούς «μετωπικής» σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η αντίστροφη μέτρηση για την συζήτηση και την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, η Χαριλάου Τρικούπη θα οξύνει το αντιπολιτευτικό της «πρέσινγκ» απέναντι στη γαλάζια παράταξη.

Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι όσο τραβούν το σχοινί προς τα… «αριστερότερα» της ΝΔ -με συγκεκριμένο πρόγραμμα και σαφή κυβερνητική στοχοθεσία- οι βελόνες των δημοσκοπήσεων, θα αρχίσουν να κινούνται. «Το μόνο κόμμα στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να της αποσπάσει ένα μεγάλο εκλογικό ακροατήριο είναι το ΠΑΣΟΚ, κανένα άλλο» εκτίμησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στην EΡΤNews. Μάλιστα, απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα περί ενδεχόμενης αστάθειας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε επί τάπητος το τρίπτυχο «σταθερότητα, προοπτική, πολιτική αλλαγή».

Σε θέση «μάχης» για τους αγρότες

Το αγροτικό «μέτωπο» θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα της Χαριλάου Τρικούπη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε εκ νέου πλήρη κάλυψη στις αγροτικές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας, παράλληλα, την κυβέρνηση ότι επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι επί της ουσίας επιχείρησε να υψώσει ένα τοίχος προστασίας έναντι των κυβερνητικών κατηγοριών περί λαϊκισμού, μετακυλίοντας, συγχρόνως, τις ευθύνες αποκλειστικά στο γαλάζιο στρατόπεδο.

«Δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά, τους είπα τις απόψεις μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το κλείσιμο των δρόμων, συμπλήρωσε ότι «οι κινητοποιήσεις έχουν το όριο διαχείρισης της ανάγκης, δηλαδή: Ήμασταν στο δρόμο στην Καρδίτσα, υπήρχε ένα αυτοκίνητο που είχε ένα σοβαρό ζήτημα, τους άφησαν και περάσανε. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία, για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία από το αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα για να μην μπει ο κόσμος σε μια ταλαιπωρία, άρα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια».

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε εναντίον της κυβέρνησης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθύμισε ότι ο οργανισμός άλλαξε έξι διοικήσεις, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πρωτογενή τομέα»

Ατζέντα συνταγματικής αναθεώρησης προ των πυλών

Το «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για συνεννόηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 86, ήταν το πρώτο βήμα μίας συνολικής στρατηγικής. Κατά πληροφορίες, αυτή θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται σταδιακά. Όπως σημείωσε ο ίδιος «Το ΠΑΣΟΚ βάζει προτεραιότητα στη συνταγματική αναθεώρηση το άρθρο 86, το οποίο  ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί συνεχώς, για να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Σημειωτέον ότι σήμερα στις έξι το απόγευμα, ο κ. Ανδρουλάκης θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση του Ινστιτούτου για τη Σοσιαλδημοκρατία (In Social) «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί, νομικοί και στελέχη του κόμματος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβει ο Παναγιώτης Δουδωνής. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο βουλευτής Επικρατείας είναι και αυτός που έχει αναλάβει να ξεκινήσει την προεργασία των προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Πυρά» κατά Τσίπρα

Από τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι επέλεξε να υψώσει τους τόνους εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. «Πρέπει να κάνουμε τομές και μεταρρυθμίσεις για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί σε άλλη περίπτωση ο κόσμος θα πιστέψει σε μεσσίες, που στο τέλος θα τους πάνε σε νέες καταστροφές» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκτιμώντας ότι «η παρουσία του κ. Τσίπρα με αυτόν το χαρακτήρα κρίθηκε το 2015. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει αυτόν τον ρόλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ και στόχος του ήταν να το κλείσει. Δεν τα κατάφερε. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε και έχει μια σοβαρή και ισχυρή προοπτική».

Επιπλέον, τον κατηγόρησε για πρακτικές παρασκηνίου, λέγοντας ότι «έκανε ό,τι μπορούσε για να διαλύσει το κόμμα του». Ακόμη, εξέφρασε την άποψη ότι «η κοινωνία σήμερα χρειάζεται προσκήνιο, καθαρές κουβέντες, σχέδιο, προοπτική και συγκεκριμένες λύσεις»

