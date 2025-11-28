Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Λεγεώνα την ηλιθίων είχε αποκαλέσει ο Ουμπέρτο Εκο τα social media και κάποιοι έχουν βαλθεί να το επιβεβαιώσουν πλήρως. Τι σημαίνει άραγε η χρήση ενός emoji (επικύρωσης και αποδοχής ή δήλωσης ότι το θεωρείς αστείο) σε μια ανάρτηση με απειλητικό περιεχόμενο εναντίον πολιτικού αρχηγού; Πώς πρέπει να ερμηνευθεί;

Και η επιλογή αυτή αποκτά φυσικά μεγαλύτερες και σοβαρότερες διαστάσεις όταν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν στους λεγόμενους διαμορφωτές γνώμης: δημοσιογράφους, δημοσιολογούντες, καθηγητές… που παραλλήλως κάνουν καριέρα και στα social media, ως influencers (… στα γεράματα αρκετοί από αυτούς).

Σε αυτή την περίπτωση, ο ορισμός του Εκο θα έπρεπε να εμπλουτιστεί, αφού κάποιες φορές η ηλιθιότητα γίνεται επικίνδυνη και σίγουρα είναι ασυγχώρητη. Δεν μπορείς να φέρεσαι σαν τρολ του διαδικτύου, χωρίς να σκέφτεσαι και να ζυγίζεις δυο φορές ό,τι γράφεις ή δηλώνεις με οποιονδήποτε τρόπο στα social media, όταν ανήκεις σε όσους επηρεάζουν – ή αυτό τουλάχιστον προσδοκούν – την κοινή γνώμη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα, Παρασκευή, δέχτηκε διαδικτυακή απειλή από συγγενή του αποκαλούμενου «Φραπέ» – κατά κόσμον, Γιώργου Ξυλούρη – που πρωταγωνιστεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή παρουσίασε χθες στη Βουλή ένα δημοσίευμα του 2004 για να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργης Ξυλούρης, συγγενής του «Φραπέ», απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ: «Ισως θεωρείς ότι έχεις ασυλία (…) Όταν σβήσουν τα φώτα λοιπόν και δεν θα λέγεσαι αρχηγός τότε θα δεις πώς είναι οι γάμοι και τα πανηγύρια».

Ιδού η ανάρτηση Ξυλούρη:

#Νίκος_Ανδρουλακης

Ο πολιτικός νάνος του #ΠΑΣΟΚ φτάνει μέχρι εδώ ,να ανεβάζει μια φωτογραφία πριν 25 χρόνια με λάθος πρόσωπα που του στείλαν τα τσιράκια του….. (εννοώ κάποιους που τους κοιτάζεις και παίρνουν το βλέμμα του γουρουνιού όταν είναι έτοιμο να κλάση )….

για και να διασύρει μια ολόκληρη οικογένεια .

Άκου λοιπόν νανε τις πολιτικής , όταν σβήσουν τα φώτα και εσύ θα είσαι ένας απλός βλάκας γιατί τώρα είσαι με τίτλο <<πρόεδρος ,αρχηγός ,με τις εκλογες που έκλεψες . >> τότε θα ξεκινήσει ο χορός .

(Ισως θεωρείς ότι έχεις ασυλία για δύο που ταΐζεις εσύ με τον μπαμπά σου ένα στην Αθήνα και έναν εδώ )

Εμείς θα κάνουμε υπομονή για το κρύο πιάτο ,

Οταν σβήσουν τα φώτα λοιπόν ,τότε που δεν θα λέγεσαι <<αρχηγός >>τότε θα δεις πως είναι οι γάμοι και και τα πανηγύρια .

Τα «likes» των «διανοητών» – τρολς

Με το που «ανέβασε» την απειλητική ανάρτηση στο Facebook ο συνονόματος συγγενής του «Φραπέ», έσπευσαν αρκετοί χρήστες να σχολιάσουν – πότε με λόγια και πότε με emoji – το περιεχόμενο.

Ανάμεσά τους, δύο δημοσιολογούντες που δεν παρέλειψαν να δείξουν ότι διασκεδάζουν με το απειλητικό περιεχόμενο της ανάρτησης εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας.

Ο καθένας, βεβαίως, έχει το δικαίωμα της γνώμης του, αλλά καλό είναι να την γράφει δημοσίως, παρά να «τρολάρει» σαν οπαδός του Έλον Μασκ…