ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξάνεται η πίεση στη ΝΔ – Εκνευρισμός Μαξίμου για τις αναφορές σε κουμπαριά Μητσοτάκη με τον «Φραπέ»

Βαριά είναι η σκιά του περιβόητου «Φραπέ» πάνω στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβαρύνοντας την εικόνα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και φυσικά του Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, ανακύπτουν ισχυρισμοί για κουμπαριά του Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη, οξύνοντας περαιτέρω το πολιτικό κλίμα. Η διαχείριση της υπόθεσης έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης και εγείρει ερωτήματα, αφού η ΝΔ, παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση του «Φραπέ», αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του.

Παράλληλα, οι αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νικου Ανδρουλάκη περί κουμπαριάς του Μητσοτάκη με τον αποκαλούμενο «Φραπέ» δημιουργούν έξτρα εκνευρισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ειδικότερα, οι σημερινές δηλώσεις του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κουμπαριές με τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο Ξυλούρη, ενεργοποίησαν άμεσα τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης.

Μέσω, λοιπόν, του κυβερνητικού εκπροσώπου, το Μέγαρο Μαξίμου κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακαλέσει τις αναφορές του. «Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει», δήλωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Με εκ νέου παρέμβασή του από τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στους ισχυρισμούς του, καταθέτοντας στα πρακτικά το σχετικό δημοσίευμα. Είπε, μεταξύ άλλων, πως η ΝΔ ζητά να επανακληθεί ο Γιώργος Ξυλούρης επειδή, όπως αναφέρει, είναι «φίλος φίλου μου», αλλά δεν ζητά να επανακληθεί επειδή είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνέχεια, έδειξε και κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ένα δημοσίευμα του 2004, το οποίο συνοδευόταν από μία φωτογραφία, ρωτώντας την πλειοψηφία: «Για δείτε αυτό το δημοσίευμα και ας μας πει ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Μπακογιάννη αν είναι ή δεν είναι κουμπάρος τους τελικά ο “Φραπές”».

Νέα απάντηση από το Μαξίμου

Σε υψηλούς τόνους ήταν η νέα ανακοίνωση του Μαξίμου, που στέλνει αυστηρό μήνυμα στο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας “κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη”. Τονίζει επίσης ο κ. Μαρινάκης πως “για να «αποδείξει» τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας.

Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης” και προσθέτει ότι “κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του”.

Υψηλοί τόνοι στην Εξεταστική για τον «φραπέ»

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να απευθύνει νέα κλήση του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού και ως φραπέ.

“ Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη και μας κάνει εντύπωση η στάση της. Θα ήταν λοιπόν πιο θεσμικό η κυβερνητική πλειοψηφία να συναινέσει από την αρχή στην βίαιη προσαγωγή, αντί να τον παραπέμψει για απείθεια στον εισαγγελέα και ελπίζουμε να γίνει γρήγορα η βίαιη προσαγωγή του”, είπε η Μιλένα Αποστολάκη με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει:

“ Έχουμε κάθε δικαίωμα όχι μόνο να τον καλέσουμε αλλά να ζητήσουμε και την βίαιη προσαγωγή του”. “ Έχουμε υπογράψει την βίαιη προσαγωγή του κυρίου Ξυλούρη δεν καταλαβαίνω την επιφύλαξη της ΝΔ”, είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη ΝΕΑΡ με Αλέξανδρο Καζαμία να υπερθεματίζει λέγοντας πως η Πλεύση ήταν από την αρχή υπέρ της βίαιης προσαγωγής. .

“Η κυβερνητική πλειοψηφία θα ήθελε να κληθεί εκ νέου ο κ. Ξυλούρης και αν δεν προσέλθει εκ νέου, εκτός από το ότι θα σταλεί στον εισαγγελέα για να κρίνουν Θεσμικά, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται με το να απομένει η βίαιη προσαγωγή του”, είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης για λογαριασμό της πλειοψηφίας