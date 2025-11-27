newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος
Πολιτική Γραμματεία 27 Νοεμβρίου 2025 | 15:22

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφορικά τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Spotlight

Παρέμβαση στη Βουλή, κατά την οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών – Ποιοι μένουν εκτός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ πρέπει να φύγει χθες – Το μόνο κόμμα που της παίρνει ψήφους είναι το ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ αποδόμησε την επιχειρηματολογία του επιχειρούμενου συμψηφισμού εκ μέρους της ΝΔ

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή

Η ΝΔ παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση του «Φραπέ» αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Φραπέ
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Φραπέ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που είναι μέλη της Εξεταστικής, σημειώνουν ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, προέκυψε από την κατάθεση μάρτυρα ο ρόλος του επονομαζόμενου Φραπέ είναι κομβικής σημασίας.

Σύνταξη
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27.11.25

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία
On Field 27.11.25

Το βιολί με το VAR και το φρένο στη διαιτησία

Οι διαιτητές πετάνε το μπαλάκι στο VAR για μια δύσκολη απόφαση, κατά τα άλλα θέλουν να σφυρίξουν και σε ντέρμπι. Τηλεκριτική και τιμωρίες με φιλοσοφία δημοσίων σχέσεων ή επίδειξης δύναμης

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση
Διπλή στρατηγική 27.11.25

Πώς θα αυξηθεί η προσφορά στα ακίνητα – Οι λύσεις για τη στεγαστική κρίση

Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια διπλή στρατηγική ενεργοποίησης αδρανών πόρων: από τα ανενεργά δημόσια ακίνητα, μέχρι τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ιδιωτικά διαμερίσματα

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Σύστημα ΝΔ» 27.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»
Ρωσικοί όροι 27.11.25

Πούτιν: Δεν θα υπογράψω έγγραφα με την «παράνομη» ουκρανική ηγεσία – «Μην αγγίξετε τα περιουσιακά στοιχεία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν γίνουν δεκτοί οι ρωσικοί όροι. Και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι, αν αγγίξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα θα αντιδράσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ
Υπό την ΑΑΔΕ 27.11.25

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 8.500 άτομα που θα λάβουν 1.000 ευρώ

Η κλήρωση έγινε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Σταματήστε να εργαλειοποιείτε την υπαρκτή κρίση της λειψυδρίας – Φέρετε ακέραια την ευθύνη

«Μετά από την αδράνεια και την αδιαφορία 3 ετών με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, θυμήθηκαν τώρα να επικαλεστούν την επιτακτικότητα της συνθήκης, προχωρώντας σε έργα με ελλιπή σχεδιασμό και αμφίβολη διαφάνεια», καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ
Με επιστολή 27.11.25

Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Έτσι θα δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών και στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους, τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν – Επιστροφή για τον Χιμένεθ

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και ο Χιμένεθ θα αποφασίσει για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εντός έδρας αναμέτρησης που δίνει ο Άρης με την ΑΕΛ.

Σύνταξη
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο