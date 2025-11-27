Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος

Παρέμβαση στη Βουλή, κατά την οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης.