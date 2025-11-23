Ανδρουλάκης: Μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Μητσοτάκη

«Μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην περιφερειακή συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι παρελθόν. Ο λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή. Ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως «το μήνυμά μου λοιπόν σήμερα εδώ από την Πάτρα είναι ότι η δική μας πολιτική αλλαγή δεν θα είναι μόνο εναλλαγή ενός κόμματος στην εξουσία. Θα είναι το τέλος στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας. Θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό. Και θα πληρώσουν, γιατί απέδειξαν ότι είναι αμετανόητοι».

Πρόσθεσε παράλληλα πως «εκπροσωπούμε μια άλλη νοοτροπία που δεν βλέπει το κράτος ως λάφυρο εξουσίας, αλλά το βλέπει ως ένα μηχανισμό που τεκμηριώνει την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελπίδες αλλά και τις ευκαιρίες όλων των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται, όποια οικονομική δυνατότητα και να έχουν. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει, γι’ αυτό η απογοήτευση μεγαλώνει, γι’ αυτό η αντίδραση σιγοβράζει».

Τέλος, αναφερόμενος στο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι «συνεχίζουμε την πορεία μας για ένα Συνέδριο ανοιχτό, δημοκρατικό. Ένα Συνέδριο εφαλτήριο για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

Όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

«Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Βρισκόμαστε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στο Συνέδριό μας.

Οι Περιφερειακές Συνδιασκέψεις ήταν μία δέσμευση για να αποδείξουμε εμπράκτως στον ελληνικό λαό ότι εμείς δεν σχεδιάζουμε από ένα κλειστό πολιτικό οικοσύστημα στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θεωρούμε ότι η διαχείριση της χώρας πρέπει να γίνεται σε σκοτεινά δωμάτια. Για εμάς η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και οι φορείς δεν είναι κομπάρσοι των κεντρικών πολιτικών επιλογών, αλλά με την παρουσία μας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας αποδείξαμε ότι αποφασίζετε εσείς για τον τόπο σας. Εσείς, η Περιφέρεια έχει το λόγο. Η περιφερειακή ανάπτυξη για το ΠΑΣΟΚ, είναι η κεντρική προτεραιότητα.

Και το αποφασίσαμε αυτό, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε μια Ελλάδα για όλους τους Έλληνες, σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό επιβάλλει η γεωγραφία μας με την πλούσια ορεινότητα, με την πλούσια νησιωτικότητα.

Δεν σχεδιάζουμε οριζόντιες πολιτικές. Σχεδιάζουμε ειδικές τοπικές πολιτικές για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, για την ανάπτυξη, για τα έργα που χρειάζεται να προτεραιοποιηθούν, για όσα καθημερινά βιώνετε εξαιτίας της έλλειψης τοπικού σχεδίου.

Η Νέα Δημοκρατία είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν η πρώτη Κυβέρνηση μετά τα πολύ δύσκολα μνημονιακά χρόνια, με μεγάλους βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας, προικοδοτημένη με ένα φαραωνικό δημοσιονομικό εργαλείο, ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα εργαλείο, που μπορούσε να αναδιαμορφώσει την παραγωγική βάση της χώρας, τις υποδομές. Να δημιουργήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης διαφορετικό, ανθεκτικό, ανταγωνιστικό.

Τι από όλα αυτά έγινε; Θέλω να σκεφτείτε όταν περάσουν τα χρόνια και θα έρθει ο ιστορικός του μέλλοντος να καταγράψει τα πεπραγμένα των δύο τετραετιών της Νέας Δημοκρατίας, τι θα έχει να υπογραμμίσει; Τα μεγάλα δημόσια έργα; Το ισχυρό κοινωνικό κράτος; Τη μείωση των ανισοτήτων; Τις καλές θέσεις εργασίας; Τα εργασιακά δικαιώματα; Το ήθος; Την ποιοτική δημοκρατία; Τις επιτυχίες στα εθνικά θέματα; Τι θα θυμάται ο λαός μας μετά από μερικά χρόνια; Σίγουρα όχι αυτά.

Και ενώ λοιπόν δεν θα θυμάται τίποτα ουσιαστικό, Νέα Δημοκρατία και στρατευμένη δημοσιογραφία θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που κυβερνά ή που μπορεί να κυβερνά: η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τους απαντάμε:

Πώς μπορεί να θεωρούνται επιτυχημένοι; Με την παρακμή στους θεσμούς; Με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης του λαού στη θεσμική λειτουργία του κράτους; Στη Δικαιοσύνη; Στον κοινοβουλευτισμό; Με την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης κάθε οικογένειας; 26η στις 27 ευρωπαϊκές χώρες, οριακά ξεπερνάμε τη Βουλγαρία.

Ή μήπως θεωρούν επιτυχία την απόλυτη ταύτιση με τη διαφθορά; Την απόλυτη ταύτιση με την ατιμωρησία; Αυτό είναι που γεννά μεγαλύτερους κύκλους διαφθοράς. Όταν για ένα σκάνδαλο, κανείς δεν οδηγεί στη Δικαιοσύνη, κανένας δεν τιμωρείται, το μήνυμα είναι καθαρό: «Όλα επιτρέπονται». Αυτή είναι η εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη: η διαφθορά καλπάζει γιατί «όλα επιτρέπονται».

Μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που μας οδήγησε στα Μνημόνια, μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που δεν τόλμησε να βάλει πλάτη στα δύσκολα, που εργαλειοποίησε τον αγώνα μας να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ για να ξαναπάρουν την εξουσία.

Μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόμμα, ακόμη και σήμερα, συνεχίζει τις ίδιες πρακτικές της τότε εποχής. Τι θα πουν λοιπόν οι νεότερες γενιές; Ότι η πολιτική είναι λύση; Ότι η πολιτική αξίζει; Θα πουν ότι «είμαστε όλοι το ίδιο», ότι «κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα». Αυτό πρέπει εμείς να το ανατρέψουμε με την καθημερινή μας δράση, με τον αγώνα μας στη Βουλή και έξω από αυτή.

Να αποδείξουμε ότι εμείς και πάθαμε και μάθαμε. Και εκπροσωπούμε το όραμα και όχι τη διαχείριση. Καλούμε τον λαό να επιλέξει με πυξίδα την ελπίδα και όχι το φόβο.

Εκπροσωπούμε μια άλλη νοοτροπία που δεν βλέπει το κράτος ως λάφυρο εξουσίας, αλλά το βλέπει ως ένα μηχανισμό που τεκμηριώνει την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελπίδες αλλά και τις ευκαιρίες όλων των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται, όποια οικονομική δυνατότητα και να έχουν. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει, γι’ αυτό η απογοήτευση μεγαλώνει, γι’ αυτό η αντίδραση σιγοβράζει.

Εμείς λοιπόν πρέπει τον αγώνα αυτό να τον δώσουμε στη βάση της κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ο σημερινός δρόμος είναι καταστροφικός. Άκουσα τη συζήτηση για τη δημόσια παιδεία: 5% των σχολείων φέτος δεν λειτουργούν. Το δημογραφικό καταρρέει, η φτώχεια αυξάνει, ειδικά στην Περιφέρειά σας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι το μισό από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.

Γιατί δεν έχει δυνατότητες η Δυτική Ελλάδα; Δεν μπορεί να αναπτύξει έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα, που θα διασυνδέεται με τη μεταποίηση και τον τουρισμό; Δεν μπορεί να έχουμε έναν ποιοτικό τουρισμό, όταν έχουμε εδώ στην Ηλεία το μεγαλύτερο σύμβολο που είναι η γέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων;

Δεν θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε έναν άλλο τρόπο παραγωγής, ανταγωνιστικό, για να μείνουν εδώ τα παιδιά σας; Γιατί δεν το καταφέραμε; Γιατί δεν υπήρχε πραγματικό όραμα.

Δεν μπορείς να μιλάς για πράσινη μετάβαση, να λες «θα αφήσω πίσω το λιγνίτη», αλλά να μην δίνεις κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε Δήμους, Κοινότητες, Συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές.

Αν αυτό το είχαμε κάνει, σήμερα που το κόστος παραγωγής αυξάνει 40% σε λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, θα είχαμε ανθεκτικότητα. Θα παρήγαγαν και θα κατανάλωναν τη δική τους ενέργεια οι παραγωγοί μας και δεν θα ήταν πελάτες της εγχώριας ολιγαρχίας, όπως επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και επιπλέον ό,τι θα απέμενε από τη δική τους κατανάλωση, θα το πουλούσαν ξανά στο δίκτυο, θα κέρδιζαν χρήματα και θα συγκρατούσαν το κόστος από άλλους συντελεστές της παραγωγής και έτσι θα ήταν ισχυροί, δυνατοί, βιώσιμοι.

Μήπως έδωσαν λύση για τα κόκκινα δάνεια; Θυμάστε πάρα πολύ καλά: από τη μία ο κ. Τσίπρας υποσχόταν «σεισάχθεια» και η «σεισάχθεια» κατέληξε… να πουλήσει κόκκινα δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ στα Funds, χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς προστασία του δανειολήπτη.

Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον Συνεταιρισμό, τον παραγωγό, το νοικοκυριό. Ακόμη και ο νόμος που πέτυχε η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, επί της ουσίας απαξιώθηκε.

Εμείς πήγαμε στη Βουλή και καταθέσαμε με ολοκληρωμένο πλαίσιο. Για να προστατεύσουμε την παραγωγή, για να προστατεύσουμε την οικογένεια που πνίγεται στα χρέη. Τι μας είπαν; «Αυτά που λέτε απειλούν το τραπεζικό σύστημα». Ένας χρόνος κλείνει από την περιφρόνηση του κ. Μητσοτάκη στις προτάσεις μας για εφάπαξ φορολόγηση των Τραπεζών. Δεν μπορεί να δώσαμε δισεκατομμύρια να ανακεφαλαιοποιούμε χρόνια τώρα τις Τράπεζες και το κοινωνικό τους πρόσωπο είναι να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων, υψηλές προμήθειες και υπερχρεώσεις. Αντί λοιπόν να επιλέξουμε την εφάπαξ φορολόγηση, θα μας τους εμφανίσουν κιόλας ως μεγάλους ευεργέτες της δημόσιας παιδείας από την τσέπη του ελληνικού λαού.

Θα επαναφέρουμε λοιπόν την πρότασή μας και φέτος. Μια πρόταση, που βάζει κανόνες σεβασμού των Funds απέναντι στο δανειολήπτη, αλλά και πιέζει τις Τράπεζες να αλλάξουν πολιτική και να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο.

Γιατί λοιπόν τα αρνούνται όλα αυτά; Γιατί η ενέργεια για αυτούς είναι πεδίο διαπραγμάτευσης, συναινέσεων με την ολιγαρχία. Γιατί το να μην χτυπάς τα ολιγοπώλια σε κάνει συνομιλητή των ολιγοπωλίων, είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι των Τραπεζών, είτε είναι των τροφίμων, είτε είναι της ιδιωτικής υγείας.

Αυτό το κόμμα πέρυσι κατέθεσε ολοκληρωμένο πλαίσιο για να υπάρχει τιμοκατάλογος στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά και φραγμός στην αύξηση του κόστους των ιδιωτικών συμβολαίων υγείας που έχουν χιλιάδες Έλληνες πολίτες στη χώρα.

Αυτά είναι η δική μας ατζέντα που σταματάει την ασυδοσία της αγοράς. Γιατί για εμάς το κράτος δεν είναι λάφυρο αλλά εγγυητής της καλύτερης ζωής του ελληνικού λαού. Αυτό το κράτος δεν σέβεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία.

Δείτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο. Δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν, εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα θα έρθουν στην Ελλάδα. Από εσάς, από τους αγρότες χάνονται. 1 δισ. ευρώ βασικών ενισχύσεων δεν έχει πληρωθεί φέτος και πέρσι. Είδαμε Δικαιοσύνη; Εδώ, στην εξεταστική Επιτροπή δεν έρχονται οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, αλλά έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία; Δεν επέτρεψε καν να ερευνηθούν οι δυο Υπουργοί της, ενώ υπήρχε ολοκληρωμένη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστησαν ένα θίασο στη Βουλή το καλοκαίρι, λέγοντας στους βουλευτές τους να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά, μη τολμήσει κανείς και ακούσει τη συνείδησή του και οδηγήσει στην έρευνα τους Βορίδη και Αυγενάκη. Πότε έχουν ξανασυμβεί όλα αυτά; Τέτοιο θράσος, τέτοια απρέπεια απέναντι στους θεσμούς;

Και τι μας λένε; «Παθογένειες, διακομματικά σκάνδαλα». Μάλλον ξεχνούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 ολόκληρα χρόνια. Έφτασαν στο σημείο να παρουσιάσουν υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έφτασαν στο σημείο με μια φωτογραφία από τα καρναβάλια της Κοζάνης να προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Αντιπεριφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, επειδή στα καρναβάλια της Κοζάνης κρατούσε ένα ταμπλό με το ΠΑΣΟΚ και τον Ήλιο. Αυτό είναι η γελοιοποίηση, η αυτογελοιοποίηση της πολιτικής και της Νέας Δημοκρατίας.

Αντί να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο μη υλοποίησης της τηλεδιοίκησης με την 717 που οδήγησε σε άδικο θάνατο 57 ανθρώπους, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, συνεχώς επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ με ένα αλαζονικό και απρεπή τρόπο.

Έχουν την εντύπωση ότι θα μας λυγίσουν; Έχουν την εντύπωση ότι αυτό τον αγώνα δεν θα τον δώσουμε ενωμένοι; Έχουν την εντύπωση ότι πείθουν τον ελληνικό λαό ότι έχουμε εμείς ευθύνες γι’ αυτά που έχουν πετύχει οι ίδιοι επί δυο ολόκληρες τετραετίες; Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος θα βρεθεί απέναντι σε μια ενωμένη και ισχυρή Παράταξη, με πρόγραμμα ολοκληρωμένο, με στελέχη, με σοβαρότητα και ήθος και θα απολογηθούν. Θα απολογηθούν στον ελληνικό λαό, όσα παιχνίδια και να κάνουν με την εγχώρια ολιγαρχία.

Ακόμη και στο σκάνδαλο των υποκλοπών είχαμε εξελίξεις. Δεν είδα να γίνεται πρώτο θέμα στα κανάλια, αυτό που συνέβη την Παρασκευή, όπου ο αχυράνθρωπος της εταιρείας που είχε στην ιδιοκτησία του το Predator -αποδέχτηκε ότι είναι αχυράνθρωπος- και είπε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και κλήθηκε, του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που θα του έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχει να πει γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης;

Στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έρχονται, στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές είχαν οι διεφθαρμένοι εκ των προτέρων τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό κράτος Δικαίου; Είναι αυτό ποιοτική δημοκρατία; Αυτό είναι ένα παρακράτος, που πρέπει να ηττηθεί και έχουμε ευθύνη όλοι μας. Όλοι! Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έχουμε τεράστια ευθύνη, ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά από εμάς, που στο DNA της καρδιάς μας, της ψυχής μας και της ιδεολογίας μας είναι οι αρχές και οι αξίες της Δημοκρατικής Παράταξης. Να δώσουμε έναν αγώνα νίκης και ανατροπής μιας δύναμης, που περιφρονεί τον ελληνικό λαό, που διχάζει τον ελληνικό λαό. Μια δύναμη διεφθαρμένη, σκοτεινή, που προσωποποιείται σε αυτόν τον Πρωθυπουργό, που λειτουργεί χωρίς κανόνες και χωρίς αρχές.

Είναι στο χέρι μας αυτός ο αγώνας να είναι νικηφόρος. Να πάμε σε κάθε γωνιά το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας για τον πρωτογενή τομέα, για την ποιοτική δημοκρατία, για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει το άρθρο 86 και να εργαλειοποιείται για να έχουν ατιμωρησία ισχυρά πολιτικά πρόσωπα στο περιβάλλον του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Πρέπει να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

Εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλία να αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Εμείς θα πάρουμε πρωτοβουλία για να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και να μην είναι η ηγεσία της Δικαιοσύνης εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού.

Εμείς πήραμε πρωτοβουλία για να μη μπορεί ένας δικαστής για διάστημα τεσσάρων ετών από την αφυπηρέτησή του να πάρει δημόσια θέση, για να σταματήσουν τα παζάρια κάτω από το τραπέζι. Πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες, θεσμικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε ξανά την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, που καταρράκωσε ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζοντας την παράδοση Τσίπρα – Καμμένου.

Φίλες και φίλοι,

Ακρίβεια παντού. Μας λένε «μα τα προϊόντα μας είναι σε τιμές Ευρώπης», αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι πως τα εισοδήματα κύριοι της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ χαμηλότερα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και γι’ αυτό καταρρέει η αγοραστική μας δύναμη. Μας λένε αυξάνονται οι συντάξεις, αλλά η αύξηση είναι κατά 2/3 μικρότερη από την αύξηση των τιμών των προϊόντων. Πώς να αντέξει ο συνταξιούχος; Πώς να αντέξει ο φοιτητής; Πώς να αντέξει η μεσαία Τάξη, όταν εδώ στην Πάτρα έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων ιδιαίτερα για φοιτητικές κατοικίες; Ένα φαινόμενο που έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες σε όλη την Ελλάδα.

Πώς θα λύσουμε το δημογραφικό, όταν μια νέα οικογένεια -δυο νέοι άνθρωποι- δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια για να κάνουν την οικογένειά τους; προτείναμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών. Προτείναμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάργησης της Golden Visa, προτείναμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μια πολιτική ατζέντα προοδευτική, που δίνει τη δυνατότητα να αποκλιμακωθεί το κόστος των ενοικίων σε όλη τη χώρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε τουριστικούς προορισμούς, σε προορισμούς που δεν πάνε γιατροί, δεν πάνε καθηγητές, δεν πάνε πυροσβέστες γιατί δεν φτάνει ο μισθούς τους ούτε για το ενοίκιο.

Γιατί αυτή η πολιτική δεν γίνεται πράξη; Ο Πρωθυπουργός το είπε ευθαρσώς: Κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Αλλά δεν λέει ότι συνήθως κερδίζουν οι πολύ λίγοι και πάντα χάνει η μεγάλη πλειοψηφία. Αυτές είναι οι ανισότητες που δημιούργησε η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Και πάμε στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα. Προϊόντα που τα πουλάει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος πολύ φτηνά, αλλά στο ράφι είναι πανάκριβα. Γιατί; Η αγορά είναι ασύδοτη. Οι μεσάζοντες δεν σέβονται τον κόπο των παραγωγών, δεν υπάρχουν κανόνες που λειτουργούν. Τα πρόστιμα είναι μικρά και τα περισσότερα δεν τα εισπράττει το κράτος. Το αποτέλεσμα; Να υπάρχει μια ακρίβεια παντού. Τα εισοδήματα να αυξάνονται με ρυθμούς χελώνας και το κόστος ζωής έχει απογειωθεί. Τι σημαίνει για εμάς, τον προοδευτικό κόσμο, μια αλλαγή μοντέλου; Σημαίνει κανόνες που σταματούν την ασυδοσία των ισχυρών.

Γι’ αυτό προτείναμε σε πρόταση νόμου να υπάρχει μια Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Μια Αρχή, που θα μπορεί μαζί με όλες τις καταναλωτικές ενώσεις να ενημερώνει σε όλη την Ελλάδα τον καταναλωτή καθημερινά ποιες πολυεθνικές κερδοσκοπούν εις βάρος του και έτσι ο ίδιος καθημερινά να στέλνει το μήνυμά του χωρίς να αγοράζει προϊόντα της όποιας εταιρείας παίζει παιχνίδια κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας.

Προτείναμε Ινστιτούτο Κατανάλωσης. Αυτή είναι η απάντηση στην επιστολή που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στη φον ντερ Λάιεν. Αν δεν κάνουμε ολοκληρωμένες έρευνες, δεν μπορούμε να προτείνουμε νόμους. Χρειάζονται έρευνες σε βάθος για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της χώρας σε όλους τους τομείς -από την υγεία μέχρι τα τρόφιμα-. Έρευνες, που θα γίνουν νομοθετικό πλαίσιο ώστε οι κανόνες να λειτουργούν συνεχώς και να μην επιτρέπουν παιχνίδια εις βάρος του καταναλωτή. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται πράξη; Την Πέμπτη συζητάμε το νομοσχέδιο της πρωτοβουλίας της Νέας Δημοκρατίας η οποία λέει ότι είναι κάτι από αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Τίποτε από αυτά που προτείνουμε, δεν προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολύ απλά είναι χάδι στα ολιγοπώλια, όπως έκανε και πέρσι με τις Τράπεζες.

Κορυφαίο ζήτημα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι και το γεωπολιτικό περιβάλλον. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, αλλά πραγματική σταθερότητα. Σταθερότητα σημαίνει ασφάλεια και σχέδιο, δεν σημαίνει στασιμότητα και παρακμή. Ασφάλεια και σχέδιο σημαίνει ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική σε όλα και σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει σχέδιο αυτή η Κυβέρνηση; Την τελευταία εβδομάδα πανηγυρίζουν για τις επιλογές τους στην ενεργειακή πολιτική. Είναι αποτέλεσμα ενός σχεδίου μακροπρόθεσμου; Οδηγεί σε χαμηλό κόστος παραγωγής; Έχουμε ασφάλεια στο ενεργειακό μίγμα; Το 2019 μας έλεγαν ότι «η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των ορυκτών πόρων ήταν κάτι ξεπερασμένο, γιατί οι ορυκτοί πόροι ανήκαν στο παρελθόν και το μέλλον μας ήταν η πράσινη μετάβαση». Και σήμερα επαναφέρουν τη δική μας πολιτική για τους ορυκτούς πόρους.

Τι άλλαξε; Η Κυβέρνηση στις ΗΠΑ. Αυτό άλλαξε. Μπορεί λοιπόν να καθορίζεται το στρατηγικό σχέδιο της χώρας από πολιτικές αλλαγές σε μεγάλες και ισχυρές χώρες; Όχι. Μπορεί όμως το δικό μας σχέδιο, το εθνικό σχέδιο που εμείς εκπονούμε για τα επόμενα 20 χρόνια να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτές τις αλλαγές.

Αλλά αυτό θέλει σοβαρή και ισχυρή εξωτερική πολιτική, που σήμερα δεν υπάρχει. Δείτε το θέμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας. Για μερικές παραβιάσεις drones στην Πολωνία, άνοιξε ένας μεγάλος διάλογος στην Ευρώπη για τον θόλο και την προστασία των ευρωπαϊκών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Πόσες χιλιάδες παραβιάσεις έχει κάνει η Τουρκία στο δικό μας ένα αέριο χώρο; Και ποτέ δεν άνοιξε μια τέτοια συζήτηση. Εδώ λοιπόν είναι το πεδίο μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής που θα σπρώξει το ευρωπαϊκό όραμα στα μέτρα της δικής μας εξωτερικής πολιτικής. Με ευρωστρατό, με κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, με κανόνες εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες.

Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση της Ρωσίας και όχι μια ανάλογη αντιμετώπιση της Τουρκίας. Δεν μπορεί ν’ ανεχόμαστε να μην υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στην εξαγωγή όπλων στη Τουρκία από ευρωπαϊκές χώρες όσο υπάρχει ο Αττίλας και όσο υπάρχει η έλλειψη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τι απ’ όλα αυτά έθεσε ο κ. Μητσοτάκης σε προτεραιότητα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;

Αλλά θα μου πείτε, εδώ τα κάναμε μπάχαλο με τη Λιβύη, μπάχαλο με τη Μονή Σινά, εδώ ταυτιστήκαμε απολύτως με τον σφαγέα Νετανιάχου. Εμείς, ο Γιώργος Παπανδρέου, άνοιξε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αλλά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν είναι συνενοχή σε εγκλήματα πολέμου κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι συνενοχή.

Εμείς συνομιλούμε με τους λαούς και θέλουμε σεβασμό, ειρήνη και συνθήκες καλής γειτονίας. Αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού λαού. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των οραμάτων της δημοκρατικής παράταξης. Αλλά πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε χώρας και κάθε λαού της Περιφέρειας.

Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να δώσουμε τη μάχη με αισιοδοξία και με πίστη. Και με ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις οικογένειές μας, απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στα εγγόνια σας.

Ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι σ’ ένα λαό απογοητευμένο. Δεν πρέπει η απογοήτευση να εξελιχθεί σε συμβιβασμό. Το μήνυμά μου είναι ότι μπορούμε, μαζί όλες οι γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης με τις εμπειρίες μας, με τους αγώνες μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας να ξαναοικοδομήσουμε την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας που ο Ανδρέας Παπανδρέου οραματίστηκε, πέτυχε, σχεδίασε και έδωσε τη σκυτάλη στον Κώστα Σημίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά.

Και τώρα εμείς, μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ένα σύστημα που οδηγεί ξανά τους Έλληνες σε κοινωνικές ανισότητες, σε περιπέτειες. Πρέπει μαζί, μέχρι την τελευταία μέρα των εθνικών εκλογών, να πάμε τις θέσεις και το πρόγραμμά μας σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη!

Ν’ αγκαλιάσουμε τους πολίτες, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους και να δώσουμε μια μάχη νικηφόρα, μάχη για όλους τους Έλληνες!

Μια μάχη για τη Δημοκρατική Παράταξη, για τον λαό και την πατρίδα.

Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ και συνεχίζουμε την πορεία μας για ένα Συνέδριο ανοιχτό, δημοκρατικό. Ένα Συνέδριο εφαλτήριο για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Να είστε καλά και καλή μας δύναμη».